Подарок жене

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11248
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Подарок жене

Сообщение UNCLE1911 » 07 июн 2016, 21:18

Я не нудный, а чудный.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3784
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Подарок жене

Сообщение Шварц » 07 июн 2016, 21:20

Ну, может быть... тебе виднее :)
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11248
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Подарок жене

Сообщение UNCLE1911 » 07 июн 2016, 21:27

Завидую, едреныть, не понимаешь что ли...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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vlad1m1r
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 16:55
Откуда: РЗН

Re: Подарок жене

Сообщение vlad1m1r » 04 авг 2016, 17:00

хорошенько подумайте что ей не хватает и исполните это. это может быть даже не вещь, а например поездка кудато.
всё будет хорошо!
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RandomCustomer
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 авг 2016, 18:54
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Re: Подарок жене

Сообщение RandomCustomer » 29 авг 2016, 13:10

Как вариант закажи ей классную аэрофотосьемку, думаю она будет в восторге:)
http://aerofotosemka.com/ - аэрофотосьемка
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Mamed7
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 сен 2016, 14:18
Откуда: Mongolia
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Подарок жене

Сообщение Mamed7 » 11 сен 2016, 10:43

Меня удивляют мужчины.Себе за 50, жене за 10. Неужели Вы так любите своих женщин
Купите жене нормальный велосипед, чтобы ездить было в удовольствие.
от 15 до 20 уложитесь
Ловись рыбка мальнькая и большая:)
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11248
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Подарок жене

Сообщение UNCLE1911 » 11 сен 2016, 15:56

Уважаемый Мамед,
А хто купил велосипед?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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VTukalov
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 21:03
Откуда: Рязань

Re: Подарок жене

Сообщение VTukalov » 19 июл 2017, 09:32

На день матери дарил жене прикольную футболку с принтом как раз на эту тематику. Вот http://tiptopmayki.ru здесь как раз выбирал такую футболку. Можно было сделать принт и самостоятельно, там есть редактор на сайте, можно какой угодно принт сделать, нарисовать. Но я нашел готовый красивый вариант. Жене очень понравился такой мой оригинальный подарок.
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Kadi
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 03:08

Re: Подарок жене

Сообщение Kadi » 15 окт 2017, 15:43

Выбор подарка близкому человеку, это настолько индивидуальный вопрос, что тут советы не помогут.
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Nezlobina
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 май 2017, 22:43

Re: Подарок жене

Сообщение Nezlobina » 20 окт 2017, 12:02

А мне кажется, что как раз эти все побрякушки это банально. Т.е. конечно можно подарить. Но если женщина постоянно требует дорогих подарков, я бы задумался…
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Подарок жене

Сообщение Буцефалия » 06 дек 2017, 17:23

Ребята, хочу поделиться своими впечатлениями, может вы также захотите поздравить своих близких дам. Я татарка, и недавно у меня было день рожденья, так мой любимый муж так прикольно меня поздравил https://sdnjom.ru/pozdravleniya/na-yazy ... ovami.html , что вам просто не передать словами. Будьте креативны, индивидуальны и удивляйте своих близких))
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timin
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 окт 2015, 17:03

Re: Подарок жене

Сообщение timin » 18 янв 2018, 11:38

можете ей купить золотую ладанку. это хороший и приятный подарок.
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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Re: Подарок жене

Сообщение Hijid » Сегодня, 10:19

Лучше деньги подарите, точно не прогадаете, а она купит что ей нужно.
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