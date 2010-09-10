Котеджный поселок Дубровка

Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.

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Avenger
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 01 дек 2009, 14:38

Re: Котеджный поселок Дубровка

Сообщение Avenger » 22 ноя 2016, 16:38

скоро все застроят, года 3 назад и дубровка была чистым полем где трава росла по пояс.
800м от шума приличное расстояние...
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Avenger
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 01 дек 2009, 14:38

Re: Котеджный поселок Дубровка

Сообщение Avenger » 01 дек 2016, 10:27

В поселке по столбам электросети протянули провода, очень похожи на Интернет. Если да, то что известно по условиям подключения, какой провайдер и прочее... Кто-нибудь в курсе? узнать может быть можете?
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Георг
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 авг 2015, 16:26

Re: Котеджный поселок Дубровка

Сообщение Георг » 01 дек 2016, 15:47

Avenger, истину говорите, 3 года назад там чистое поле было, у меня есть фотки даже, я как раз землю купил рядом с будущим(как оказалось) к/п....а сейчас там дома как грибы растут....мне с балкона хорошо видно).
По поводу Интернета думаю Вы правы, на повороте около славянского рынка появился плакат о наличии услуг ТВ, интернета и телефона.
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Smit
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 май 2017, 16:59

Re: Котеджный поселок Дубровка

Сообщение Smit » 09 май 2017, 17:12

Тоже присматриваюсь к этому посёлку. Расположение нравится, идея тоже. Но вот исполнение храмает. Если не ошибаюсь существует он уже около двух лет, но ни дороги, ни заявленной инфраструктуры - нет. На сайте нет даже документации. Кадастровый номер не указан. Планы реально наполеоновские и не совсем понятно все эти дороги, ландшафтные дизайны, парки, площадки за чьи средства будут? Неужели они входят в стоимость сотки которая сейчас составляет 42 тыс. рублей? И не понятно например с подключением электричества. У товарища участок в кп "восход" там по госпрограмме подключение 550 рублей + кабель, а здесь 50 тыс. рублей.
Повторюсь мне понравился КП, но боишься что так и останешься на пустыре без соседей и с въездной группой из камня( Если у кого то есть мнение или информация на данный счёт поделитесь!
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natnic
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 май 2017, 08:45

Re: Котеджный поселок Дубровка

Сообщение natnic » 10 май 2017, 16:35

Добрый день! Мы купили участок в этом КП. Тоже понравилось расположение - от города недалеко и лес рядом. Но по опыту могу сказать, что администрация врет постоянно и не краснеет. Обещают много, выполняют практически ничего. Мы с самого начала в "наполеоновские" планы не верили. Нам нужен был только газ и свет, ну и дорога, чтобы проехать можно было. Чудес не ждали. Но и того ели дождались. Газ и свет дали с большими скандалами и угрозами судом, но вот по дорогам вообще глухо.
Основная проблема администрации поселка - это грандиозные и местами невыполнимые планы, а в результате сплошное раздолбайство. Никакого планирования, рационального использования поступающих денежных средств и т.д. нет и, видимо с данными людьми, и не будет. Поэтому, покупая участок, в данном КП на многое расчитывать не стоит.
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Smit
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 май 2017, 16:59

Re: Котеджный поселок Дубровка

Сообщение Smit » 16 май 2017, 16:02

Natnic, был на днях в КП увидел некоторые не главные дороги и дорога возле офиса посыпаны щебнем. Все таки есть кое какие изменения. Висит возле офиса большой баннер (жаль фото не сделал) о проделанных работах в период 1 кВ. 2017 там много всего написано, но самое интересное что указаны смонтированные фонарные столбы (ни одного фонаря не увидел, возможно речь только о столбах без освещения) и на 50%готовый искусственный водоём. А где он там? Его как то тоже не нашёл. Возможно плохо искал( а что с детским садиком? Менеджер заявил что начнётся строительство этим летом, но кроме покосившегося баннера ничего не увидел( возможно у кого то есть больше информации?
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Георг
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 авг 2015, 16:26

Re: Котеджный поселок Дубровка

Сообщение Георг » 18 май 2017, 15:41

Smit писал(а):...указаны смонтированные фонарные столбы (ни одного фонаря не увидел, возможно речь только о столбах без освещения) ...

Свет там действительно есть, а лампы расположены прямо на столбах линий электропередач, которые идут вдоль участков. Отдельно каких-то столбов не замечал, да и какой в них смысл?...
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Smit
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 май 2017, 16:59

Re: Котеджный поселок Дубровка

Сообщение Smit » 26 май 2017, 11:24

На самом деле нет разницы. Главное чтобы было освещение.
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Avenger
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 01 дек 2009, 14:38

Re: Котеджный поселок Дубровка

Сообщение Avenger » Сегодня, 21:57

Какие новости с фронта? что изменилось кроме отсыпанной центральной дороги? Какие дела с газом и интернетом?
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