Продам планшет Huawei MediaPad X1 7.0 3G
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Продам планшет Huawei MediaPad X1 7.0 3G
Основные характеристики
планшет с Android 4.2
экран 7", 1920x1200
встроенная память 16 Гб
поддержка карт памяти microSDHC
связь по Wi-Fi, Bluetooth, 3G
работа в режиме сотового телефона
навигация GPS
вес 239 г
тыловая камера 13 млн пикс.
фронтальная камера 5 млн пикс.
время работы (видео) 25 ч
акселерометр, гироскоп
Новый, не эксплуатировался!
Тел: 95374376 двадцать
планшет с Android 4.2
экран 7", 1920x1200
встроенная память 16 Гб
поддержка карт памяти microSDHC
связь по Wi-Fi, Bluetooth, 3G
работа в режиме сотового телефона
навигация GPS
вес 239 г
тыловая камера 13 млн пикс.
фронтальная камера 5 млн пикс.
время работы (видео) 25 ч
акселерометр, гироскоп
Новый, не эксплуатировался!
Тел: 95374376 двадцать
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 20 окт 2015, 08:10
Re: Продам планшет Huawei MediaPad X1 7.0 3G
еще не продал !? смотрел на сайте на плохой такой аппарат могу за пол цены забрать ...жду пиши на почту
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Сегодня, 16:37
Re: Продам планшет Huawei MediaPad X1 7.0 3G
Лучше купить новый планшет, не давно купил https://chipchin.com.ua/cube-u27gt-supe ... gb-white-1 и очень доволен
3 сообщения • Страница 1 из 1
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