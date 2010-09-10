Сообщение HaroldTep » 18 июл 2017, 10:36

как упростить учет в своих торговых точках – у меня сейчас два магазинчика — занимаются всем продавцы. Мне подсказывают о существовании таких приложений как

МойСклад,

1С:Управление небольшой фирмой,

о CloudShop хорошо отзывались.



Кто-нибудь пользовался такими программами для автоматизации торговли? Есть что посоветовать? Спасибо