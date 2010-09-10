Сообщение Iness » 15 июл 2015, 21:57

Не знаю сама, не знакомилась. Могу только со слов двоюродной сестры судить. Она говорит, что в интернете так же, как и в реале знакомиться, как повезёт. Говорит, на сайтах мужчины часто про себя врут. Может порядочный попасться, а может и нет. А вот серьёзные отношения у неё сейчас с мужчиной, так они через брачное агентство познакомились.Брачное агентство целевого поиска Heart-Hunter называется.