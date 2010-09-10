Знакомства в интернете
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Знакомства в интернете
Девочки, как вы относитесь к знакомствам в интернете на сайтах знакомств?
Re: Знакомства в интернете
Нормально отношусь. Сама так часто знакомилась раньше. На работе у меня только женский коллектив, а в транспорте и на улице как-то знакомиться не привыкла. А на сайтах знакомств можно просто пообщаться с интересными людьми, найти друзей или свою вторую половинку.
Re: Знакомства в интернете
Не знаю сама, не знакомилась. Могу только со слов двоюродной сестры судить. Она говорит, что в интернете так же, как и в реале знакомиться, как повезёт. Говорит, на сайтах мужчины часто про себя врут. Может порядочный попасться, а может и нет. А вот серьёзные отношения у неё сейчас с мужчиной, так они через брачное агентство познакомились.Брачное агентство целевого поиска Heart-Hunter называется.
Re: Знакомства в интернете
Тому кто врёт, всё равно где врать- на сайте знакомств, в брачном агентстве или в кафе. Не все же везде врут, рано или поздно встречается тот, за которго и выходишь замуж. А где знакомиться это не важно.
Re: Знакомства в интернете
На сайтах никто не проверяет, пиши в анкете что хочешь. А вот в агентствах может каких и не проверяют, я не знаю, но вот агентство целевого поиска Heart-Hunter, в которое сестра обращалась, там договор официально заключаешь, вся информация проверяется. Да и не будет туда любитель лёгких развлечений или мошенник обращаться. И подбирают кандидата для знакомства так, что бы максимально подходили люди друг другу.
Re: Знакомства в интернете
В наше-то время на улице и не познакомишься.... А в сети тоже адекватные люди встречаются... Вы же заходите на сайт знакомств, считая себя вполне нормальным человеком. Просто не всегда попадаются такие люди, но в целом, они существуют.
Re: Знакомства в интернете
Нормально отношусь. Сейчас больше вероятности в интернете познакомиться, чем в офф-лайне. Но специальные сайты знакомств мне не очень нравятся, но это для меня. Чувствуешь себя как на базаре Мне кажется, лучше знакомиться на специализированных форумах, если хобби есть. Общие увлечения способствуют общению.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1535
- Зарегистрирован: 08 авг 2011, 03:38
- Откуда: с околицы
Re: Знакомства в интернете
Борислава писал(а):Нормально отношусь. Сейчас больше вероятности в интернете познакомиться, чем в офф-лайне. Но специальные сайты знакомств мне не очень нравятся, но это для меня. Чувствуешь себя как на базаре Мне кажется, лучше знакомиться на специализированных форумах, если хобби есть. Общие увлечения способствуют общению.
Правильно.На кском-нибудь форуме любителей "трех топориков" шансы найти себе партию очень высоки.только вот качество знакомца может быть не таким,какое вы ожидаете.ничего,сюрприз будет....
Я никогда не ездил на слоне,имел в любви большие неудачи (с)
Re: Знакомства в интернете
Анахорет писал(а):Борислава писал(а):Нормально отношусь. Сейчас больше вероятности в интернете познакомиться, чем в офф-лайне. Но специальные сайты знакомств мне не очень нравятся, но это для меня. Чувствуешь себя как на базаре Мне кажется, лучше знакомиться на специализированных форумах, если хобби есть. Общие увлечения способствуют общению.
Правильно.На кском-нибудь форуме любителей "трех топориков" шансы найти себе партию очень высоки.только вот качество знакомца может быть не таким,какое вы ожидаете.ничего,сюрприз будет....
я по таким сайтам не шастаю что за любители трех топориков?
на сайтах знакомств познакомиться с извращенцем шансов больше
Re: Знакомства в интернете
В яндекс не посылать - уже была.
Три топорика - Портвейн 777
А что, бывают такие форумы? Думаю любители портвейна и в реале себе компанию легко находят.
Три топорика - Портвейн 777
А что, бывают такие форумы? Думаю любители портвейна и в реале себе компанию легко находят.
Re: Знакомства в интернете
В яндекс не посылать - уже была.
Три топорика - Портвейн 777
А что, бывают такие форумы? Думаю любители портвейна и в реале себе компанию легко находят.
Три топорика - Портвейн 777
А что, бывают такие форумы? Думаю любители портвейна и в реале себе компанию легко находят.
- serafim666
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 12:32
Re: Знакомства в интернете
Стараюсь не знакомится, уже очень много там извращенок всяких)
Re: Знакомства в интернете
Не знакомлюсь, это как то не по мне.
Re: Знакомства в интернете
И мне кажется, там трудно найти адекватного человека
Re: Знакомства в интернете
Всем привет! Хотелось бы познакомиться с для общения с мужчиной или женщиной пожилого возраста. Мне 60 лет, одинока, хочу найти друга или подругу для общения и встреч по интересам!
здесь есть место для вашей рекламы xD
Re: Знакомства в интернете
Здравствуйте. Я вообще не понимаю, как знакомства могут быть проблемой, когда так развиты различные соц. сети и сайты знакомств. Вы же смогли написать на форум о вашей проблеме, значит интернетом пользоваться умеете. Вот вам сайт https://doctorforum.ru/znakomstva-dlya-pozhilyh для знакомств для пожилых людей. Уверен, что сможете найти много вариантов для общения, а так же в последствии и встречаться и интересно проводить время.
Re: Знакомства в интернете
сейчас это как никогда актуально
Re: Знакомства в интернете
derigor писал(а):сейчас это как никогда актуально
это верно.
Re: Знакомства в интернете
многие по интернету и знакомятся же
Re: Знакомства в интернете
многие по интернету и знакомятся же
Да потому что так проще всего это сделать
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