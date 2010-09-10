Учет продаж на смартфоне
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 июл 2015, 20:26
Учет продаж на смартфоне
Добрый вечер! Имею небольшой магазин (одежда) и в последнее время задумался об учете продаж. Интересует приложение для смартфона, чтобы можно было удаленно видеть изменения по товарам и клиентам. Мне подсказывают о существовании таких, как CloudShop, Workabox, МойСклад. Кто-нибудь пользовался такими? Что лучше выбрать?
Re: Учет продаж на смартфоне
Где магазин, чем торгуешь? Я долго работал с одеждой, могу помочь в учете.
Если магазин небольшой, тупо заводишь тетрадку и ее тебе хватит на несколько лет присегодняшнем кризисе)
Если магазин небольшой, тупо заводишь тетрадку и ее тебе хватит на несколько лет присегодняшнем кризисе)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- IrinaSimonets
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 03 дек 2015, 13:51
Re: Учет продаж на смартфоне
Вести учет на смарте - не лучший вариант, я вам скажу.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 июл 2015, 20:26
Re: Учет продаж на смартфоне
Остановился все же на CloudShop и не пожалел совсем! Все в одном месте (в телефоне, на компе) и к тому же бесплатно. Интерфейс удобен!
Учет продаж на смартфоне
как упростить учет в своих торговых точках – у меня сейчас два магазинчика — занимаются всем продавцы. Мне подсказывают о существовании таких приложений как
МойСклад,
1С:Управление небольшой фирмой,
о CloudShop хорошо отзывались.
Кто-нибудь пользовался такими программами для автоматизации торговли? Есть что посоветовать? Спасибо
МойСклад,
1С:Управление небольшой фирмой,
о CloudShop хорошо отзывались.
Кто-нибудь пользовался такими программами для автоматизации торговли? Есть что посоветовать? Спасибо
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Учет продаж на смартфоне
Честно говоря только слышала, но не более того.
Re: Учет продаж на смартфоне
Нам в компании App2Lab разработали мобильное приложение для iOS в котором есть чатбот с ежедневными отчетами о продажах. Также была произведена интеграция приложения с CRM-системой. Сама же поддержка приложения доступная, быстрая и приятная. Так что если у вас стоит вопрос в создании приложения для вашего бизнеса, то даю ссылку на сайт компании App2Lab https://www.app2lab.ru/services1.php
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