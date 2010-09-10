Знакомства в интернете
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Re: Знакомства в интернете
derigor писал(а):многие по интернету и знакомятся же
Более простого способа, чем знакомство по интернету, и не существует. Так проще всего найти человека. К тому же можно прочитать анкету и понять какие увлечения у него, соответствуют ли они твоим ожиданиям и так далее. А ещё огромный плюс, что можно найти содержанку для любовных утех, необязательно при этом вступать в серьезные отношения. Благо, что есть сервисы такие как этот favoritka.online , которые позволяют это сделать.
Re: Знакомства в интернете
это да, хорошо, что интернет придумали. Можно найти даму благодаря ему без проблем
Re: Знакомства в интернете
Знакомства в интернете это конечно хорошо, но что делать если человек с ограниченными возможностями? В скольких бы сайтах знакомств и приложениях не сидел, там все для "обычных" людей, нет никакого раздела или пункта, где можно бы отметить и искать нужную себе пару. И вот буквально на днях забрел на сайт онлайн-знакомства для инвалидов, и был удивлен насколько много людей там сидит и общается. Мне кажется это круто что такие люди не опускают руки и продолжают жить активной и свободной жизнью.
Re: Знакомства в интернете
Gabi писал(а):Девочки, как вы относитесь к знакомствам в интернете на сайтах знакомств?
А что , все правильно , сейчас можно и в сети познакомиться !
Все больше историй о красивой любви и свадьбе начинаются с фразы: «А познакомились мы в интернете». Очень многие современные молодые люди больше общаются в сети, там же ищут потенциальные вторые половины, знакомятся и только после этого переходят к реальным свиданиям. А как найти подходящего мужчину на сайте знакомств, как увеличить свои шансы на реальные, долгосрочные отношения, вот тут и узнаете https://blizosti.net/kak-najti-muzhchinu-na-sajte-znakomstv/.
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