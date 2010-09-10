Главный пляжный Open Air Москвы
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 20 окт 2015, 08:10
Re: Главный пляжный Open Air Москвы
кто ездил ?? как впечатления...стоит ли своих денег ?
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2 сообщения • Страница 1 из 1
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