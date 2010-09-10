Посоветуйте хорошего кардиолога

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Ishitori
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 июл 2015, 17:31

Посоветуйте хорошего кардиолога

Сообщение Ishitori » 25 июл 2015, 17:40

Всем привет, ситуация такая. Бабушке 80 лет, с недавних пор жутко повысилось давление: обычно до 180, а иногда и все 220. Живет в Спасске и месяц пыталась там лечиться. Похоже диагноз был поставлен неправильно, поэтому лечение не сработало.

Нужно найти более квалифицированного специалиста-кардиолога, чтобы уточнить диагноз и про писать лечение. Возможно это и не сердце, а щитовитка, поэтому нужен очень грамотный специалист. Можно за деньги, лишь бы человек был профессионалом. Очень нужна ваша помощь.

Спасибо за любые советы.
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Борислава
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 19:44

Re: Посоветуйте хорошего кардиолога

Сообщение Борислава » 25 авг 2015, 14:20

Недавно маму водила к доктору Приступе М.С. Прочитала про него хорошие отзывы на сайте Продокторов.
Там еще схема проезда есть http://prodoctorov.ru/ryazan/vrach/157424-pristupa/ Мне понравился, вежливый такой, внимательный. Конечно, главное, что специалист хороший. Маме тоже понравился, ей реально стало легче.
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SvetlankaD
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13 окт 2015, 13:40

Re: Посоветуйте хорошего кардиолога

Сообщение SvetlankaD » 13 ноя 2015, 15:14

Кума свою бабушку возила в Израиль, там медицина на более высоком уровне, не то что наша.
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Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Re: Посоветуйте хорошего кардиолога

Сообщение Alisik » 16 ноя 2015, 16:49

У меня коллега по работе собралась в Израиль лететь, ей сестра посоветовала клинику Рамбам. Она там проходила лечение по кардиологии, вот и коллега с этой проблемой летит. Отзывы слышала только хорошие, да и цены там приемлемые. Надеемся, что она как и сестра с отличным впечатлением домой вернется, а главное здоровая.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Посоветуйте хорошего кардиолога

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 11:24

Нужно ехать за границу лечиться. У нас нормальных кардиологов нет к сожалению.
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Посоветуйте хорошего кардиолога

Сообщение Изаура » Сегодня, 11:30

Буцефалия писал(а):Нужно ехать за границу лечиться. У нас нормальных кардиологов нет к сожалению.

Я с вами полностью согласна. Если есть финансовая возможность, то лучше пройти за рубежом лечение врожденных пороков сердца https://bookinghealth.ru/disease/vrozhd ... oki-serdca . Одна моя знакомая возила в Германию своего ребенка. Говорит что уровень медицины не сравнить с тем что предлагается у нас в России.
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