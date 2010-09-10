Установка унитаза.
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Установка унитаза.
Давайте посмотрим как качественно установить унитаз и что для этого нужно.
1.Проверяем унитаз на ровность подошвы. Тут подошва кривая. Унитаз качается как кресло-качалка. Подравниваем алмазной чашкой.
2. Подготавливаем выхлопную трубу, примеряем. Сделать что-то более эстетичное в данном конкретном случае - невозможно.
3. Меняем крепёж из комплекта на нержавейку. Сиденье ставим по особой VIP технологии, с тем умыслом, чтобы оно не слетало с креплений когда его поднимают-опускают.
4. Монтируем арматуру. В комплекте с унитазом якобы субэлитарная арматура Alcaplast. Двухрежимный смыв со спорной кнопкой и громким ударом во время закрытия сливного клапана. Тихий наливной клапан. В большом ресурсе этой арматуры я сильно сомневаюсь.
На латунном присоединительном штуцере наливного клапана отсутствуют лыски для ключа. Пилим лыски напильником врукопашную.
6. Шов между сливным бачком и унитазом промазываем герметиком. Герметик должен быть высококачественный для санузлов. В связи с тем, что за последний год "жить стало лучше, жить стало веселей", высококачественный герметик стало очень трудно купить.
7. Ну дальше всё понятно. Ставим толчок на инвентарные клинья, надавливаем герметик, подсоединяем трубочку. Расположение отсечного крана не совсем стандартное, т.к. за унитазом расположен скрытый лючок. И краник расположен с тем расчётом, чтобы была трубка и эта трубка не мешала открывать лючок. Наклейки с унитаза снимаем техническим феном. Очень удобно отходят, если немного подогреть.
8. Настраиваем субэлитарную арматуру. В приложенной инструкции процесс настройки описан весьма поверхностно, переведён надмозгом и допускает тройное толкование каждого слова. Поэтому настраиваем не читая. Фактически нужно сделать так, чтобы воды в бачке было по-максимуму. И чтобы при половинном сливе сливалась действительно половина воды. Удалось настроить на 8,2/4 литра. Так по идее тут бачок на 9 литров, но конкретная арматура позволяет сделать только 8,2 литра максимум.
9. Если почитать на форуме "Город мастеров" отзыв про данную модель унитаза, то там написаны крайне противоречивые вещи. Пишут, что не смывет, брызжет по жопе, не розового цвета и т.д. 100% устанавливали либо сами, либо рукожопые мастера, либо на заводе скомплектовали плохой арматурой, что маловероятно. Скорее всего - не осилили правильно настроить арматуру. Смыв твердых элементов в этой моделе весьма достойный. Арматура вполне обеспечивает большой поток.
Ну и при выборе народ не смотрел, что унитаз без полки. Брызжет по жопе время от времени, зато продукты жизнедеятельности не размазываются по стенкам и сразу падают в воду. Тут каждый сам себе выбирает.
1.Проверяем унитаз на ровность подошвы. Тут подошва кривая. Унитаз качается как кресло-качалка. Подравниваем алмазной чашкой.
2. Подготавливаем выхлопную трубу, примеряем. Сделать что-то более эстетичное в данном конкретном случае - невозможно.
3. Меняем крепёж из комплекта на нержавейку. Сиденье ставим по особой VIP технологии, с тем умыслом, чтобы оно не слетало с креплений когда его поднимают-опускают.
4. Монтируем арматуру. В комплекте с унитазом якобы субэлитарная арматура Alcaplast. Двухрежимный смыв со спорной кнопкой и громким ударом во время закрытия сливного клапана. Тихий наливной клапан. В большом ресурсе этой арматуры я сильно сомневаюсь.
На латунном присоединительном штуцере наливного клапана отсутствуют лыски для ключа. Пилим лыски напильником врукопашную.
6. Шов между сливным бачком и унитазом промазываем герметиком. Герметик должен быть высококачественный для санузлов. В связи с тем, что за последний год "жить стало лучше, жить стало веселей", высококачественный герметик стало очень трудно купить.
7. Ну дальше всё понятно. Ставим толчок на инвентарные клинья, надавливаем герметик, подсоединяем трубочку. Расположение отсечного крана не совсем стандартное, т.к. за унитазом расположен скрытый лючок. И краник расположен с тем расчётом, чтобы была трубка и эта трубка не мешала открывать лючок. Наклейки с унитаза снимаем техническим феном. Очень удобно отходят, если немного подогреть.
8. Настраиваем субэлитарную арматуру. В приложенной инструкции процесс настройки описан весьма поверхностно, переведён надмозгом и допускает тройное толкование каждого слова. Поэтому настраиваем не читая. Фактически нужно сделать так, чтобы воды в бачке было по-максимуму. И чтобы при половинном сливе сливалась действительно половина воды. Удалось настроить на 8,2/4 литра. Так по идее тут бачок на 9 литров, но конкретная арматура позволяет сделать только 8,2 литра максимум.
9. Если почитать на форуме "Город мастеров" отзыв про данную модель унитаза, то там написаны крайне противоречивые вещи. Пишут, что не смывет, брызжет по жопе, не розового цвета и т.д. 100% устанавливали либо сами, либо рукожопые мастера, либо на заводе скомплектовали плохой арматурой, что маловероятно. Скорее всего - не осилили правильно настроить арматуру. Смыв твердых элементов в этой моделе весьма достойный. Арматура вполне обеспечивает большой поток.
Ну и при выборе народ не смотрел, что унитаз без полки. Брызжет по жопе время от времени, зато продукты жизнедеятельности не размазываются по стенкам и сразу падают в воду. Тут каждый сам себе выбирает.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Установка унитаза.
Полезная информация. А можно ли использовать при установке универсальный силиконовый герметик? Или обязательно санитарный?
Re: Установка унитаза.
Можно универсальный. Только нормального производителя и с нормальной ценой. На силиконовом герметике "Момент универсальный", вроде бы, есть указания, что его можно использовать в ванных комнатах. Всегда стараюсь покупать такие силиконы, дабы иметь 2-3 вида герметика на все случаи.
Ещё весьма важно как затирать силиконовый шов. Я затираю растворителем, слава богу, не каждый день таким занимаюсь. По умолчанию народ трёт кто во что горазд: водой, мылом, слюнявыми пальцами, качество от этого падает.
Ещё при монтаже желательно минимизировать силиконовый шов. Если сантехприбор кривой, то его надо шлифануть. Тогда даже относительно недорогая кривая раковина имеет вполне опрятный вид.
Ещё весьма важно как затирать силиконовый шов. Я затираю растворителем, слава богу, не каждый день таким занимаюсь. По умолчанию народ трёт кто во что горазд: водой, мылом, слюнявыми пальцами, качество от этого падает.
Ещё при монтаже желательно минимизировать силиконовый шов. Если сантехприбор кривой, то его надо шлифануть. Тогда даже относительно недорогая кривая раковина имеет вполне опрятный вид.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Установка унитаза.
КОЛХОЗНИК, я тебя уважал, а теперь еще больше уважать стал!!!
+100 500
+100 500
Re: Установка унитаза.
Спасибо за подробную инструкцию, думаю что теперь сам смогу так сделать.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 05 май 2017, 12:00
- Контактная информация:
Re: Установка унитаза.
Спасибо, хорошая инструкция. На акватике тоже хорошая статья есть о том, как установить унитаз своими руками.
6 сообщений • Страница 1 из 1
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