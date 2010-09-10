Сообщение Mack5 » 08 июл 2015, 11:09

Основные характеристики

планшет с Android 4.2

экран 7", 1920x1200

встроенная память 16 Гб

поддержка карт памяти microSDHC

связь по Wi-Fi, Bluetooth, 3G

работа в режиме сотового телефона

навигация GPS

вес 239 г

тыловая камера 13 млн пикс.

фронтальная камера 5 млн пикс.

время работы (видео) 25 ч

акселерометр, гироскоп

Новый, не эксплуатировался!



Тел: 95374376 двадцать