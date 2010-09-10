Где купить одежду больших размеров

Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
AlexandraB
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 09:50

Где купить одежду больших размеров

Сообщение AlexandraB » 20 июл 2015, 09:52

Привет всем) Ношу 56+ размер. довольно трудно найти подходящую одежду :( Подскажите, в каких магазинах нашего города можно найти одежду и обувь большого размера, буду благодарна.
Вернуться к началу
Надежда из ДФО
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 19:03

Re: Где купить одежду больших размеров

Сообщение Надежда из ДФО » 02 авг 2015, 00:05

Сама в вечном поиске.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Морозко
Пользователь RZN.info
Сообщения: 520
Зарегистрирован: 03 фев 2008, 18:15

Re: Где купить одежду больших размеров

Сообщение Морозко » 02 авг 2015, 13:32

в Вилдберризе есть
Вернуться к началу
Надежда из ДФО
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 19:03

Re: Где купить одежду больших размеров

Сообщение Надежда из ДФО » 02 авг 2015, 16:48

Не всегда могу там подобрать, что хотелось бы.
Вернуться к началу
IrinaAlloyarova
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 июл 2015, 19:11

Re: Где купить одежду больших размеров

Сообщение IrinaAlloyarova » 12 авг 2015, 13:33

Платья больших вот есть http://www.butik-vera.ru/platya-bolshikh-razmerov/ хотя выбор и не велик, еще верхняя одежда тут есть тоже...А по обуви какой у вас размер?
Вернуться к началу
IrinaAlloyarova
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 июл 2015, 19:11

Re: Где купить одежду больших размеров

Сообщение IrinaAlloyarova » 20 авг 2015, 14:31

Но 56 размера выбор не велик к сожалению(((
Вернуться к началу
Надежда из ДФО
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 19:03

Re: Где купить одежду больших размеров

Сообщение Надежда из ДФО » 21 авг 2015, 09:37

Я так понимая магазинов в городе НЕТ с размерами 56+. грустно.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
coffeemadgirl
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 02:38

Re: Где купить одежду больших размеров

Сообщение coffeemadgirl » 28 сен 2015, 15:32

Магазины если и есть, то, навреное, специализируются на одежде исключительно больших размеров. Можно найти и в интернет - магазинах, но там в основном 56 -58.
Вернуться к началу
AlexandraB
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 09:50

Re: Где купить одежду больших размеров

Сообщение AlexandraB » 16 окт 2015, 12:15

решила вопрос как раз проектом RazmerOK - все магазины в интернете с большими и маленьким размерами как одежды так и обуви! с доставкой по России, так и оффлайн магазины по всем городам на карте http://razmerok.ru/
Вернуться к началу
Аватара пользователя
coffeemadgirl
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 02:38

Re: Где купить одежду больших размеров

Сообщение coffeemadgirl » 12 ноя 2015, 00:40

Возвращаясь к теме, можно посмотреть в каталогах Wildberries. Сегодня как раз были скидки, приуроченные Всемирному Дню Торговли, к тому же можно получить дополнительный процент к скидке по промокоду Вайлдберриз http://ekonomba.ru/shops/promokody-wildberries, но он действует только на определенные категории товаров.
Вернуться к началу
AlexandraB
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 09:50

Re: Где купить одежду больших размеров

Сообщение AlexandraB » 21 дек 2015, 13:40

Проект RazmerOk.ru по поиску больших/маленьких размеров обуви и одежды развивается! Сейчас в базе уже много товаров (около 42 000! )
Добавлены еще магазинов на карте, где можно придти и купить сразу.
И каталог таких интернет-магазинов как Ламода, Wildberries, Asos и др. со всеми их акциями и скидками :) http://razmerok.ru/promo/
Вернуться к началу
Maria26
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 15:15

Re: Где купить одежду больших размеров

Сообщение Maria26 » 28 янв 2016, 15:48

Интернет магазины хоть и облегчают выбор, но вот я не очень люблю заказывать. Не подошел размер - столько суеты с отправкой обратно, или перепродажей...
Вернуться к началу
alanshor
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 фев 2016, 12:33

Re: Где купить одежду больших размеров

Сообщение alanshor » 11 дек 2016, 14:13

Большие размера на Бонприксе постоянно есть, выбор там правда не очень большой но все же. Вот недавно в АСОСе была распродажа больших размеров, вот здесь http://promokody-asos.ru/ где-то скидка даже валялась, может еще есть, посмотрите.
Вернуться к началу
Lubov159
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 дек 2016, 14:12

Re: Где купить одежду больших размеров

Сообщение Lubov159 » 15 дек 2016, 14:18

Я большие размеры покупаю для себя и моих родственников в интернет магазине www.pravtorg.ru
У них там размеры с 48 по 74 вообщем можно подобрать одежду для всей семьи. И цены там гораздо ниже чем в других местах. Советую!
Вернуться к началу
роза03
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 24 ноя 2015, 21:54

Re: Где купить одежду больших размеров

Сообщение роза03 » Сегодня, 04:15

привет и вам, спросите за такую одежду тут triko-iv.ru
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Между нами, девочками»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя