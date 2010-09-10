Цены в а аптеках – это жуть (сравнение Ригла и Забота)
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Цены в а аптеках – это жуть (сравнение Ригла и Забота)
Заболел ребенок, с утра сходили в аптеку Забота (ул. Новоселов, д. 35 к. 2), купили Деринат за 276р.
К вечеру, после того как врач осмотрел и составил список лекартсв для лечения отправили родственников в круглосуточную аптеку (покупали в Ригла – ул. Новосёлов, д. 5), по ошибке купили вместо «Деринат спрей» просто Деринат за 365р. (со скидкой).
Спрашивается, как такое может быть, в Заботе 276р. а в Ригле 365р., разница почти 100 рублей.
Как так можно наживаться на здоровье наших детей…
з.ы. дата выпуска отличается в 1 месяц и оба флакона годны до 2019г.
з.ы.ы. конечно в Ораньжевой аптеки может еще дешевле быть.
К вечеру, после того как врач осмотрел и составил список лекартсв для лечения отправили родственников в круглосуточную аптеку (покупали в Ригла – ул. Новосёлов, д. 5), по ошибке купили вместо «Деринат спрей» просто Деринат за 365р. (со скидкой).
Спрашивается, как такое может быть, в Заботе 276р. а в Ригле 365р., разница почти 100 рублей.
Как так можно наживаться на здоровье наших детей…
з.ы. дата выпуска отличается в 1 месяц и оба флакона годны до 2019г.
з.ы.ы. конечно в Ораньжевой аптеки может еще дешевле быть.
Re: Цены в а аптеках – это жуть (сравнение Ригла и Забота)
Вот ради интереса посмотрел сколько стоит Изопринозин в аптеки М.... (название удалено).
В Ригле по чеку - 1047р. а в[b] М...(название удалено)- 811р. [здесь была реклама)
В Ригле по чеку - 1047р. а в[b] М...(название удалено)- 811р. [здесь была реклама)
Re: Цены в а аптеках – это жуть (сравнение Ригла и Забота)
Не стоит забывать про такой термин как медицинская коррупция.
У нас очень часто врачи состоят в прямом сговоре с фармацевтами, и назначают импортные аналоги российских лекарств.
При этом аптекари импортный аналог Вам отпустят без рецепта, а за россйское лекарство будут требовать рецепт.
Фармацевтический бизнес проводит даже бесплатные курсы для врачей(с системой бесплатного досугового сопровожения, слушателей курсов), объясняет им, что они должны выписывать(на клочках бумажек), на рецептах это запрещено.
Если Вам врач выписывает лекарство, на клочке бумажки, потребуйте от него выписать официальный рецепт(на рецепте будет тоже самое лекарство российского производства).
А то будите оплачивать импортный аналог обычной валерьяновки который будет стоить от 3 до 10 раз дороже(но с импорным названием).
И так во всем не только с валерьяновкой.
Мазями, растворами, таблетками.
Иногда Вам на клочке напишуи слово крем "xxx" очень часто вместо этого крема можно выписать мазь с точно таким-же названием, но стоить она будет 3-10 раз дешевле.
И Вас жадные аптекари будут с пеной у рта убеждать, что мазь это плохо, а крем панацея.
За 400-600% прибыли они много сказок Вам расскажут.
В частных аптеках очень часто российские лекарства жадные аптекари не поставляют.
Будьте скромней идите с рецептом в государстенную аптеку.
Если в данную минуту в государственной аптеке лекарства нет, до в течении 2 дней обязаны поставить.
Будут артачиться пишите жалобу в книгу "предложений" , после пары жалоб начнут Вас уважать, быстее ветра начнут бегать чтобы обеспечить Вас лекарствами.
У нас очень часто врачи состоят в прямом сговоре с фармацевтами, и назначают импортные аналоги российских лекарств.
При этом аптекари импортный аналог Вам отпустят без рецепта, а за россйское лекарство будут требовать рецепт.
Фармацевтический бизнес проводит даже бесплатные курсы для врачей(с системой бесплатного досугового сопровожения, слушателей курсов), объясняет им, что они должны выписывать(на клочках бумажек), на рецептах это запрещено.
Если Вам врач выписывает лекарство, на клочке бумажки, потребуйте от него выписать официальный рецепт(на рецепте будет тоже самое лекарство российского производства).
А то будите оплачивать импортный аналог обычной валерьяновки который будет стоить от 3 до 10 раз дороже(но с импорным названием).
И так во всем не только с валерьяновкой.
Мазями, растворами, таблетками.
Иногда Вам на клочке напишуи слово крем "xxx" очень часто вместо этого крема можно выписать мазь с точно таким-же названием, но стоить она будет 3-10 раз дешевле.
И Вас жадные аптекари будут с пеной у рта убеждать, что мазь это плохо, а крем панацея.
За 400-600% прибыли они много сказок Вам расскажут.
В частных аптеках очень часто российские лекарства жадные аптекари не поставляют.
Будьте скромней идите с рецептом в государстенную аптеку.
Если в данную минуту в государственной аптеке лекарства нет, до в течении 2 дней обязаны поставить.
Будут артачиться пишите жалобу в книгу "предложений" , после пары жалоб начнут Вас уважать, быстее ветра начнут бегать чтобы обеспечить Вас лекарствами.
3 сообщения • Страница 1 из 1
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