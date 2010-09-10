Котеджный поселок Дубровка

Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.

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Avenger
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 01 дек 2009, 14:38

Re: Котеджный поселок Дубровка

Сообщение Avenger » 22 ноя 2016, 16:38

скоро все застроят, года 3 назад и дубровка была чистым полем где трава росла по пояс.
800м от шума приличное расстояние...
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Avenger
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 01 дек 2009, 14:38

Re: Котеджный поселок Дубровка

Сообщение Avenger » 01 дек 2016, 10:27

В поселке по столбам электросети протянули провода, очень похожи на Интернет. Если да, то что известно по условиям подключения, какой провайдер и прочее... Кто-нибудь в курсе? узнать может быть можете?
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Георг
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 авг 2015, 16:26

Re: Котеджный поселок Дубровка

Сообщение Георг » 01 дек 2016, 15:47

Avenger, истину говорите, 3 года назад там чистое поле было, у меня есть фотки даже, я как раз землю купил рядом с будущим(как оказалось) к/п....а сейчас там дома как грибы растут....мне с балкона хорошо видно).
По поводу Интернета думаю Вы правы, на повороте около славянского рынка появился плакат о наличии услуг ТВ, интернета и телефона.
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Juristbrege
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Сегодня, 10:12

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