Учет продаж на смартфоне

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Александр Махнев
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 июл 2015, 20:26

Учет продаж на смартфоне

Сообщение Александр Махнев » 27 июл 2015, 20:52

Добрый вечер! Имею небольшой магазин (одежда) и в последнее время задумался об учете продаж. Интересует приложение для смартфона, чтобы можно было удаленно видеть изменения по товарам и клиентам. Мне подсказывают о существовании таких, как CloudShop, Workabox, МойСклад. Кто-нибудь пользовался такими? Что лучше выбрать?
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11314
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Учет продаж на смартфоне

Сообщение UNCLE1911 » 27 июл 2015, 21:26

Где магазин, чем торгуешь? Я долго работал с одеждой, могу помочь в учете.
Если магазин небольшой, тупо заводишь тетрадку и ее тебе хватит на несколько лет присегодняшнем кризисе)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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IrinaSimonets
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 13:51

Re: Учет продаж на смартфоне

Сообщение IrinaSimonets » 03 дек 2015, 13:55

Вести учет на смарте - не лучший вариант, я вам скажу.
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Александр Махнев
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 июл 2015, 20:26

Re: Учет продаж на смартфоне

Сообщение Александр Махнев » 14 мар 2016, 21:35

Остановился все же на CloudShop и не пожалел совсем! Все в одном месте (в телефоне, на компе) и к тому же бесплатно. Интерфейс удобен!
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HaroldTep
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 июл 2017, 02:54

Учет продаж на смартфоне

Сообщение HaroldTep » 18 июл 2017, 10:36

как упростить учет в своих торговых точках – у меня сейчас два магазинчика — занимаются всем продавцы. Мне подсказывают о существовании таких приложений как
МойСклад,
1С:Управление небольшой фирмой,
о CloudShop хорошо отзывались.

Кто-нибудь пользовался такими программами для автоматизации торговли? Есть что посоветовать? Спасибо
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Учет продаж на смартфоне

Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 13:11

Честно говоря только слышала, но не более того.
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