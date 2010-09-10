Знакомства в интернете

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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Знакомства в интернете

Сообщение gonchar84 » 12 июл 2022, 12:47

derigor писал(а):многие по интернету и знакомятся же


Более простого способа, чем знакомство по интернету, и не существует. Так проще всего найти человека. К тому же можно прочитать анкету и понять какие увлечения у него, соответствуют ли они твоим ожиданиям и так далее. А ещё огромный плюс, что можно найти содержанку для любовных утех, необязательно при этом вступать в серьезные отношения. Благо, что есть сервисы такие как этот favoritka.online , которые позволяют это сделать.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Знакомства в интернете

Сообщение derigor » 12 июл 2022, 13:29

это да, хорошо, что интернет придумали. Можно найти даму благодаря ему без проблем
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Знакомства в интернете

Сообщение Буцефалия » 37 минут назад

Знакомства в интернете это конечно хорошо, но что делать если человек с ограниченными возможностями? В скольких бы сайтах знакомств и приложениях не сидел, там все для "обычных" людей, нет никакого раздела или пункта, где можно бы отметить и искать нужную себе пару. И вот буквально на днях забрел на сайт онлайн-знакомства для инвалидов, и был удивлен насколько много людей там сидит и общается. Мне кажется это круто что такие люди не опускают руки и продолжают жить активной и свободной жизнью.
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