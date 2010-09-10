Главный пляжный Open Air Москвы

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
dimonik35nk2
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 20 окт 2015, 08:10

Re: Главный пляжный Open Air Москвы

Сообщение dimonik35nk2 » 20 окт 2015, 12:01

кто ездил ?? как впечатления...стоит ли своих денег ? :D

___________________
тут
Вернуться к началу
AlexDiz
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 фев 2017, 09:06

Техосмотр (диагностическая карта) онлайн

Сообщение AlexDiz » 32 минуты назад

Думаю многим будет интересно техосмотр всего за 490 руб
Оплата после проверки карты по базе РСА

Сайт: tekhosmotronline ru/ tekhosmotronline ru/
ICQ: 4345140
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Развлечения города - КИНО, КОНЦЕРТЫ, РЕСТОРАНЫ, КЛУБЫ, КАФЕ»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей