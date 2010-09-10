Подарок жене
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Re: Подарок жене
Я не нудный, а чудный.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Подарок жене
Ну, может быть... тебе виднее
Re: Подарок жене
Завидую, едреныть, не понимаешь что ли...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Подарок жене
хорошенько подумайте что ей не хватает и исполните это. это может быть даже не вещь, а например поездка кудато.
всё будет хорошо!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 28 авг 2016, 18:54
- Контактная информация:
Re: Подарок жене
Как вариант закажи ей классную аэрофотосьемку, думаю она будет в восторге:)
http://aerofotosemka.com/ - аэрофотосьемка
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 09 сен 2016, 14:18
- Откуда: Mongolia
- Контактная информация:
Подарок жене
Меня удивляют мужчины.Себе за 50, жене за 10. Неужели Вы так любите своих женщин
Купите жене нормальный велосипед, чтобы ездить было в удовольствие.
от 15 до 20 уложитесь
Купите жене нормальный велосипед, чтобы ездить было в удовольствие.
от 15 до 20 уложитесь
Ловись рыбка мальнькая и большая:)
Re: Подарок жене
Уважаемый Мамед,
А хто купил велосипед?
А хто купил велосипед?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Подарок жене
На день матери дарил жене прикольную футболку с принтом как раз на эту тематику. Вот http://tiptopmayki.ru здесь как раз выбирал такую футболку. Можно было сделать принт и самостоятельно, там есть редактор на сайте, можно какой угодно принт сделать, нарисовать. Но я нашел готовый красивый вариант. Жене очень понравился такой мой оригинальный подарок.
Re: Подарок жене
Выбор подарка близкому человеку, это настолько индивидуальный вопрос, что тут советы не помогут.
Re: Подарок жене
А мне кажется, что как раз эти все побрякушки это банально. Т.е. конечно можно подарить. Но если женщина постоянно требует дорогих подарков, я бы задумался…
Re: Подарок жене
Ребята, хочу поделиться своими впечатлениями, может вы также захотите поздравить своих близких дам. Я татарка, и недавно у меня было день рожденья, так мой любимый муж так прикольно меня поздравил https://sdnjom.ru/pozdravleniya/na-yazy ... ovami.html , что вам просто не передать словами. Будьте креативны, индивидуальны и удивляйте своих близких))
Re: Подарок жене
можете ей купить золотую ладанку. это хороший и приятный подарок.
Re: Подарок жене
Лучше деньги подарите, точно не прогадаете, а она купит что ей нужно.
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