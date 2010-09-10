Знакомства в интернете

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Gabi
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 13:00

Знакомства в интернете

Сообщение Gabi » 12 июл 2015, 15:19

Девочки, как вы относитесь к знакомствам в интернете на сайтах знакомств?
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sellenna
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 25 май 2015, 10:19

Re: Знакомства в интернете

Сообщение sellenna » 13 июл 2015, 16:44

Нормально отношусь. Сама так часто знакомилась раньше. На работе у меня только женский коллектив, а в транспорте и на улице как-то знакомиться не привыкла. А на сайтах знакомств можно просто пообщаться с интересными людьми, найти друзей или свою вторую половинку.
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Iness
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 07:33

Re: Знакомства в интернете

Сообщение Iness » 15 июл 2015, 21:57

Не знаю сама, не знакомилась. Могу только со слов двоюродной сестры судить. Она говорит, что в интернете так же, как и в реале знакомиться, как повезёт. Говорит, на сайтах мужчины часто про себя врут. Может порядочный попасться, а может и нет. А вот серьёзные отношения у неё сейчас с мужчиной, так они через брачное агентство познакомились.Брачное агентство целевого поиска Heart-Hunter называется.
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tanata
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 14 апр 2011, 11:27

Re: Знакомства в интернете

Сообщение tanata » 17 июл 2015, 20:54

Тому кто врёт, всё равно где врать- на сайте знакомств, в брачном агентстве или в кафе. Не все же везде врут, рано или поздно встречается тот, за которго и выходишь замуж. А где знакомиться это не важно.
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Iness
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 07:33

Re: Знакомства в интернете

Сообщение Iness » 17 июл 2015, 22:55

На сайтах никто не проверяет, пиши в анкете что хочешь. А вот в агентствах может каких и не проверяют, я не знаю, но вот агентство целевого поиска Heart-Hunter, в которое сестра обращалась, там договор официально заключаешь, вся информация проверяется. Да и не будет туда любитель лёгких развлечений или мошенник обращаться. И подбирают кандидата для знакомства так, что бы максимально подходили люди друг другу.
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ВасилисКА
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 02:19

Re: Знакомства в интернете

Сообщение ВасилисКА » 11 авг 2015, 05:15

В наше-то время на улице и не познакомишься.... А в сети тоже адекватные люди встречаются... Вы же заходите на сайт знакомств, считая себя вполне нормальным человеком. Просто не всегда попадаются такие люди, но в целом, они существуют.
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Борислава
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 19:44

Re: Знакомства в интернете

Сообщение Борислава » 15 сен 2015, 17:15

Нормально отношусь. Сейчас больше вероятности в интернете познакомиться, чем в офф-лайне. Но специальные сайты знакомств мне не очень нравятся, но это для меня. Чувствуешь себя как на базаре :) Мне кажется, лучше знакомиться на специализированных форумах, если хобби есть. Общие увлечения способствуют общению.
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Анахорет
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1535
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 03:38
Откуда: с околицы

Re: Знакомства в интернете

Сообщение Анахорет » 15 сен 2015, 19:23

Борислава писал(а):Нормально отношусь. Сейчас больше вероятности в интернете познакомиться, чем в офф-лайне. Но специальные сайты знакомств мне не очень нравятся, но это для меня. Чувствуешь себя как на базаре :) Мне кажется, лучше знакомиться на специализированных форумах, если хобби есть. Общие увлечения способствуют общению.

Правильно.На кском-нибудь форуме любителей "трех топориков" шансы найти себе партию очень высоки.только вот качество знакомца может быть не таким,какое вы ожидаете.ничего,сюрприз будет....
Я никогда не ездил на слоне,имел в любви большие неудачи (с)
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Борислава
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 19:44

Re: Знакомства в интернете

Сообщение Борислава » 23 сен 2015, 11:21

Анахорет писал(а):
Борислава писал(а):Нормально отношусь. Сейчас больше вероятности в интернете познакомиться, чем в офф-лайне. Но специальные сайты знакомств мне не очень нравятся, но это для меня. Чувствуешь себя как на базаре :) Мне кажется, лучше знакомиться на специализированных форумах, если хобби есть. Общие увлечения способствуют общению.

Правильно.На кском-нибудь форуме любителей "трех топориков" шансы найти себе партию очень высоки.только вот качество знакомца может быть не таким,какое вы ожидаете.ничего,сюрприз будет....

я по таким сайтам не шастаю :) что за любители трех топориков? :oops:
на сайтах знакомств познакомиться с извращенцем шансов больше
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Борислава
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 19:44

Re: Знакомства в интернете

Сообщение Борислава » 23 сен 2015, 11:26

В яндекс не посылать - уже была.
Три топорика - Портвейн 777
А что, бывают такие форумы? Думаю любители портвейна и в реале себе компанию легко находят.
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Борислава
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 19:44

Re: Знакомства в интернете

Сообщение Борислава » 23 сен 2015, 11:27

В яндекс не посылать - уже была.
Три топорика - Портвейн 777
А что, бывают такие форумы? Думаю любители портвейна и в реале себе компанию легко находят.
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serafim666
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 12:32

Re: Знакомства в интернете

Сообщение serafim666 » 24 сен 2015, 12:37

Стараюсь не знакомится, уже очень много там извращенок всяких)
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Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Re: Знакомства в интернете

Сообщение Alisik » 20 ноя 2015, 10:32

Не знакомлюсь, это как то не по мне.
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ambition
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:33

Re: Знакомства в интернете

Сообщение ambition » 23 ноя 2015, 11:46

И мне кажется, там трудно найти адекватного человека
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miskaoff
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 21 сен 2014, 11:27
Откуда: Рязань

Re: Знакомства в интернете

Сообщение miskaoff » 28 сен 2021, 13:25

Всем привет! Хотелось бы познакомиться с для общения с мужчиной или женщиной пожилого возраста. Мне 60 лет, одинока, хочу найти друга или подругу для общения и встреч по интересам!
здесь есть место для вашей рекламы xD
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SokJin
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 25 май 2015, 13:57

Re: Знакомства в интернете

Сообщение SokJin » 28 сен 2021, 13:40

Здравствуйте. Я вообще не понимаю, как знакомства могут быть проблемой, когда так развиты различные соц. сети и сайты знакомств. Вы же смогли написать на форум о вашей проблеме, значит интернетом пользоваться умеете. Вот вам сайт https://doctorforum.ru/znakomstva-dlya-pozhilyh для знакомств для пожилых людей. Уверен, что сможете найти много вариантов для общения, а так же в последствии и встречаться и интересно проводить время.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Знакомства в интернете

Сообщение derigor » 46 минут назад

сейчас это как никогда актуально
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Знакомства в интернете

Сообщение gonchar84 » 44 минуты назад

derigor писал(а):сейчас это как никогда актуально



это верно.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Знакомства в интернете

Сообщение derigor » 40 минут назад

многие по интернету и знакомятся же
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Знакомства в интернете

Сообщение gonchar84 » 39 минут назад

многие по интернету и знакомятся же


Да потому что так проще всего это сделать
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