Где купить одежду больших размеров
Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
16 сообщений • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 июл 2015, 09:50
Где купить одежду больших размеров
Привет всем) Ношу 56+ размер. довольно трудно найти подходящую одежду Подскажите, в каких магазинах нашего города можно найти одежду и обувь большого размера, буду благодарна.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 23 апр 2013, 19:03
Re: Где купить одежду больших размеров
Сама в вечном поиске.
Re: Где купить одежду больших размеров
в Вилдберризе есть
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 23 апр 2013, 19:03
Re: Где купить одежду больших размеров
Не всегда могу там подобрать, что хотелось бы.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 16 июл 2015, 19:11
Re: Где купить одежду больших размеров
Платья больших вот есть http://www.butik-vera.ru/platya-bolshikh-razmerov/ хотя выбор и не велик, еще верхняя одежда тут есть тоже...А по обуви какой у вас размер?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 16 июл 2015, 19:11
Re: Где купить одежду больших размеров
Но 56 размера выбор не велик к сожалению(((
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 23 апр 2013, 19:03
Re: Где купить одежду больших размеров
Я так понимая магазинов в городе НЕТ с размерами 56+. грустно.
- coffeemadgirl
- Гость RZN.info
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 08 мар 2015, 02:38
Re: Где купить одежду больших размеров
Магазины если и есть, то, навреное, специализируются на одежде исключительно больших размеров. Можно найти и в интернет - магазинах, но там в основном 56 -58.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 июл 2015, 09:50
Re: Где купить одежду больших размеров
решила вопрос как раз проектом RazmerOK - все магазины в интернете с большими и маленьким размерами как одежды так и обуви! с доставкой по России, так и оффлайн магазины по всем городам на карте http://razmerok.ru/
- coffeemadgirl
- Гость RZN.info
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 08 мар 2015, 02:38
Re: Где купить одежду больших размеров
Возвращаясь к теме, можно посмотреть в каталогах Wildberries. Сегодня как раз были скидки, приуроченные Всемирному Дню Торговли, к тому же можно получить дополнительный процент к скидке по промокоду Вайлдберриз http://ekonomba.ru/shops/promokody-wildberries, но он действует только на определенные категории товаров.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 июл 2015, 09:50
Re: Где купить одежду больших размеров
Проект RazmerOk.ru по поиску больших/маленьких размеров обуви и одежды развивается! Сейчас в базе уже много товаров (около 42 000! )
Добавлены еще магазинов на карте, где можно придти и купить сразу.
И каталог таких интернет-магазинов как Ламода, Wildberries, Asos и др. со всеми их акциями и скидками http://razmerok.ru/promo/
Добавлены еще магазинов на карте, где можно придти и купить сразу.
И каталог таких интернет-магазинов как Ламода, Wildberries, Asos и др. со всеми их акциями и скидками http://razmerok.ru/promo/
Re: Где купить одежду больших размеров
Интернет магазины хоть и облегчают выбор, но вот я не очень люблю заказывать. Не подошел размер - столько суеты с отправкой обратно, или перепродажей...
Re: Где купить одежду больших размеров
Большие размера на Бонприксе постоянно есть, выбор там правда не очень большой но все же. Вот недавно в АСОСе была распродажа больших размеров, вот здесь http://promokody-asos.ru/ где-то скидка даже валялась, может еще есть, посмотрите.
Re: Где купить одежду больших размеров
Я большие размеры покупаю для себя и моих родственников в интернет магазине www.pravtorg.ru
У них там размеры с 48 по 74 вообщем можно подобрать одежду для всей семьи. И цены там гораздо ниже чем в других местах. Советую!
У них там размеры с 48 по 74 вообщем можно подобрать одежду для всей семьи. И цены там гораздо ниже чем в других местах. Советую!
Re: Где купить одежду больших размеров
на Асосе посмотрите, там много хороших вещей плюс сайз
Re: Где купить одежду больших размеров
Посмотрите тут
16 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Между нами, девочками»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя