Знакомства в интернете
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Re: Знакомства в интернете
derigor писал(а):многие по интернету и знакомятся же
Более простого способа, чем знакомство по интернету, и не существует. Так проще всего найти человека. К тому же можно прочитать анкету и понять какие увлечения у него, соответствуют ли они твоим ожиданиям и так далее. А ещё огромный плюс, что можно найти содержанку для любовных утех, необязательно при этом вступать в серьезные отношения. Благо, что есть сервисы такие как этот favoritka.online , которые позволяют это сделать.
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