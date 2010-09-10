Котеджный поселок Дубровка
Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.
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Re: Котеджный поселок Дубровка
скоро все застроят, года 3 назад и дубровка была чистым полем где трава росла по пояс.
800м от шума приличное расстояние...
800м от шума приличное расстояние...
Re: Котеджный поселок Дубровка
В поселке по столбам электросети протянули провода, очень похожи на Интернет. Если да, то что известно по условиям подключения, какой провайдер и прочее... Кто-нибудь в курсе? узнать может быть можете?
Re: Котеджный поселок Дубровка
Avenger, истину говорите, 3 года назад там чистое поле было, у меня есть фотки даже, я как раз землю купил рядом с будущим(как оказалось) к/п....а сейчас там дома как грибы растут....мне с балкона хорошо видно).
По поводу Интернета думаю Вы правы, на повороте около славянского рынка появился плакат о наличии услуг ТВ, интернета и телефона.
По поводу Интернета думаю Вы правы, на повороте около славянского рынка появился плакат о наличии услуг ТВ, интернета и телефона.
Re: Котеджный поселок Дубровка
Тоже присматриваюсь к этому посёлку. Расположение нравится, идея тоже. Но вот исполнение храмает. Если не ошибаюсь существует он уже около двух лет, но ни дороги, ни заявленной инфраструктуры - нет. На сайте нет даже документации. Кадастровый номер не указан. Планы реально наполеоновские и не совсем понятно все эти дороги, ландшафтные дизайны, парки, площадки за чьи средства будут? Неужели они входят в стоимость сотки которая сейчас составляет 42 тыс. рублей? И не понятно например с подключением электричества. У товарища участок в кп "восход" там по госпрограмме подключение 550 рублей + кабель, а здесь 50 тыс. рублей.
Повторюсь мне понравился КП, но боишься что так и останешься на пустыре без соседей и с въездной группой из камня( Если у кого то есть мнение или информация на данный счёт поделитесь!
Повторюсь мне понравился КП, но боишься что так и останешься на пустыре без соседей и с въездной группой из камня( Если у кого то есть мнение или информация на данный счёт поделитесь!
Re: Котеджный поселок Дубровка
Добрый день! Мы купили участок в этом КП. Тоже понравилось расположение - от города недалеко и лес рядом. Но по опыту могу сказать, что администрация врет постоянно и не краснеет. Обещают много, выполняют практически ничего. Мы с самого начала в "наполеоновские" планы не верили. Нам нужен был только газ и свет, ну и дорога, чтобы проехать можно было. Чудес не ждали. Но и того ели дождались. Газ и свет дали с большими скандалами и угрозами судом, но вот по дорогам вообще глухо.
Основная проблема администрации поселка - это грандиозные и местами невыполнимые планы, а в результате сплошное раздолбайство. Никакого планирования, рационального использования поступающих денежных средств и т.д. нет и, видимо с данными людьми, и не будет. Поэтому, покупая участок, в данном КП на многое расчитывать не стоит.
Основная проблема администрации поселка - это грандиозные и местами невыполнимые планы, а в результате сплошное раздолбайство. Никакого планирования, рационального использования поступающих денежных средств и т.д. нет и, видимо с данными людьми, и не будет. Поэтому, покупая участок, в данном КП на многое расчитывать не стоит.
Re: Котеджный поселок Дубровка
Natnic, был на днях в КП увидел некоторые не главные дороги и дорога возле офиса посыпаны щебнем. Все таки есть кое какие изменения. Висит возле офиса большой баннер (жаль фото не сделал) о проделанных работах в период 1 кВ. 2017 там много всего написано, но самое интересное что указаны смонтированные фонарные столбы (ни одного фонаря не увидел, возможно речь только о столбах без освещения) и на 50%готовый искусственный водоём. А где он там? Его как то тоже не нашёл. Возможно плохо искал( а что с детским садиком? Менеджер заявил что начнётся строительство этим летом, но кроме покосившегося баннера ничего не увидел( возможно у кого то есть больше информации?
Re: Котеджный поселок Дубровка
Smit писал(а):...указаны смонтированные фонарные столбы (ни одного фонаря не увидел, возможно речь только о столбах без освещения) ...
Свет там действительно есть, а лампы расположены прямо на столбах линий электропередач, которые идут вдоль участков. Отдельно каких-то столбов не замечал, да и какой в них смысл?...
Re: Котеджный поселок Дубровка
На самом деле нет разницы. Главное чтобы было освещение.
Re: Котеджный поселок Дубровка
Какие новости с фронта? что изменилось кроме отсыпанной центральной дороги? Какие дела с газом и интернетом?
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