Сообщение Колхозник » 24 июл 2015, 11:06

Давайте посмотрим как качественно установить унитаз и что для этого нужно.1.Проверяем унитаз на ровность подошвы. Тут подошва кривая. Унитаз качается как кресло-качалка. Подравниваем алмазной чашкой.2. Подготавливаем выхлопную трубу, примеряем. Сделать что-то более эстетичное в данном конкретном случае - невозможно.3. Меняем крепёж из комплекта на нержавейку. Сиденье ставим по особой VIP технологии, с тем умыслом, чтобы оно не слетало с креплений когда его поднимают-опускают.4. Монтируем арматуру. В комплекте с унитазом якобы субэлитарная арматура Alcaplast. Двухрежимный смыв со спорной кнопкой и громким ударом во время закрытия сливного клапана. Тихий наливной клапан. В большом ресурсе этой арматуры я сильно сомневаюсь.На латунном присоединительном штуцере наливного клапана отсутствуют лыски для ключа. Пилим лыски напильником врукопашную.6. Шов между сливным бачком и унитазом промазываем герметиком. Герметик должен быть высококачественный для санузлов. В связи с тем, что за последний год "жить стало лучше, жить стало веселей", высококачественный герметик стало очень трудно купить.7. Ну дальше всё понятно. Ставим толчок на инвентарные клинья, надавливаем герметик, подсоединяем трубочку. Расположение отсечного крана не совсем стандартное, т.к. за унитазом расположен скрытый лючок. И краник расположен с тем расчётом, чтобы была трубка и эта трубка не мешала открывать лючок. Наклейки с унитаза снимаем техническим феном. Очень удобно отходят, если немного подогреть.8. Настраиваем субэлитарную арматуру. В приложенной инструкции процесс настройки описан весьма поверхностно, переведён надмозгом и допускает тройное толкование каждого слова. Поэтому настраиваем не читая. Фактически нужно сделать так, чтобы воды в бачке было по-максимуму. И чтобы при половинном сливе сливалась действительно половина воды. Удалось настроить на 8,2/4 литра. Так по идее тут бачок на 9 литров, но конкретная арматура позволяет сделать только 8,2 литра максимум.9. Если почитать на форуме "Город мастеров" отзыв про данную модель унитаза, то там написаны крайне противоречивые вещи. Пишут, что не смывет, брызжет по жопе, не розового цвета и т.д. 100% устанавливали либо сами, либо рукожопые мастера, либо на заводе скомплектовали плохой арматурой, что маловероятно. Скорее всего - не осилили правильно настроить арматуру. Смыв твердых элементов в этой моделе весьма достойный. Арматура вполне обеспечивает большой поток.Ну и при выборе народ не смотрел, что унитаз без полки. Брызжет по жопе время от времени, зато продукты жизнедеятельности не размазываются по стенкам и сразу падают в воду. Тут каждый сам себе выбирает.