Продам планшет Huawei MediaPad X1 7.0 3G

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Mack5
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 16 апр 2009, 19:37

Продам планшет Huawei MediaPad X1 7.0 3G

Сообщение Mack5 » 08 июл 2015, 11:09

Основные характеристики
планшет с Android 4.2
экран 7", 1920x1200
встроенная память 16 Гб
поддержка карт памяти microSDHC
связь по Wi-Fi, Bluetooth, 3G
работа в режиме сотового телефона
навигация GPS
вес 239 г
тыловая камера 13 млн пикс.
фронтальная камера 5 млн пикс.
время работы (видео) 25 ч
акселерометр, гироскоп
Новый, не эксплуатировался!

Тел: 95374376 двадцать
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dimonik35nk2
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 20 окт 2015, 08:10

Re: Продам планшет Huawei MediaPad X1 7.0 3G

Сообщение dimonik35nk2 » 12 ноя 2015, 20:03

еще не продал !? смотрел на сайте на плохой такой аппарат могу за пол цены забрать ...жду пиши на почту
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andreipodryga37
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 16:37

Re: Продам планшет Huawei MediaPad X1 7.0 3G

Сообщение andreipodryga37 » 23 минуты назад

Лучше купить новый планшет, не давно купил https://chipchin.com.ua/cube-u27gt-supe ... gb-white-1 и очень доволен
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