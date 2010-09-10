Сообщение Георг » 01 дек 2016, 15:47

Avenger, истину говорите, 3 года назад там чистое поле было, у меня есть фотки даже, я как раз землю купил рядом с будущим(как оказалось) к/п....а сейчас там дома как грибы растут....мне с балкона хорошо видно).

По поводу Интернета думаю Вы правы, на повороте около славянского рынка появился плакат о наличии услуг ТВ, интернета и телефона.