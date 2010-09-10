Котеджный поселок Дубровка

Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Avenger
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 01 дек 2009, 14:38

Re: Котеджный поселок Дубровка

Сообщение Avenger » 22 ноя 2016, 16:38

скоро все застроят, года 3 назад и дубровка была чистым полем где трава росла по пояс.
800м от шума приличное расстояние...
Вернуться к началу
Avenger
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 01 дек 2009, 14:38

Re: Котеджный поселок Дубровка

Сообщение Avenger » 01 дек 2016, 10:27

В поселке по столбам электросети протянули провода, очень похожи на Интернет. Если да, то что известно по условиям подключения, какой провайдер и прочее... Кто-нибудь в курсе? узнать может быть можете?
Вернуться к началу
Георг
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 авг 2015, 16:26

Re: Котеджный поселок Дубровка

Сообщение Георг » 01 дек 2016, 15:47

Avenger, истину говорите, 3 года назад там чистое поле было, у меня есть фотки даже, я как раз землю купил рядом с будущим(как оказалось) к/п....а сейчас там дома как грибы растут....мне с балкона хорошо видно).
По поводу Интернета думаю Вы правы, на повороте около славянского рынка появился плакат о наличии услуг ТВ, интернета и телефона.
Вернуться к началу
Smit
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 минут назад

Re: Котеджный поселок Дубровка

Сообщение Smit » 7 минут назад

Тоже присматриваюсь к этому посёлку. Расположение нравится, идея тоже. Но вот исполнение храмает. Если не ошибаюсь существует он уже около двух лет, но ни дороги, ни заявленной инфраструктуры - нет. На сайте нет даже документации. Кадастровый номер не указан. Планы реально наполеоновские и не совсем понятно все эти дороги, ландшафтные дизайны, парки, площадки за чьи средства будут? Неужели они входят в стоимость сотки которая сейчас составляет 42 тыс. рублей? И не понятно например с подключением электричества. У товарища участок в кп "восход" там по госпрограмме подключение 550 рублей + кабель, а здесь 50 тыс. рублей.
Повторюсь мне понравился КП, но боишься что так и останешься на пустыре без соседей и с въездной группой из камня( Если у кого то есть мнение или информация на данный счёт поделитесь!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Коттеджные поселки Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей