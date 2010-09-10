Сообщение Ishitori » 25 июл 2015, 17:40

Всем привет, ситуация такая. Бабушке 80 лет, с недавних пор жутко повысилось давление: обычно до 180, а иногда и все 220. Живет в Спасске и месяц пыталась там лечиться. Похоже диагноз был поставлен неправильно, поэтому лечение не сработало.



Нужно найти более квалифицированного специалиста-кардиолога, чтобы уточнить диагноз и про писать лечение. Возможно это и не сердце, а щитовитка, поэтому нужен очень грамотный специалист. Можно за деньги, лишь бы человек был профессионалом. Очень нужна ваша помощь.



Спасибо за любые советы.