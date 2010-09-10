Сообщение Smit » 09 май 2017, 17:12

Тоже присматриваюсь к этому посёлку. Расположение нравится, идея тоже. Но вот исполнение храмает. Если не ошибаюсь существует он уже около двух лет, но ни дороги, ни заявленной инфраструктуры - нет. На сайте нет даже документации. Кадастровый номер не указан. Планы реально наполеоновские и не совсем понятно все эти дороги, ландшафтные дизайны, парки, площадки за чьи средства будут? Неужели они входят в стоимость сотки которая сейчас составляет 42 тыс. рублей? И не понятно например с подключением электричества. У товарища участок в кп "восход" там по госпрограмме подключение 550 рублей + кабель, а здесь 50 тыс. рублей.

Повторюсь мне понравился КП, но боишься что так и останешься на пустыре без соседей и с въездной группой из камня( Если у кого то есть мнение или информация на данный счёт поделитесь!