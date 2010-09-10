Сообщение Иван Петрович » 01 ноя 2016, 14:56

28 октября 2016, 13:02 12140Семь жизней за тепло. Тариф для дома на Осеннем переулкеНочь с субботы на воскресенье, 23 октября. Долгожданный выходной, когда можно поспать подольше. Всего 4:30 утра, еще даже не начало рассветать. Где-то в доме неожиданно завыла собака, требовательно просясь на улицу. Взрыв прогремит через несколько минут, на десятом этаже. И унесет с собой семь жизней. А власти города вдруг вспомнят, что у этого и соседнего дома уже несколько лет длятся проблемы с отоплением, на которые раньше почему-то всем было наплевать.В то утро самыми счастливыми на свете были рязанцы, которые дозвонились и услышали голоса родных и близких, проживавших в доме №4 по 1-му Осеннему переулку. Описать же словами трагедию людей, которым больше некому было звонить, вряд ли кто-то возьмется.Корреспондент портала YA62.ru провел независимое расследование, чтобы выяснить, можно ли было избежать взрыва и почему на проблемы домов с газовым отоплением рязанские власти обратили внимание только после гибели семерых жителей города.Вместо предисловия— Строить этот дом начали еще в 2003 году, — рассказывает жительница соседнего дома, стоя у окна своей кухни на десятом этаже и наблюдая за тем, как спасатели разбирают обломки после взрыва.— Когда под окном вырыли котлован, нам это сразу не понравилось. Читала в газете, что сперва строительная компания «Приток» возвела несколько этажей, а только потом получила разрешение на строительство. Но раньше все так строили, да? Говорили, что будет один большой дом. Котельную собирались ставить на крыше. Но потом почему-то передумали. Пристроили к дому. Знаю, что возводили ее на деньги собственников квартир: с однокомнатной по 20 тыс. рублей собирали, с двухкомнатной по 25. Большие, между прочим, деньги по тем временам.Бедные люди. И дом несчастливый. Сразу с этой котельной у них как-то не заладилось. И нам не нравилось, что она чуть ли не в окна коптит. Даже в суд подавали за то, что она экологию нарушает. Проиграли, — женщина смотрит на руины котельной, которую завалило обломками после взрыва. Крыша проломлена, кирпичи рассыпаны, одна труба оторвана, вторая — повреждена. — Последние два года у людей возникали проблемы с отоплением и горячей водой. Об этом все знали. Сейчас вот, после взрыва, за два дня проложили коммуникации и подключили дома к центральному отоплению. Быстро. Так бы сразу, правда? Может быть, и взрыва бы никакого не было.ООО «Приток» планировало строить в Осеннем переулке один дом — №4. В договоре собственников жилья было прописано, что они же скидываются и на строительство котельной, которая нужна для отопления всех 108 квартир в двух подъездах. Дом был сдан в 2005 году, и первые несколько лет проблем не было. Пока добросовестный по тем временам застройщик не решил пойти «конем» и пристроить к уже существующему Г-образный дом №1. Количество квартир в нем было в два раза больше, как, впрочем, и потребление тепла от той же котельной, не рассчитанной на троекратную нагрузку.— Я видела, как соседний дом строился, — рассказывает собственница пострадавшей квартиры. — Как в конце строительства по стене пошла трещина, как ее замазали, чтобы сдать комиссии объект. Котельную строил наш дом №4. Гендиректор компании «Приток» Борис Певный поставил нам председателем ЖЭУ «Центр» своего коллегу, исполнительного директора фирмы Ибрагима Гусейнова. Нашего мнения не спрашивали. На момент въезда жильцов в дом №1, ЖЭУ и с них умудрилось собрать деньги за строительство уже существующей котельной.Кого терзали сомнения, платить отказались. Другие отдавали деньги в надежде на качественное отопление и горячую воду. Котельная работала на износ, однако, несмотря на поборы с двух домов, за 11 лет ни разу не подвергалась масштабному ремонту или замене оборудования.По словам жительницы дома, по договору купли-продажи от ТСЖ «Центр» котельная перешла к управляющей компании застройщика — ООО «Приток-Строй». А в 2012 году попала в руки предпринимателя Дмитрия Трифонова, которого считают совладельцем нескольких управляющих компаний города. Затем Трифонов отдал котельную в аренду собственной УК «Техрембытсервис-1» и начал собирать с жильцов деньги. Именно тогда у людей и начались перебои с теплом и горячей водой.— Мы до сих пор не можем понять, как имущество, построенное за наш счет, попало в частные руки, — рассказывает жительница дома №4. — Просто полгода назад этот человек собрал нас и заявил: я больше не буду вас отапливать, мне это невыгодно. Тепло у нас отключили в апреле. Центр города, элитный дом, а мы полгода греем воду в тазиках и кастрюльках.К слову, у Дмитрия Трифонова на этот счет своя правда. Во всем виновата Региональная энергетическая комиссия, которая выставила слишком низкие тарифы на отопление домов, и работать по ним изначально было себе в убыток. Почему в течение трех лет он все же продолжал это делать — загадка. Но к весне 2016 года УК «Техрембытсервис-1» задолжала Межрегионгазу за сырье порядка 8 млн рублей. Что, как утверждает Трифонов, равно долгу жильцов перед управляющей компанией. 1 мая договор между поставщиком газа и котельной был расторгнут. Услуга по теплоснабжению и подаче горячей воды осуществляться перестала. Совсем.В этот момент в игру вступила УК «Техрембытсервис-2», совладельцем которой, по иронии судьбы, также является Дмитрий Трифонов. Компания заключает с жильцами временный договор на обслуживание котельной и подает заявку в РЭК, надеясь, что на этот раз тарифы будут не ниже 2 000 руб./Гкал. От ответа РЭК зависело будущее жильцов.— Мы ждали четыре месяца вместо положенных 30 дней, — продолжает Трифонов уже от лица «Техрембытсервиса-2». — Но РЭК дал ответ только в сентябре, за несколько дней до официального начала отопительного сезона. И мы снова увидели цифры, несоизмеримые с затратами. Нам предложили работать по тарифу 1 363,11 руб./Гкал, в то время как другие управляющие компании города, в том числе и МУП «РМПТС» работали по тарифной схеме 1 902,41 руб./Гкал. В РЭК сидят некомпетентные люди, которые не разбираются в своей работе. Они вычли из тарифов стоимость обслуживания котельной и ее ремонт. Естественно, мы отказались подписывать окончательный договор. Я три года был в долгах и снова залезать в них не хотел.«Техрембытсервис-2» не стал управляющей компанией домов на Осеннем переулке. Более 300 квартир остались замерзать.— Ни Трифонову, ни «Техрембытсервису-1» мы ничего не должны, — утверждает председатель ТСЖ «Авангард» по дому №1 Светлана Грачева. — Когда он пришел заключать с людьми договор на поставку тепла, то прописал в нем несколько пунктов, которые должны были также оплачиваться местными жителями помимо основного тарифа. Выходило так, что прав у людей мало, а обязанностей много. Естественно, жильцы ничего подписывать не стали, однако по факту отопление в дома пошло. Все, что касается тарифов, установленных РЭК, нами оплачено. А тот долг, о котором говорит Трифонов, рассматривается вот уже не первый год в гражданско-процессуальном суде. Сейчас он говорит, что недоволен тарифами. Но это он должен был решать с Региональной энергетической комиссией. Насколько мне известно, Трифонов ни разу не собрал пакет документов, который бы подтверждал, что дома тратят энергии больше, чем ему поставляет «Межрегионгаз». Трифонов обязан был предоставлять людям тепло, так как котельная являлась единственным его источником. Отключив ее, он действовал не по закону. По этому поводу также идет судебный процесс.Журналисту YA62.ru Светлана Грачева также рассказала, что установка котлов отопления в квартирах не была тайной. Люди собирали документы на перепланировку квартир с учетом нового оборудования и получали одобрение администрации Рязани. В доме №1 на момент трагедии был установлен и подключен один котел. В доме №4 в нескольких квартирах установка оборудования только началась. В том числе и в квартире №54, которую предварительно называют эпицентром взрыва.Следственный комитет еще даже не назвал рабочую версию причины происшествия, а губернатору Рязанской области Олегу Ковалеву уже в день трагедии было «доподлинно известно, что взрыв произошел в 54-й квартире, где проживала достаточно неблагополучная семья, будем говорить так».Глава региона решил действовать превентивными методами и не ждать, когда СМИ начнут обвинять в случившемся недееспособную власть, которая несколько лет игнорировала вопрос безопасности людей, проживавших в доме №4. Неказистые попытки переложить на кого угодно ответственность за случившееся, будь то дорожная разметка или гибель людей, — авторский стиль чиновников Рязанской области.— Нормальная была семья, самая обычная, — утверждает сосед погибшего мужчины из квартиры №54. — Мишка — отличный мужик, и руки у него золотые. В квартире был евроремонт, почти все сам делал. Мы их 10 лет знаем. Просто на него вину свалить хотят. А мы ведь уже несколько лет во все инстанции писали, что у нас с котельной проблемы. На нас никто внимания не обращал. Нас вынудили поставить индивидуальное отопление.За две недели до взрыва прокуратура обязала администрацию Рязани во что бы то ни стало дать людям тепло. Городские власти, в свою очередь, рекомендовали Трифонову как владельцу котельной сдать ее в аренду МУП «РМПТС». Тарифы автоматически поднялись почти в два раза, но и тепло, наконец, появилось. «К счастью!» — думали люди.— Сколько живем здесь, за 11 лет никогда не было такой горячей воды, как этой осенью, — рассказывает жительница дома. – Из крана шел вареный кипяток, а в трубах постоянно был гул. Котельную включили за две недели до взрыва. Она страшно шумела, словно там давление зашкаливало. Соседка с первого этажа, у которой котельная прямо за стеной, начала бить тревогу, опасаясь последствий. За несколько дней до взрыва жильцы с третьего этажа жаловались на сильный запах газа в подъезде. Но на наши опасения ни в одной инстанции не отреагировали.По словам жильцов, в момент взрыва они отчетливо слышали три хлопка: сперва наверху, потом внизу — обломки упали на котельную, и снова наверху. Все как один уверены — это не бытовой газ. Да и в виновность соседа тоже верят с трудом.— Супруга Михаила рассказала, что по результатам экспертизы в крови ее мужа не было обнаружено ни повышенной концентрации алкоголя, ни признаков того, что он газом надышался. Да и мы тоже запаха не чувствовали. А чтобы так рвануло и разнесло три этажа, это какой же объем газа должен был в помещении накопиться? — задаются вопросами соседи.Также жильцы дома недоумевают: если взрыв произошел наверху, то почему вплоть до первого этажа раскурочило шахту лифта и вырвало вытяжку по всему стояку.Сейчас рязанские власти говорят о том, что владельцам семи разрушенных квартир выделят жилье за счет средств резервного фонда. Остальных вернут обратно во взорвавшийся дом. Потому что у региона снова нет денег на людей.— Я туда больше не вернусь, — жительница одной из квартир плачет. И ее страх можно понять. — Эксперты, которые работают на месте взрыва, сказали, ни в коем случае сюда не въезжать. Говорят, вы что? У вас же не то что стены, даже фундамент дал трещину после случившегося. Не вздумайте возвращаться, если не хотите новой катастрофы.При этом официальная версия, которую рязанские чиновники распространяют в СМИ, звучит так: квартиры отремонтируют, они будут пригодны и безопасны для проживания. Жильцы дома обратились бы к власть имущим с ответным предложением: а не хотите ли вы, Олег Иванович и Олег Евгеньевич, пожить в наших наполненных гарью «безопасных» квартирах? Но губернатор, выходя к народу, не был настроен на диалог и работал исключительно на телекамеры.— Когда Ковалев приезжал к нам, мы думали, что сможем пообщаться, — вспоминает житель пострадавшей квартиры. — Но губернатор встал перед камерами и рассказывал журналистам, как он разберется в ситуации. Мы попытались хоть что-то спросить, но Макаров (депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров, — прим. YA62.ru) отвел нас в сторону и настоятельно рекомендовал «не подставлять губернатора» своими вопросами.Вместо заключенияТрагедия дома №4 по Осеннему переулку вскрыла целый букет болезней, которыми на протяжении десятилетий поражена Рязанская область. Если взрыв бытового газа разнес полдома, то не было ли нарушений при строительстве и проведении вытяжки? Если да, то куда смотрела комиссия, принимавшая объект? И почему гендиректор ООО «Приток» Борис Певный именно сейчас улетел в Германию и отключил телефон? Предназначен ли дом с центральным отоплением для установки индивидуальных котлов? Если нет (а, скорее всего, так и есть), то почему администрация города выдавала людям разрешение, заранее зная, к каким последствиям это может привести? Почему по документам администрации Рязани, котельная значится как «недействующая», если в течение двух недель она вовсю работала и вызывала у людей массу вопросов? И почему городские власти хотят в срочном порядке разобрать и ликвидировать эту котельную, чтобы поскорее от нее откреститься?А главный вопрос, почему в течение нескольких лет чиновники города и области не обращали внимания на людей, которые били тревогу. Они не были в курсе проблемы? Значит, это плохие хозяева. При хороших дома не взрываются.Зато после взрыва в бюджете региона сразу нашлись деньги за сутки подключить дома к безопасному центральному отоплению. Семь человек невольно принесли себя в жертву, чтобы губернатор Ковалев, наконец, хотя бы сделал вид, что заинтересован судьбами жильцов. Но людям кажется, что глава региона установил слишком дорогой тариф на тепло. И гибели людей можно было избежать.Михаил АгировYA62.ru