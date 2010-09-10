Знакомства в интернете

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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Знакомства в интернете

Сообщение gonchar84 » 31 минуту назад

derigor писал(а):многие по интернету и знакомятся же


Более простого способа, чем знакомство по интернету, и не существует. Так проще всего найти человека. К тому же можно прочитать анкету и понять какие увлечения у него, соответствуют ли они твоим ожиданиям и так далее. А ещё огромный плюс, что можно найти содержанку для любовных утех, необязательно при этом вступать в серьезные отношения. Благо, что есть сервисы такие как этот favoritka.online , которые позволяют это сделать.
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