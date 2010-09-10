Сообщение AlexandraB » 21 дек 2015, 13:40

Проект RazmerOk.ru по поиску больших/маленьких размеров обуви и одежды развивается! Сейчас в базе уже много товаров (около 42 000! )Добавлены еще магазинов на карте, где можно придти и купить сразу.И каталог таких интернет-магазинов как Ламода, Wildberries, Asos и др. со всеми их акциями и скидками