Проблемы с котельными в Рязани
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Проблемы с котельными в Рязани
Словосочетание "Котельное рабство" очень интересно. От чего оно возникает это самое рабство? От того, что деятельность в случае придомовых котельных практически ничем не регламентирована. Поэтому в качестве управляющего стимула вроде как должны быть совесть, порядочность, а может быть и совсем круто - десять заповедей из Нагорной Проповеди . С котельными и их хозяевами, которые для жителей являются локальными монополиями такое может быть? Наверное только теоретически. А по жизни все как на фото и как любили повторять толкователи марксизма. За прибыль мать родную и после себя развалины. Как показывает практика, власть в случае с мелкими хозяйчиками как то не торопится формировать правила игры и управлять ситуацией. Куда ж тогда податься? Так жизнь, великий экзаменатор, сама подсказывает. К тому, кто размениваться на мелкое мошенничество не станет. Крупному бизнесу проще прибыль сделать на крупных проектах, чем хулиганить по мелочам. У крупняка то же есть свои заморочки. Упрутся в одну схему и доят ее не замечая, что жизнь вместе с технологиями уходит вперед. Потом рискуют остаться у разбитого корыта. Если солнышко греет, если появились эффективные фотопреобразователи, что ж так упорно ориентироваться только на сжигание топлива? Почему бы не взять под крышу помимо крупной ТЭЦ выработку тепла на домах? Это не менее выгодный бизнес, чем гнать тепло по трубам. Кто в Турции бывал, наверное обращал внимание на крыши домов, уставленные расширительными баками для солнечных коллекторов? В Европе выработку тепла для новых домов вообще запрещается делать за счет сжигания. На то есть экологически чистые тепловые насосы и солнечные коллекторы. Тепла и без газа хватает. Нужна воля власти, технологические возможности и здравый смысл бизнеса. А заодно гарантии потребителю со стороны власти, что его не станут обижать всякого рода моральные мутанты.
Re: Проблемы с котельными в Рязани
Потапыч писал(а):.....В Европе выработку тепла для новых домов вообще запрещается делать за счет сжигания. На то есть экологически чистые тепловые насосы и солнечные коллекторы. Тепла и без газа хватает.....
Жгут, да ещё как. В Дании вообще во всех крупных городах централизованное теплоснабжение:
http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=348
Amat victoria curam!
Re: Проблемы с котельными в Рязани
Во как губернатор на заседании в правительстве области быстро отреагировал! Еще суток не прошло как жильцы по Кальной 77 пожаловались в информагентство RZN-INFO на плохую работу котельной, а уже поручил чиновникам разобраться. И сколько еще таких дефективных котельных и таких управляющих компаний в Рязани. Давно пора по всем котельным и их управляющим компаниям ревизию устроить, а где шумят и спать мешают, обирают жильцов, мучают без горячей воды - такие котельные вообще изымать у собственников через суд и в ТСЖ передавать или вообще закрывать.
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев: «Люди не должны оставаться со своими проблемами один на один»
29.09.2015
29 сентября в ходе расширенного заседания Правительства Рязанской области Губернатор Олег Ковалев обратил внимание участников на работу предприятий ЖКХ в период подготовки к зимнему сезону.
Губернатор Олег Ковалев отметил, что не все жители региона довольны деятельностью своих управляющих компаний. В частности, об этом говорится в жалобах, которые население направляет в различные инстанции, в том числе в СМИ. Глава региона привел в качестве примера публикацию на сайте RZN.info, где речь идет о проблемах, возникших у жителей одного из домов в областном центре по ул. Кальной. Люди жалуются на некачественную работу котельной – постоянный громкий шум, перебои с горячей и холодной водой, переплату по счетам за тепло. Как сообщает СМИ, жильцы обращались с жалобами в управляющую компанию и другие инстанции, но безрезультатно.
«Это ненормальная ситуация, особенно в преддверии отопительного сезона, – заявил Губернатор Олег Ковалев. – Люди не должны оставаться со своими проблемами один на один». Глава региона обратился к главе администрации г. Рязани Олегу Булекову и начальнику региональной жилищной инспекции Ивану Миронову с тем, чтобы незамедлительно провести проверку и разобраться в ситуации. «Необходимо навести порядок как в вопросах оплаты за горячую воду и тепло, так и в работе котельной», – подчеркнул Губернатор Олег Ковалев.
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев: «Люди не должны оставаться со своими проблемами один на один»
29.09.2015
29 сентября в ходе расширенного заседания Правительства Рязанской области Губернатор Олег Ковалев обратил внимание участников на работу предприятий ЖКХ в период подготовки к зимнему сезону.
Губернатор Олег Ковалев отметил, что не все жители региона довольны деятельностью своих управляющих компаний. В частности, об этом говорится в жалобах, которые население направляет в различные инстанции, в том числе в СМИ. Глава региона привел в качестве примера публикацию на сайте RZN.info, где речь идет о проблемах, возникших у жителей одного из домов в областном центре по ул. Кальной. Люди жалуются на некачественную работу котельной – постоянный громкий шум, перебои с горячей и холодной водой, переплату по счетам за тепло. Как сообщает СМИ, жильцы обращались с жалобами в управляющую компанию и другие инстанции, но безрезультатно.
«Это ненормальная ситуация, особенно в преддверии отопительного сезона, – заявил Губернатор Олег Ковалев. – Люди не должны оставаться со своими проблемами один на один». Глава региона обратился к главе администрации г. Рязани Олегу Булекову и начальнику региональной жилищной инспекции Ивану Миронову с тем, чтобы незамедлительно провести проверку и разобраться в ситуации. «Необходимо навести порядок как в вопросах оплаты за горячую воду и тепло, так и в работе котельной», – подчеркнул Губернатор Олег Ковалев.
Re: Проблемы с котельными в Рязани
Жгут, да ещё как. В Дании вообще во всех крупных городах централизованное теплоснабжение:
http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=348[/quote]
А что, я согласен. В Копенгагене одна из самых эффективных систем централизованного теплоснабжения. Речь не идет о том, что бы отказаться полностью от чего то, речь о том, что бы по максимуму воспользоваться своими преимуществами. Насчет запрета уточню, в Европе, это в Германии и только в отношении новостроек. Там не совсем понятно чей это нормативный акт: государства или одной из федеральных земель. Понятно другое: ориентация на то, что помимо традиционных технологий теплоснабжения вполне конкурентоспособны альтернативные, построенные на новых технологических достижениях. Что же касается нашей любимой Рязани. Неуважение к жителям, стремление урвать, снять сливки и сбросить на бюджет города развалины котельных, вот что я увидел в приведенных примерах по ул. Новоселов и в доме за Барсом. Уверен, в других местах не лучше, просто не все чирьи вылезли наружу. А причина всему в неэффективности принимаемых властью решений и безответственность принимающих решения чиновников. Сначала дают разрешение на строительство котельных, практически не просчитывая перспективу долгосрочного теплоснабжения и не регламентируя их деятельность, потом разгребают последствия. Почему в Дании система централизованного теплоснабжения эффективна? Да потому, что муниципалитетом сформированы единые правила и стандарты для всех участников СИСТЕМЫ теплоснабжения города. Фрагменты системы не разбиты по островкам, а объединены в единую сеть с консольными теплоисточниками. А под системой понимается не только техническая реализация, но и правила деятельности для всех участников рынка теплоснабжения. Город должен работать по единому энергетическому плану, который в Рязани, к сожалению, не ощущается. А сон разума, как известно, рождает чудовищ.
http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=348[/quote]
А что, я согласен. В Копенгагене одна из самых эффективных систем централизованного теплоснабжения. Речь не идет о том, что бы отказаться полностью от чего то, речь о том, что бы по максимуму воспользоваться своими преимуществами. Насчет запрета уточню, в Европе, это в Германии и только в отношении новостроек. Там не совсем понятно чей это нормативный акт: государства или одной из федеральных земель. Понятно другое: ориентация на то, что помимо традиционных технологий теплоснабжения вполне конкурентоспособны альтернативные, построенные на новых технологических достижениях. Что же касается нашей любимой Рязани. Неуважение к жителям, стремление урвать, снять сливки и сбросить на бюджет города развалины котельных, вот что я увидел в приведенных примерах по ул. Новоселов и в доме за Барсом. Уверен, в других местах не лучше, просто не все чирьи вылезли наружу. А причина всему в неэффективности принимаемых властью решений и безответственность принимающих решения чиновников. Сначала дают разрешение на строительство котельных, практически не просчитывая перспективу долгосрочного теплоснабжения и не регламентируя их деятельность, потом разгребают последствия. Почему в Дании система централизованного теплоснабжения эффективна? Да потому, что муниципалитетом сформированы единые правила и стандарты для всех участников СИСТЕМЫ теплоснабжения города. Фрагменты системы не разбиты по островкам, а объединены в единую сеть с консольными теплоисточниками. А под системой понимается не только техническая реализация, но и правила деятельности для всех участников рынка теплоснабжения. Город должен работать по единому энергетическому плану, который в Рязани, к сожалению, не ощущается. А сон разума, как известно, рождает чудовищ.
Re: Проблемы с котельными в Рязани
ryset писал(а):На сайте КП опубликовано интервью о проблемах с котельной, которые в прошлом испытали жильцы в доме по ул. Михайловское шоссе 82 корп 1. Полгода многоквартирный дом жил без горячей воды. Правда им тогда даже суд не помог. Котельную у жильцов отобрали и через частного арендатора давили необоснованными тарифами на ТСЖ, но они сумели вовремя от такой котельной отказаться и переключить свой дом на другой источник:
История о доме с котельной, но без горячей воды и отопленния
Ну чего, красиво сдали городские власти людей на откуп частнику, а тот и рад стараться. На Михайловском шоссе, за железной дорогой, центральных теплосетей от ТЭЦ нет, там кроме как от котельных отапливаться других вариантов нет. Как я понял, недалеко от пострадавшего дома уже была квартальная муниципальная котельная с резервом по мощности и подведенными к дому теплосетями РМПТС. Не будь случайно этой котельной рядом, так и сидели бы в рабстве у «авторитетного предпринимателя», или бы свою по-новой строили. Это ведь и спасло жителей, когда частник вконец озверел. Ну тогда возникает вопрос – а зачем город вообще дал разрешение на строительство котельной при доме и теплоснабжение от нее, если котельная РМПТС, контролируемая городом, с сетями уже была рядом?? Вообще, нормальным планированием застройки и инфраструктуры кто-нибудь в городе занимался, или подписывают все, что застройщики попросят, а потом в кусты???
Re: Проблемы с котельными в Рязани
Земляк писал(а):....Ну тогда возникает вопрос – а зачем город вообще дал разрешение на строительство котельной при доме и теплоснабжение от нее, если котельная РМПТС, контролируемая городом, с сетями уже была рядом?? Вообще, нормальным планированием застройки и инфраструктуры кто-нибудь в городе занимался, или подписывают все, что застройщики попросят, а потом в кусты???
Зачастую технические условия на присоединение к источнику тепла (не важно - ТЭЦ или квартальная котельная) нового объекта выходят гораздо дороже, чем строительство домовой котельной. Отсюда все беды.
Amat victoria curam!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 30 июл 2015, 08:21
Re: Проблемы с котельными в Рязани
ryset писал(а):На сайте КП опубликовано интервью о проблемах с котельной, которые в прошлом испытали жильцы в доме по ул. Михайловское шоссе 82 корп 1. Полгода многоквартирный дом жил без горячей воды. Правда им тогда даже суд не помог. Котельную у жильцов отобрали и через частного арендатора давили необоснованными тарифами на ТСЖ
Да, власть в кусты. Частник вообще нахал – «хочу формировать тариф самостоятельно, а когда замерзнете, все равно согласитесь…» Крепостное право! Вообще, по закону, все тарифы на тепловую энергию должна устанавливать Рязанская РЭК. Исключение – только если котельная принадлежит самим жильцам. Так что частник вообще охамел. Но интересно, а почему власти на все это сквозь пальцы смотрели? Ну допустим жители люди темные, своих прав не знают. Но в мэриях-прокуратурах прекрасно знают, кто регулирует тарифы. Что, трудно было информацию направить? За нарушение порядка ценообразования только по линии РЭК светит статья 14.6 КоАП – 50-100 тыс. штрафа или дисквалификация директора на три года, а если не одумается – повторно, пока не надоест. А поскольку предприниматель вымогает у жильцов незаконные платежи, уклоняясь от их утверждения государством, да еще и с угрозами прекращения жизнеобеспечения домов, тут и уголовкой отчетливо попахивает. Но похоже, наши власти, наплодив частников на трубах, контролировать их не могут или не хотят. Только потом, когда все своруют и система жахнет, начинают героически котельную за счет бюджета вытаскивать. А что, денег в бюджете много, девать некуда, зачем заранее по уму делать? Который случай уже, система однако.
Re: Проблемы с котельными в Рязани
Есть идея! Обратиться к Губернатору с предложением о формировании в Рязанской области Министерства умственного развития Поговоришь с каждым отдельным индивидуумом, вроде откровенные дураки редко попадаются. А в целом, все совместно, так просто удивляться приходится почему на своей даче или в квартире человек-умница и руки откуда надо растут,все быстро, все вовремя а чуть за порог, и начинается! А с властью вообще молчу! Сбились в стаю люди с высшим и живут в своей параллельной реальности. Что то вроде говорят, часто правильные слова, а для того, что бы заставить их же просто исполнить закон для них писаный, приходится тратить годы.
Re: Проблемы с котельными в Рязани
Иван Петрович писал(а):Никаких "попилов" по собственности не предвидится. Возможно будет плановая кампания по постепенному выводу из эксплуатации изношенных котельных, многие из которых можно было не строить, а сразу подключать соответствующие дома к сетям РМПТС. И сейчас было бы меньше проблем. Вот из проекта Схемы теплоснабжения Рязани (схема пока не утверждена горадминистрацией и федералами) предварительный список умирающих котельных в Рязани, которые планирует к ликвидации город и сам их владелец - РМПТС в виду их изношенности, низкорентабельности и отсутствия средств на реконструкцию. Посмотрите, может кто найдет в нем свою котельную?
А вот и новости для Рязани - приказом Министерства энергетики России №704 от 30 сентября 2015 года утвержден интересный документ - Схема теплоснабжения Рязани, которая определяет перспективы и этапы развития (строительства и реконструкции) системы теплоснабжения - городских теплосетей РМПТС, генерирущих предприятий и всей теплоэнергетической инфраструктуры города, в том числе вопросы инвестиционной политики по этим направлениям. В нем определен список ликвидируемых в связи с износом котельных РМПТС, потребители (жилые дома) которых будут переводится на централизованные источники теплоснабжения. Список старых котельных из проекта этой схемы приводил выше Иван Петрович. Похоже грядут большие инвестиции в теплоэнергетику города, если власти не положат этот документ под сукно. Строительное и котельное лобби вряд ли воспримут такие планы с энтузиазмом. Централизованные источники у них не в фаворе.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 30 июл 2015, 08:21
Re: Проблемы с котельными в Рязани
Земляк писал(а):А вот и новости для Рязани - приказом Министерства энергетики России №704 от 30 сентября 2015 года утвержден интересный документ - Схема теплоснабжения Рязани
Так вот же все материалы по утвержденной схеме теплоснабжения города размещены на сайте администрации Рязани.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 30 июл 2015, 08:21
Re: Проблемы с котельными в Рязани
Взрыв газа в доме №4 по 1-ому Осеннему переулку в Рязани
«Вести-Рязань» рассказывали о проблемах в доме за два месяца до трагедии, но жильцов не услышали
vesti-rjazan-rasskazyvali-o-problemah-v-dome-za-dva-mesjaca-do-tragedii-no-zhilcov-ne-uslyshali.html
11:35, 25 октября 2016
О том, что в доме были проблемы с отоплением и горячей водой, жильцы говорили задолго до трагедии. Люди били во все колокола: котельная, которую они строили на свои деньги, непонятным образом оказалась в частных руках. И жильцы – жертвы и финансовых махинаций. Программа «Вести-Рязань» рассказывала об этой истории. Сюжет вышел в эфир в августе. Но никакой реакции тогда не последовало.
Видеосюжет новости : http://www.gtrkoka.ru/video/vesti-rjaza ... shali.html
На этих кадрах с камеры видеонаблюдения виден момент взрыва. В 4:36 произошла ослепительная вспышка. О ней рассказывают и все очевидцы. И белые полосы – видимо, вода, которая хлынула из разрушенных труб. Взрыв был такой силы, что его слышали в районе Горрощи, площади Победы и даже в Борках. Ударной волной выбиты стекла не только в злополучном доме, но и в соседних. В результате погибло 7 человек, 16 пострадавших. Разбор завалов шел все воскресенье и понедельник.
В этот дом наша съемочная группа приезжала еще в августе. Тогда жители жаловались на отключение горячего водоснабжения и тепла. В этой запутанной истории котельная многократно передавалась из рук в руки. Сначала она числилась на балансе ТСЖ "Центр", затем отошла к застройщику известной в Рязани и Московской области строительной компании "Приток". После её купил бизнесмен Дмитрий Трифонов, который заключил договор на подачу тепла со своей же фирмой "Техрембытсервис". Это дало ему возможность устанавливать любой тариф. С жильцов собрали деньги. Но теплом и горячей водой так и не обеспечили. Как выяснилось позже, фирма перестала платить за газ, который котельная получала от "Межрегионгаза", поэтому договор с ней был расторгнут. В августе представитель управляющей компании нас заверил: тепло и горячую воду в дом дадут, стоит лишь согласовать тарификацию с РЭКом. Но после согласования между владельцем и "Техрембытсервисом" был расторгнут договор. 29 сентября котельную принудительно поставили на баланс РМПТС.
В подвешенном состоянии люди находились долгое время. К подступающим холодам готовились, как могли. Для многих установка индивидуального газового отопления стала единственной возможностью не замерзнуть. В Рязаньрегионгазе подтвердили официально факт установки подобного оборудования в двух квартирах. Возможно, кто-то решил сделать то же самое самостоятельно, и это привело к трагедии. Но это предстоит выяснить следователям, также как и взаимосвязь этого с неработающей полгода котельной. Теперь по всей стране пройдут проверки газового оборудования. Разбор завалов на месте взрыва в Рязани все еще продолжается.
ГТРК ОКА
«Вести-Рязань» рассказывали о проблемах в доме за два месяца до трагедии, но жильцов не услышали
vesti-rjazan-rasskazyvali-o-problemah-v-dome-za-dva-mesjaca-do-tragedii-no-zhilcov-ne-uslyshali.html
11:35, 25 октября 2016
О том, что в доме были проблемы с отоплением и горячей водой, жильцы говорили задолго до трагедии. Люди били во все колокола: котельная, которую они строили на свои деньги, непонятным образом оказалась в частных руках. И жильцы – жертвы и финансовых махинаций. Программа «Вести-Рязань» рассказывала об этой истории. Сюжет вышел в эфир в августе. Но никакой реакции тогда не последовало.
Видеосюжет новости : http://www.gtrkoka.ru/video/vesti-rjaza ... shali.html
На этих кадрах с камеры видеонаблюдения виден момент взрыва. В 4:36 произошла ослепительная вспышка. О ней рассказывают и все очевидцы. И белые полосы – видимо, вода, которая хлынула из разрушенных труб. Взрыв был такой силы, что его слышали в районе Горрощи, площади Победы и даже в Борках. Ударной волной выбиты стекла не только в злополучном доме, но и в соседних. В результате погибло 7 человек, 16 пострадавших. Разбор завалов шел все воскресенье и понедельник.
В этот дом наша съемочная группа приезжала еще в августе. Тогда жители жаловались на отключение горячего водоснабжения и тепла. В этой запутанной истории котельная многократно передавалась из рук в руки. Сначала она числилась на балансе ТСЖ "Центр", затем отошла к застройщику известной в Рязани и Московской области строительной компании "Приток". После её купил бизнесмен Дмитрий Трифонов, который заключил договор на подачу тепла со своей же фирмой "Техрембытсервис". Это дало ему возможность устанавливать любой тариф. С жильцов собрали деньги. Но теплом и горячей водой так и не обеспечили. Как выяснилось позже, фирма перестала платить за газ, который котельная получала от "Межрегионгаза", поэтому договор с ней был расторгнут. В августе представитель управляющей компании нас заверил: тепло и горячую воду в дом дадут, стоит лишь согласовать тарификацию с РЭКом. Но после согласования между владельцем и "Техрембытсервисом" был расторгнут договор. 29 сентября котельную принудительно поставили на баланс РМПТС.
В подвешенном состоянии люди находились долгое время. К подступающим холодам готовились, как могли. Для многих установка индивидуального газового отопления стала единственной возможностью не замерзнуть. В Рязаньрегионгазе подтвердили официально факт установки подобного оборудования в двух квартирах. Возможно, кто-то решил сделать то же самое самостоятельно, и это привело к трагедии. Но это предстоит выяснить следователям, также как и взаимосвязь этого с неработающей полгода котельной. Теперь по всей стране пройдут проверки газового оборудования. Разбор завалов на месте взрыва в Рязани все еще продолжается.
ГТРК ОКА
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 30 июл 2015, 08:21
Re: Проблемы с котельными в Рязани
Рязань, 23 октября - АиФ-Рязань
http://www.rzn.aif.ru/incidents/zhilcy_ ... blemy_s_uk
09:59 23/10/2016 699
Жильцы пострадавшего от взрыва газа дома жаловались на проблемы с УК
Полгода жители домов по 1-му Осеннему переулку находились без тепла.
Жильцы пострадавшего от взрыва бытового газа дома №4 по 1-му Осеннему переулку часто жаловались на работу управляющих компаний, RZN.AIF.RU об этом неоднократно писал. Вкратце напомним.
В доме №4 по 1-му Осеннему переулку 150 квартир. Построила его фирма ООО «Приток» в 2005 году. По договору инвестирования жильцы скинулись и на строительство автономной газовой котельной, которая поставляет тепло и горячую воду. Строило котельную ТСЖ «Центр».
Обслуживали котельную в разные годы управляющие компании «Техрембытсервис-1» и «Техрембытсервис-2».
Так вот в апреле этого года хозяин котельной господин Д. Трифонов расторг договор с газовщиками. Трубу перекрыли и люди остались без тепла и горячей воды.
Полгода шла борьба жильцов с управляющими компаниями и чиновниками. Только благодаря тому, что в конце сентября прокуратура обязала администрацию города дать людям тепло, всё сдвинулось.
В настоящее время между собственником котельной Трифоновым Д.В. и МУП «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей» заключен договор аренды котельной. Подача отопления и горячего водоснабжения возобновлена 7 октября.
23/10/2016
АиФ-Рязань 07/10/2016
http://www.rzn.aif.ru/society/jkh/bez_t ... achey_vody
18:17 07/10/2016 Александр ЕФАНОВ 1446
Без тепла. Полгода жители двух домов в Рязани остаются без горячей воды
Запутанная и неоднозначная ситуация произошла с двумя ТСЖ. «АиФ» разбиралась в проблеме.
На 1-ом Осеннем переулке в Рязани осень наступила в апреле этого года, когда в двух многоквартирных домах разом отключили горячую воду и отопление. Но отсутствие отопления, скажем, не очень сильно напрягало — близился май, а вот пересохший кран с горячей водой наводил гнетущее настроение. Причем, страшнее всего было то, что неизвестно было, когда ситуация изменится в лучшую сторону. Так и не знают до сих пор.
Купил-перепродал
В доме №4 по 1-му Осеннему переулку 150 квартир. Построила его фирма ООО «Приток» в 2005 году. По договору инвестирования жильцы скинулись и на строительство автономной котельной, которая поставляет тепло и горячую воду. Строило котельную ТСЖ «Центр».
«У меня лежат все документы, что мы вносили за эту котельную деньги: с однокомнатной квартиры — 20 тысяч рублей, с двухкомнатной — 25 тысяч и с «трешки» — 30 тысяч, — рассказывает председатель ТСЖ «Центр-1» (дом №4 – «АиФ) Светлана Маслова. — В 2007 году эту котельную по договору купли-продажи передали в ООО «Приток-Строй». Через пять лет ее перепродали физическому лицу, некоему Дмитрию Трифонову. Как нам отписали из различных инстанций, все сделки законные, зарегистрированные».
Сначала у жильцов не было никаких проблем — и вода, и тепло шли бесперебойно. Только один момент настораживал, когда в ТСЖ принесли договор на обслуживание котельной. Обслуживать подрядилась известная в Рязани управляющая компания «Техрембытсервис-1». Но собственники не подписали договор, слишком жесткие якобы условия: жильцы много чего должны, УК — мало чего. Составили протокол разногласий, отвезли в УК, но они не подписали. Однако юридически считается, что договорные отношения все же сложились. Так и жили до поры, до времени.
В доме №1 ровно 250 квартир. Все без тепла и горячей воды.
Есть долги — воды нет
В конце апреля собственник котельной Трифонов, по окончании отопительного сезона, в одностороннем порядке расторг договор поставки газа с ООО «Газпром межрегионгаз Рязань», а также договор аренды котельной с ООО «Техрембытсервис-1». Поставка тепла и горячей воды в дома №4 и №1 (ТСЖ «Авангард) прекратилась.
Кстати, еще с 2014 года в Арбитражном суде рассматривается дело о признании сделки купли-продажи котельной недействительной. Трифонов выступает там как третье лицо, третий добросовестный покупатель.
Вскоре проверка жилищной инспекции установила, что у жителей двух домов есть долги за отопление и горячее водоснабжение перед «Техрембытсервис-1». В свою очередь у Трифонова были огромные задолженности за поставленный газ перед газовщиками, что также усугубляло ситуацию.
30 мая в ответе на обращение начальник областной жилищной инспекции Иван Миронов писал: «С учетом изложенного, разрешение вопроса в сложившейся ситуации волевым решением органов исполнительной власти представляется затруднительным».
Шло время, но по-прежнему не шла горячая вода. Ничего не смогли сделать ни администрация Рязани, ни прокуратура Железнодорожного района, куда обратилась админстрация.
В ответе от 16 июня в прокуратуре сослалась на п.2.2 ст. 161 Жилищного кодекса РФ, где прямо указано «при управлении многоквартирным домом ТСЖ указанные товарищество несет ответственность за содержание общего имущества в данном доме в соответствии с требованиями технических регламентов и установленных Правительством РФ правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством РФ правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах. ТСЖ может оказывать услуги и (или) выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме своими силами или привлекать на основании договоров лиц, осуществляющих соответствующие виды деятельности». При указанных обстоятельствах, «оснований для принятия иных мер прокурорского реагирования не имеется».
Долгов нет — воды нет
Наступил август. В ответе на запрос от RZN.AIF.RU, в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» сообщили, что собственник котельной Трифонов Д.В. задолжал газоснабжающей организации более восьми миллионов рублей. Юристы компании неоднократно подавали иски в Арбитражный суд Рязанской области. В результате долг Трифонова был полностью отсужен, а судебные приставы наложили арест на котельную. В августе долг Трифонова Д.В. взяла на себя сторонняя организация и полностью рассчиталась с ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». В настоящее время финансовых претензий к Трифонову Д.В. компания не имеет.
Долгов нет, но нет и горячей воды. Оказалось, что примерно в это же время Трифонов заключил договор аренды с ООО «Техрембытсервис-2». Это еще одна известная в городе управляющая компания. Её руководитель Олег Васильев обратился с заявлением в Региональную энергетическую комиссию с просьбой установить тариф в размере 2 034 рубля 59 копеек при общегородском тарифе в 1 902 рубля за Г/кал.
В РЭК Васильеву отказывали несколько раз, руководитель УК никак не мог собрать полный пакет документов. В итоге, 19 сентября для потребителей ООО «Техрембытсервис-2» был установлен тариф на тепловую энергию на 2016 год, отпускаемую котельной в размере 1 361,11 руб/Гкал (с НДС). Ранее этот тариф составлял 1302,79 руб/Гкал (включая налоги). Таким образом, рост тарифа составил 4,6%, что связано с инфляцией и ростом цен на энергоресурсы. Установленный тариф для «Техрембытсервис-2» не превысил общегородской тариф.
Видимо, этот момент и не понравился Васильеву и он расторг договор с собственником котельной Трифоновым.
С апреля месяца котельная не работает.
АиФ-Рязань/ Александр Ефанов
Ваше слово, администрация!
Наступил октябрь. Нет ни горячей воды, ни отопления. С журналистами Васильев наотрез отказался общаться, отправив корреспондента через секретаршу в Управление энергетики города Рязани. Чиновники в свою очередь отправили журналистов в прокуратуру. Мол, снова проводят проверку, как решат, так и будет.
«Да, мы провели проверку и выяснили следующее, рассказывает старший помощник прокурора Железнодорожного района Светлана Турусова. — Договор между владельцем котельной и «Техрембытсервис-1» был расторгнут в апреле 2016 года. Потом был заключен договор аренды с «Техрембытсервис-2». Сразу скажу, что это разные юридические лица, у которых свои ИНН. Это не запрещено требованиями закона. У нас граждане могут быть руководителями нескольких организаций.
Но и этот договор аренды был расторгнут после того, как РЭК установил тарифы.
В связи с тем, что до настоящего времени (6 октября — «АиФ») ни горячая вода, ни отопление не подается, а согласно Закону, органы местного самоуправления обязаны обеспечить бесперебойную подачу тепла гражданам. Независимо от того, кто там арендатор котельной. Поэтому прокуратура района в конце сентября внесла представление в администрацию Рязани «для проведения мероприятий и решения вопросов о подаче отопления и горячего водоснабжения». Сейчас представление находится на рассмотрении».
По словам прокурора, по Закону администрация должны дать ответ в прокуратуру в течение 30 дней. Но по предварительным данным, известно, что сейчас у администрации этот вопрос находится на контроле. Они срочно решают, как урегулировать этот вопрос.
Ни горячей воды, ни отопления по-прежнему нет. Хорошо одно, чиновники узнали норму Закона и поняли, как бы ситуация не складывалась, именно они должны обеспечить людей теплом и водой.
АиФ –Рязань. 06 октября 2016 г.
http://www.rzn.aif.ru/incidents/zhilcy_ ... blemy_s_uk
09:59 23/10/2016 699
Жильцы пострадавшего от взрыва газа дома жаловались на проблемы с УК
Полгода жители домов по 1-му Осеннему переулку находились без тепла.
Жильцы пострадавшего от взрыва бытового газа дома №4 по 1-му Осеннему переулку часто жаловались на работу управляющих компаний, RZN.AIF.RU об этом неоднократно писал. Вкратце напомним.
В доме №4 по 1-му Осеннему переулку 150 квартир. Построила его фирма ООО «Приток» в 2005 году. По договору инвестирования жильцы скинулись и на строительство автономной газовой котельной, которая поставляет тепло и горячую воду. Строило котельную ТСЖ «Центр».
Обслуживали котельную в разные годы управляющие компании «Техрембытсервис-1» и «Техрембытсервис-2».
Так вот в апреле этого года хозяин котельной господин Д. Трифонов расторг договор с газовщиками. Трубу перекрыли и люди остались без тепла и горячей воды.
Полгода шла борьба жильцов с управляющими компаниями и чиновниками. Только благодаря тому, что в конце сентября прокуратура обязала администрацию города дать людям тепло, всё сдвинулось.
В настоящее время между собственником котельной Трифоновым Д.В. и МУП «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей» заключен договор аренды котельной. Подача отопления и горячего водоснабжения возобновлена 7 октября.
23/10/2016
АиФ-Рязань 07/10/2016
http://www.rzn.aif.ru/society/jkh/bez_t ... achey_vody
18:17 07/10/2016 Александр ЕФАНОВ 1446
Без тепла. Полгода жители двух домов в Рязани остаются без горячей воды
Запутанная и неоднозначная ситуация произошла с двумя ТСЖ. «АиФ» разбиралась в проблеме.
На 1-ом Осеннем переулке в Рязани осень наступила в апреле этого года, когда в двух многоквартирных домах разом отключили горячую воду и отопление. Но отсутствие отопления, скажем, не очень сильно напрягало — близился май, а вот пересохший кран с горячей водой наводил гнетущее настроение. Причем, страшнее всего было то, что неизвестно было, когда ситуация изменится в лучшую сторону. Так и не знают до сих пор.
Купил-перепродал
В доме №4 по 1-му Осеннему переулку 150 квартир. Построила его фирма ООО «Приток» в 2005 году. По договору инвестирования жильцы скинулись и на строительство автономной котельной, которая поставляет тепло и горячую воду. Строило котельную ТСЖ «Центр».
«У меня лежат все документы, что мы вносили за эту котельную деньги: с однокомнатной квартиры — 20 тысяч рублей, с двухкомнатной — 25 тысяч и с «трешки» — 30 тысяч, — рассказывает председатель ТСЖ «Центр-1» (дом №4 – «АиФ) Светлана Маслова. — В 2007 году эту котельную по договору купли-продажи передали в ООО «Приток-Строй». Через пять лет ее перепродали физическому лицу, некоему Дмитрию Трифонову. Как нам отписали из различных инстанций, все сделки законные, зарегистрированные».
Сначала у жильцов не было никаких проблем — и вода, и тепло шли бесперебойно. Только один момент настораживал, когда в ТСЖ принесли договор на обслуживание котельной. Обслуживать подрядилась известная в Рязани управляющая компания «Техрембытсервис-1». Но собственники не подписали договор, слишком жесткие якобы условия: жильцы много чего должны, УК — мало чего. Составили протокол разногласий, отвезли в УК, но они не подписали. Однако юридически считается, что договорные отношения все же сложились. Так и жили до поры, до времени.
В доме №1 ровно 250 квартир. Все без тепла и горячей воды.
Есть долги — воды нет
В конце апреля собственник котельной Трифонов, по окончании отопительного сезона, в одностороннем порядке расторг договор поставки газа с ООО «Газпром межрегионгаз Рязань», а также договор аренды котельной с ООО «Техрембытсервис-1». Поставка тепла и горячей воды в дома №4 и №1 (ТСЖ «Авангард) прекратилась.
Кстати, еще с 2014 года в Арбитражном суде рассматривается дело о признании сделки купли-продажи котельной недействительной. Трифонов выступает там как третье лицо, третий добросовестный покупатель.
Вскоре проверка жилищной инспекции установила, что у жителей двух домов есть долги за отопление и горячее водоснабжение перед «Техрембытсервис-1». В свою очередь у Трифонова были огромные задолженности за поставленный газ перед газовщиками, что также усугубляло ситуацию.
30 мая в ответе на обращение начальник областной жилищной инспекции Иван Миронов писал: «С учетом изложенного, разрешение вопроса в сложившейся ситуации волевым решением органов исполнительной власти представляется затруднительным».
Шло время, но по-прежнему не шла горячая вода. Ничего не смогли сделать ни администрация Рязани, ни прокуратура Железнодорожного района, куда обратилась админстрация.
В ответе от 16 июня в прокуратуре сослалась на п.2.2 ст. 161 Жилищного кодекса РФ, где прямо указано «при управлении многоквартирным домом ТСЖ указанные товарищество несет ответственность за содержание общего имущества в данном доме в соответствии с требованиями технических регламентов и установленных Правительством РФ правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством РФ правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах. ТСЖ может оказывать услуги и (или) выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме своими силами или привлекать на основании договоров лиц, осуществляющих соответствующие виды деятельности». При указанных обстоятельствах, «оснований для принятия иных мер прокурорского реагирования не имеется».
Долгов нет — воды нет
Наступил август. В ответе на запрос от RZN.AIF.RU, в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» сообщили, что собственник котельной Трифонов Д.В. задолжал газоснабжающей организации более восьми миллионов рублей. Юристы компании неоднократно подавали иски в Арбитражный суд Рязанской области. В результате долг Трифонова был полностью отсужен, а судебные приставы наложили арест на котельную. В августе долг Трифонова Д.В. взяла на себя сторонняя организация и полностью рассчиталась с ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». В настоящее время финансовых претензий к Трифонову Д.В. компания не имеет.
Долгов нет, но нет и горячей воды. Оказалось, что примерно в это же время Трифонов заключил договор аренды с ООО «Техрембытсервис-2». Это еще одна известная в городе управляющая компания. Её руководитель Олег Васильев обратился с заявлением в Региональную энергетическую комиссию с просьбой установить тариф в размере 2 034 рубля 59 копеек при общегородском тарифе в 1 902 рубля за Г/кал.
В РЭК Васильеву отказывали несколько раз, руководитель УК никак не мог собрать полный пакет документов. В итоге, 19 сентября для потребителей ООО «Техрембытсервис-2» был установлен тариф на тепловую энергию на 2016 год, отпускаемую котельной в размере 1 361,11 руб/Гкал (с НДС). Ранее этот тариф составлял 1302,79 руб/Гкал (включая налоги). Таким образом, рост тарифа составил 4,6%, что связано с инфляцией и ростом цен на энергоресурсы. Установленный тариф для «Техрембытсервис-2» не превысил общегородской тариф.
Видимо, этот момент и не понравился Васильеву и он расторг договор с собственником котельной Трифоновым.
С апреля месяца котельная не работает.
АиФ-Рязань/ Александр Ефанов
Ваше слово, администрация!
Наступил октябрь. Нет ни горячей воды, ни отопления. С журналистами Васильев наотрез отказался общаться, отправив корреспондента через секретаршу в Управление энергетики города Рязани. Чиновники в свою очередь отправили журналистов в прокуратуру. Мол, снова проводят проверку, как решат, так и будет.
«Да, мы провели проверку и выяснили следующее, рассказывает старший помощник прокурора Железнодорожного района Светлана Турусова. — Договор между владельцем котельной и «Техрембытсервис-1» был расторгнут в апреле 2016 года. Потом был заключен договор аренды с «Техрембытсервис-2». Сразу скажу, что это разные юридические лица, у которых свои ИНН. Это не запрещено требованиями закона. У нас граждане могут быть руководителями нескольких организаций.
Но и этот договор аренды был расторгнут после того, как РЭК установил тарифы.
В связи с тем, что до настоящего времени (6 октября — «АиФ») ни горячая вода, ни отопление не подается, а согласно Закону, органы местного самоуправления обязаны обеспечить бесперебойную подачу тепла гражданам. Независимо от того, кто там арендатор котельной. Поэтому прокуратура района в конце сентября внесла представление в администрацию Рязани «для проведения мероприятий и решения вопросов о подаче отопления и горячего водоснабжения». Сейчас представление находится на рассмотрении».
По словам прокурора, по Закону администрация должны дать ответ в прокуратуру в течение 30 дней. Но по предварительным данным, известно, что сейчас у администрации этот вопрос находится на контроле. Они срочно решают, как урегулировать этот вопрос.
Ни горячей воды, ни отопления по-прежнему нет. Хорошо одно, чиновники узнали норму Закона и поняли, как бы ситуация не складывалась, именно они должны обеспечить людей теплом и водой.
АиФ –Рязань. 06 октября 2016 г.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 30 июл 2015, 08:21
Re: Проблемы с котельными в Рязани
http://ya62.ru/articles/rassledovanie/s ... -pereulke/
28 октября 2016, 13:02 12140
Семь жизней за тепло. Тариф для дома на Осеннем переулке
Ночь с субботы на воскресенье, 23 октября. Долгожданный выходной, когда можно поспать подольше. Всего 4:30 утра, еще даже не начало рассветать. Где-то в доме неожиданно завыла собака, требовательно просясь на улицу. Взрыв прогремит через несколько минут, на десятом этаже. И унесет с собой семь жизней. А власти города вдруг вспомнят, что у этого и соседнего дома уже несколько лет длятся проблемы с отоплением, на которые раньше почему-то всем было наплевать.
В то утро самыми счастливыми на свете были рязанцы, которые дозвонились и услышали голоса родных и близких, проживавших в доме №4 по 1-му Осеннему переулку. Описать же словами трагедию людей, которым больше некому было звонить, вряд ли кто-то возьмется.
Корреспондент портала YA62.ru провел независимое расследование, чтобы выяснить, можно ли было избежать взрыва и почему на проблемы домов с газовым отоплением рязанские власти обратили внимание только после гибели семерых жителей города.
Вместо предисловия
— Строить этот дом начали еще в 2003 году, — рассказывает жительница соседнего дома, стоя у окна своей кухни на десятом этаже и наблюдая за тем, как спасатели разбирают обломки после взрыва.
— Когда под окном вырыли котлован, нам это сразу не понравилось. Читала в газете, что сперва строительная компания «Приток» возвела несколько этажей, а только потом получила разрешение на строительство. Но раньше все так строили, да? Говорили, что будет один большой дом. Котельную собирались ставить на крыше. Но потом почему-то передумали. Пристроили к дому. Знаю, что возводили ее на деньги собственников квартир: с однокомнатной по 20 тыс. рублей собирали, с двухкомнатной по 25. Большие, между прочим, деньги по тем временам.
Бедные люди. И дом несчастливый. Сразу с этой котельной у них как-то не заладилось. И нам не нравилось, что она чуть ли не в окна коптит. Даже в суд подавали за то, что она экологию нарушает. Проиграли, — женщина смотрит на руины котельной, которую завалило обломками после взрыва. Крыша проломлена, кирпичи рассыпаны, одна труба оторвана, вторая — повреждена. — Последние два года у людей возникали проблемы с отоплением и горячей водой. Об этом все знали. Сейчас вот, после взрыва, за два дня проложили коммуникации и подключили дома к центральному отоплению. Быстро. Так бы сразу, правда? Может быть, и взрыва бы никакого не было.
ООО «Приток» планировало строить в Осеннем переулке один дом — №4. В договоре собственников жилья было прописано, что они же скидываются и на строительство котельной, которая нужна для отопления всех 108 квартир в двух подъездах. Дом был сдан в 2005 году, и первые несколько лет проблем не было. Пока добросовестный по тем временам застройщик не решил пойти «конем» и пристроить к уже существующему Г-образный дом №1. Количество квартир в нем было в два раза больше, как, впрочем, и потребление тепла от той же котельной, не рассчитанной на троекратную нагрузку.
— Я видела, как соседний дом строился, — рассказывает собственница пострадавшей квартиры. — Как в конце строительства по стене пошла трещина, как ее замазали, чтобы сдать комиссии объект. Котельную строил наш дом №4. Гендиректор компании «Приток» Борис Певный поставил нам председателем ЖЭУ «Центр» своего коллегу, исполнительного директора фирмы Ибрагима Гусейнова. Нашего мнения не спрашивали. На момент въезда жильцов в дом №1, ЖЭУ и с них умудрилось собрать деньги за строительство уже существующей котельной.
Кого терзали сомнения, платить отказались. Другие отдавали деньги в надежде на качественное отопление и горячую воду. Котельная работала на износ, однако, несмотря на поборы с двух домов, за 11 лет ни разу не подвергалась масштабному ремонту или замене оборудования.
По словам жительницы дома, по договору купли-продажи от ТСЖ «Центр» котельная перешла к управляющей компании застройщика — ООО «Приток-Строй». А в 2012 году попала в руки предпринимателя Дмитрия Трифонова, которого считают совладельцем нескольких управляющих компаний города. Затем Трифонов отдал котельную в аренду собственной УК «Техрембытсервис-1» и начал собирать с жильцов деньги. Именно тогда у людей и начались перебои с теплом и горячей водой.
— Мы до сих пор не можем понять, как имущество, построенное за наш счет, попало в частные руки, — рассказывает жительница дома №4. — Просто полгода назад этот человек собрал нас и заявил: я больше не буду вас отапливать, мне это невыгодно. Тепло у нас отключили в апреле. Центр города, элитный дом, а мы полгода греем воду в тазиках и кастрюльках.
К слову, у Дмитрия Трифонова на этот счет своя правда. Во всем виновата Региональная энергетическая комиссия, которая выставила слишком низкие тарифы на отопление домов, и работать по ним изначально было себе в убыток. Почему в течение трех лет он все же продолжал это делать — загадка. Но к весне 2016 года УК «Техрембытсервис-1» задолжала Межрегионгазу за сырье порядка 8 млн рублей. Что, как утверждает Трифонов, равно долгу жильцов перед управляющей компанией. 1 мая договор между поставщиком газа и котельной был расторгнут. Услуга по теплоснабжению и подаче горячей воды осуществляться перестала. Совсем.
В этот момент в игру вступила УК «Техрембытсервис-2», совладельцем которой, по иронии судьбы, также является Дмитрий Трифонов. Компания заключает с жильцами временный договор на обслуживание котельной и подает заявку в РЭК, надеясь, что на этот раз тарифы будут не ниже 2 000 руб./Гкал. От ответа РЭК зависело будущее жильцов.
— Мы ждали четыре месяца вместо положенных 30 дней, — продолжает Трифонов уже от лица «Техрембытсервиса-2». — Но РЭК дал ответ только в сентябре, за несколько дней до официального начала отопительного сезона. И мы снова увидели цифры, несоизмеримые с затратами. Нам предложили работать по тарифу 1 363,11 руб./Гкал, в то время как другие управляющие компании города, в том числе и МУП «РМПТС» работали по тарифной схеме 1 902,41 руб./Гкал. В РЭК сидят некомпетентные люди, которые не разбираются в своей работе. Они вычли из тарифов стоимость обслуживания котельной и ее ремонт. Естественно, мы отказались подписывать окончательный договор. Я три года был в долгах и снова залезать в них не хотел.
«Техрембытсервис-2» не стал управляющей компанией домов на Осеннем переулке. Более 300 квартир остались замерзать.
— Ни Трифонову, ни «Техрембытсервису-1» мы ничего не должны, — утверждает председатель ТСЖ «Авангард» по дому №1 Светлана Грачева. — Когда он пришел заключать с людьми договор на поставку тепла, то прописал в нем несколько пунктов, которые должны были также оплачиваться местными жителями помимо основного тарифа. Выходило так, что прав у людей мало, а обязанностей много. Естественно, жильцы ничего подписывать не стали, однако по факту отопление в дома пошло. Все, что касается тарифов, установленных РЭК, нами оплачено. А тот долг, о котором говорит Трифонов, рассматривается вот уже не первый год в гражданско-процессуальном суде. Сейчас он говорит, что недоволен тарифами. Но это он должен был решать с Региональной энергетической комиссией. Насколько мне известно, Трифонов ни разу не собрал пакет документов, который бы подтверждал, что дома тратят энергии больше, чем ему поставляет «Межрегионгаз». Трифонов обязан был предоставлять людям тепло, так как котельная являлась единственным его источником. Отключив ее, он действовал не по закону. По этому поводу также идет судебный процесс.
Журналисту YA62.ru Светлана Грачева также рассказала, что установка котлов отопления в квартирах не была тайной. Люди собирали документы на перепланировку квартир с учетом нового оборудования и получали одобрение администрации Рязани. В доме №1 на момент трагедии был установлен и подключен один котел. В доме №4 в нескольких квартирах установка оборудования только началась. В том числе и в квартире №54, которую предварительно называют эпицентром взрыва.
Следственный комитет еще даже не назвал рабочую версию причины происшествия, а губернатору Рязанской области Олегу Ковалеву уже в день трагедии было «доподлинно известно, что взрыв произошел в 54-й квартире, где проживала достаточно неблагополучная семья, будем говорить так».
Глава региона решил действовать превентивными методами и не ждать, когда СМИ начнут обвинять в случившемся недееспособную власть, которая несколько лет игнорировала вопрос безопасности людей, проживавших в доме №4. Неказистые попытки переложить на кого угодно ответственность за случившееся, будь то дорожная разметка или гибель людей, — авторский стиль чиновников Рязанской области.
— Нормальная была семья, самая обычная, — утверждает сосед погибшего мужчины из квартиры №54. — Мишка — отличный мужик, и руки у него золотые. В квартире был евроремонт, почти все сам делал. Мы их 10 лет знаем. Просто на него вину свалить хотят. А мы ведь уже несколько лет во все инстанции писали, что у нас с котельной проблемы. На нас никто внимания не обращал. Нас вынудили поставить индивидуальное отопление.
За две недели до взрыва прокуратура обязала администрацию Рязани во что бы то ни стало дать людям тепло. Городские власти, в свою очередь, рекомендовали Трифонову как владельцу котельной сдать ее в аренду МУП «РМПТС». Тарифы автоматически поднялись почти в два раза, но и тепло, наконец, появилось. «К счастью!» — думали люди.
— Сколько живем здесь, за 11 лет никогда не было такой горячей воды, как этой осенью, — рассказывает жительница дома. – Из крана шел вареный кипяток, а в трубах постоянно был гул. Котельную включили за две недели до взрыва. Она страшно шумела, словно там давление зашкаливало. Соседка с первого этажа, у которой котельная прямо за стеной, начала бить тревогу, опасаясь последствий. За несколько дней до взрыва жильцы с третьего этажа жаловались на сильный запах газа в подъезде. Но на наши опасения ни в одной инстанции не отреагировали.
По словам жильцов, в момент взрыва они отчетливо слышали три хлопка: сперва наверху, потом внизу — обломки упали на котельную, и снова наверху. Все как один уверены — это не бытовой газ. Да и в виновность соседа тоже верят с трудом.
— Супруга Михаила рассказала, что по результатам экспертизы в крови ее мужа не было обнаружено ни повышенной концентрации алкоголя, ни признаков того, что он газом надышался. Да и мы тоже запаха не чувствовали. А чтобы так рвануло и разнесло три этажа, это какой же объем газа должен был в помещении накопиться? — задаются вопросами соседи.
Также жильцы дома недоумевают: если взрыв произошел наверху, то почему вплоть до первого этажа раскурочило шахту лифта и вырвало вытяжку по всему стояку.
Сейчас рязанские власти говорят о том, что владельцам семи разрушенных квартир выделят жилье за счет средств резервного фонда. Остальных вернут обратно во взорвавшийся дом. Потому что у региона снова нет денег на людей.
— Я туда больше не вернусь, — жительница одной из квартир плачет. И ее страх можно понять. — Эксперты, которые работают на месте взрыва, сказали, ни в коем случае сюда не въезжать. Говорят, вы что? У вас же не то что стены, даже фундамент дал трещину после случившегося. Не вздумайте возвращаться, если не хотите новой катастрофы.
При этом официальная версия, которую рязанские чиновники распространяют в СМИ, звучит так: квартиры отремонтируют, они будут пригодны и безопасны для проживания. Жильцы дома обратились бы к власть имущим с ответным предложением: а не хотите ли вы, Олег Иванович и Олег Евгеньевич, пожить в наших наполненных гарью «безопасных» квартирах? Но губернатор, выходя к народу, не был настроен на диалог и работал исключительно на телекамеры.
— Когда Ковалев приезжал к нам, мы думали, что сможем пообщаться, — вспоминает житель пострадавшей квартиры. — Но губернатор встал перед камерами и рассказывал журналистам, как он разберется в ситуации. Мы попытались хоть что-то спросить, но Макаров (депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров, — прим. YA62.ru) отвел нас в сторону и настоятельно рекомендовал «не подставлять губернатора» своими вопросами.
Вместо заключения
Трагедия дома №4 по Осеннему переулку вскрыла целый букет болезней, которыми на протяжении десятилетий поражена Рязанская область. Если взрыв бытового газа разнес полдома, то не было ли нарушений при строительстве и проведении вытяжки? Если да, то куда смотрела комиссия, принимавшая объект? И почему гендиректор ООО «Приток» Борис Певный именно сейчас улетел в Германию и отключил телефон? Предназначен ли дом с центральным отоплением для установки индивидуальных котлов? Если нет (а, скорее всего, так и есть), то почему администрация города выдавала людям разрешение, заранее зная, к каким последствиям это может привести? Почему по документам администрации Рязани, котельная значится как «недействующая», если в течение двух недель она вовсю работала и вызывала у людей массу вопросов? И почему городские власти хотят в срочном порядке разобрать и ликвидировать эту котельную, чтобы поскорее от нее откреститься?
А главный вопрос, почему в течение нескольких лет чиновники города и области не обращали внимания на людей, которые били тревогу. Они не были в курсе проблемы? Значит, это плохие хозяева. При хороших дома не взрываются.
Зато после взрыва в бюджете региона сразу нашлись деньги за сутки подключить дома к безопасному центральному отоплению. Семь человек невольно принесли себя в жертву, чтобы губернатор Ковалев, наконец, хотя бы сделал вид, что заинтересован судьбами жильцов. Но людям кажется, что глава региона установил слишком дорогой тариф на тепло. И гибели людей можно было избежать.
Михаил Агиров
YA62.ru
28 октября 2016, 13:02 12140
Семь жизней за тепло. Тариф для дома на Осеннем переулке
Ночь с субботы на воскресенье, 23 октября. Долгожданный выходной, когда можно поспать подольше. Всего 4:30 утра, еще даже не начало рассветать. Где-то в доме неожиданно завыла собака, требовательно просясь на улицу. Взрыв прогремит через несколько минут, на десятом этаже. И унесет с собой семь жизней. А власти города вдруг вспомнят, что у этого и соседнего дома уже несколько лет длятся проблемы с отоплением, на которые раньше почему-то всем было наплевать.
В то утро самыми счастливыми на свете были рязанцы, которые дозвонились и услышали голоса родных и близких, проживавших в доме №4 по 1-му Осеннему переулку. Описать же словами трагедию людей, которым больше некому было звонить, вряд ли кто-то возьмется.
Корреспондент портала YA62.ru провел независимое расследование, чтобы выяснить, можно ли было избежать взрыва и почему на проблемы домов с газовым отоплением рязанские власти обратили внимание только после гибели семерых жителей города.
Вместо предисловия
— Строить этот дом начали еще в 2003 году, — рассказывает жительница соседнего дома, стоя у окна своей кухни на десятом этаже и наблюдая за тем, как спасатели разбирают обломки после взрыва.
— Когда под окном вырыли котлован, нам это сразу не понравилось. Читала в газете, что сперва строительная компания «Приток» возвела несколько этажей, а только потом получила разрешение на строительство. Но раньше все так строили, да? Говорили, что будет один большой дом. Котельную собирались ставить на крыше. Но потом почему-то передумали. Пристроили к дому. Знаю, что возводили ее на деньги собственников квартир: с однокомнатной по 20 тыс. рублей собирали, с двухкомнатной по 25. Большие, между прочим, деньги по тем временам.
Бедные люди. И дом несчастливый. Сразу с этой котельной у них как-то не заладилось. И нам не нравилось, что она чуть ли не в окна коптит. Даже в суд подавали за то, что она экологию нарушает. Проиграли, — женщина смотрит на руины котельной, которую завалило обломками после взрыва. Крыша проломлена, кирпичи рассыпаны, одна труба оторвана, вторая — повреждена. — Последние два года у людей возникали проблемы с отоплением и горячей водой. Об этом все знали. Сейчас вот, после взрыва, за два дня проложили коммуникации и подключили дома к центральному отоплению. Быстро. Так бы сразу, правда? Может быть, и взрыва бы никакого не было.
ООО «Приток» планировало строить в Осеннем переулке один дом — №4. В договоре собственников жилья было прописано, что они же скидываются и на строительство котельной, которая нужна для отопления всех 108 квартир в двух подъездах. Дом был сдан в 2005 году, и первые несколько лет проблем не было. Пока добросовестный по тем временам застройщик не решил пойти «конем» и пристроить к уже существующему Г-образный дом №1. Количество квартир в нем было в два раза больше, как, впрочем, и потребление тепла от той же котельной, не рассчитанной на троекратную нагрузку.
— Я видела, как соседний дом строился, — рассказывает собственница пострадавшей квартиры. — Как в конце строительства по стене пошла трещина, как ее замазали, чтобы сдать комиссии объект. Котельную строил наш дом №4. Гендиректор компании «Приток» Борис Певный поставил нам председателем ЖЭУ «Центр» своего коллегу, исполнительного директора фирмы Ибрагима Гусейнова. Нашего мнения не спрашивали. На момент въезда жильцов в дом №1, ЖЭУ и с них умудрилось собрать деньги за строительство уже существующей котельной.
Кого терзали сомнения, платить отказались. Другие отдавали деньги в надежде на качественное отопление и горячую воду. Котельная работала на износ, однако, несмотря на поборы с двух домов, за 11 лет ни разу не подвергалась масштабному ремонту или замене оборудования.
По словам жительницы дома, по договору купли-продажи от ТСЖ «Центр» котельная перешла к управляющей компании застройщика — ООО «Приток-Строй». А в 2012 году попала в руки предпринимателя Дмитрия Трифонова, которого считают совладельцем нескольких управляющих компаний города. Затем Трифонов отдал котельную в аренду собственной УК «Техрембытсервис-1» и начал собирать с жильцов деньги. Именно тогда у людей и начались перебои с теплом и горячей водой.
— Мы до сих пор не можем понять, как имущество, построенное за наш счет, попало в частные руки, — рассказывает жительница дома №4. — Просто полгода назад этот человек собрал нас и заявил: я больше не буду вас отапливать, мне это невыгодно. Тепло у нас отключили в апреле. Центр города, элитный дом, а мы полгода греем воду в тазиках и кастрюльках.
К слову, у Дмитрия Трифонова на этот счет своя правда. Во всем виновата Региональная энергетическая комиссия, которая выставила слишком низкие тарифы на отопление домов, и работать по ним изначально было себе в убыток. Почему в течение трех лет он все же продолжал это делать — загадка. Но к весне 2016 года УК «Техрембытсервис-1» задолжала Межрегионгазу за сырье порядка 8 млн рублей. Что, как утверждает Трифонов, равно долгу жильцов перед управляющей компанией. 1 мая договор между поставщиком газа и котельной был расторгнут. Услуга по теплоснабжению и подаче горячей воды осуществляться перестала. Совсем.
В этот момент в игру вступила УК «Техрембытсервис-2», совладельцем которой, по иронии судьбы, также является Дмитрий Трифонов. Компания заключает с жильцами временный договор на обслуживание котельной и подает заявку в РЭК, надеясь, что на этот раз тарифы будут не ниже 2 000 руб./Гкал. От ответа РЭК зависело будущее жильцов.
— Мы ждали четыре месяца вместо положенных 30 дней, — продолжает Трифонов уже от лица «Техрембытсервиса-2». — Но РЭК дал ответ только в сентябре, за несколько дней до официального начала отопительного сезона. И мы снова увидели цифры, несоизмеримые с затратами. Нам предложили работать по тарифу 1 363,11 руб./Гкал, в то время как другие управляющие компании города, в том числе и МУП «РМПТС» работали по тарифной схеме 1 902,41 руб./Гкал. В РЭК сидят некомпетентные люди, которые не разбираются в своей работе. Они вычли из тарифов стоимость обслуживания котельной и ее ремонт. Естественно, мы отказались подписывать окончательный договор. Я три года был в долгах и снова залезать в них не хотел.
«Техрембытсервис-2» не стал управляющей компанией домов на Осеннем переулке. Более 300 квартир остались замерзать.
— Ни Трифонову, ни «Техрембытсервису-1» мы ничего не должны, — утверждает председатель ТСЖ «Авангард» по дому №1 Светлана Грачева. — Когда он пришел заключать с людьми договор на поставку тепла, то прописал в нем несколько пунктов, которые должны были также оплачиваться местными жителями помимо основного тарифа. Выходило так, что прав у людей мало, а обязанностей много. Естественно, жильцы ничего подписывать не стали, однако по факту отопление в дома пошло. Все, что касается тарифов, установленных РЭК, нами оплачено. А тот долг, о котором говорит Трифонов, рассматривается вот уже не первый год в гражданско-процессуальном суде. Сейчас он говорит, что недоволен тарифами. Но это он должен был решать с Региональной энергетической комиссией. Насколько мне известно, Трифонов ни разу не собрал пакет документов, который бы подтверждал, что дома тратят энергии больше, чем ему поставляет «Межрегионгаз». Трифонов обязан был предоставлять людям тепло, так как котельная являлась единственным его источником. Отключив ее, он действовал не по закону. По этому поводу также идет судебный процесс.
Журналисту YA62.ru Светлана Грачева также рассказала, что установка котлов отопления в квартирах не была тайной. Люди собирали документы на перепланировку квартир с учетом нового оборудования и получали одобрение администрации Рязани. В доме №1 на момент трагедии был установлен и подключен один котел. В доме №4 в нескольких квартирах установка оборудования только началась. В том числе и в квартире №54, которую предварительно называют эпицентром взрыва.
Следственный комитет еще даже не назвал рабочую версию причины происшествия, а губернатору Рязанской области Олегу Ковалеву уже в день трагедии было «доподлинно известно, что взрыв произошел в 54-й квартире, где проживала достаточно неблагополучная семья, будем говорить так».
Глава региона решил действовать превентивными методами и не ждать, когда СМИ начнут обвинять в случившемся недееспособную власть, которая несколько лет игнорировала вопрос безопасности людей, проживавших в доме №4. Неказистые попытки переложить на кого угодно ответственность за случившееся, будь то дорожная разметка или гибель людей, — авторский стиль чиновников Рязанской области.
— Нормальная была семья, самая обычная, — утверждает сосед погибшего мужчины из квартиры №54. — Мишка — отличный мужик, и руки у него золотые. В квартире был евроремонт, почти все сам делал. Мы их 10 лет знаем. Просто на него вину свалить хотят. А мы ведь уже несколько лет во все инстанции писали, что у нас с котельной проблемы. На нас никто внимания не обращал. Нас вынудили поставить индивидуальное отопление.
За две недели до взрыва прокуратура обязала администрацию Рязани во что бы то ни стало дать людям тепло. Городские власти, в свою очередь, рекомендовали Трифонову как владельцу котельной сдать ее в аренду МУП «РМПТС». Тарифы автоматически поднялись почти в два раза, но и тепло, наконец, появилось. «К счастью!» — думали люди.
— Сколько живем здесь, за 11 лет никогда не было такой горячей воды, как этой осенью, — рассказывает жительница дома. – Из крана шел вареный кипяток, а в трубах постоянно был гул. Котельную включили за две недели до взрыва. Она страшно шумела, словно там давление зашкаливало. Соседка с первого этажа, у которой котельная прямо за стеной, начала бить тревогу, опасаясь последствий. За несколько дней до взрыва жильцы с третьего этажа жаловались на сильный запах газа в подъезде. Но на наши опасения ни в одной инстанции не отреагировали.
По словам жильцов, в момент взрыва они отчетливо слышали три хлопка: сперва наверху, потом внизу — обломки упали на котельную, и снова наверху. Все как один уверены — это не бытовой газ. Да и в виновность соседа тоже верят с трудом.
— Супруга Михаила рассказала, что по результатам экспертизы в крови ее мужа не было обнаружено ни повышенной концентрации алкоголя, ни признаков того, что он газом надышался. Да и мы тоже запаха не чувствовали. А чтобы так рвануло и разнесло три этажа, это какой же объем газа должен был в помещении накопиться? — задаются вопросами соседи.
Также жильцы дома недоумевают: если взрыв произошел наверху, то почему вплоть до первого этажа раскурочило шахту лифта и вырвало вытяжку по всему стояку.
Сейчас рязанские власти говорят о том, что владельцам семи разрушенных квартир выделят жилье за счет средств резервного фонда. Остальных вернут обратно во взорвавшийся дом. Потому что у региона снова нет денег на людей.
— Я туда больше не вернусь, — жительница одной из квартир плачет. И ее страх можно понять. — Эксперты, которые работают на месте взрыва, сказали, ни в коем случае сюда не въезжать. Говорят, вы что? У вас же не то что стены, даже фундамент дал трещину после случившегося. Не вздумайте возвращаться, если не хотите новой катастрофы.
При этом официальная версия, которую рязанские чиновники распространяют в СМИ, звучит так: квартиры отремонтируют, они будут пригодны и безопасны для проживания. Жильцы дома обратились бы к власть имущим с ответным предложением: а не хотите ли вы, Олег Иванович и Олег Евгеньевич, пожить в наших наполненных гарью «безопасных» квартирах? Но губернатор, выходя к народу, не был настроен на диалог и работал исключительно на телекамеры.
— Когда Ковалев приезжал к нам, мы думали, что сможем пообщаться, — вспоминает житель пострадавшей квартиры. — Но губернатор встал перед камерами и рассказывал журналистам, как он разберется в ситуации. Мы попытались хоть что-то спросить, но Макаров (депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров, — прим. YA62.ru) отвел нас в сторону и настоятельно рекомендовал «не подставлять губернатора» своими вопросами.
Вместо заключения
Трагедия дома №4 по Осеннему переулку вскрыла целый букет болезней, которыми на протяжении десятилетий поражена Рязанская область. Если взрыв бытового газа разнес полдома, то не было ли нарушений при строительстве и проведении вытяжки? Если да, то куда смотрела комиссия, принимавшая объект? И почему гендиректор ООО «Приток» Борис Певный именно сейчас улетел в Германию и отключил телефон? Предназначен ли дом с центральным отоплением для установки индивидуальных котлов? Если нет (а, скорее всего, так и есть), то почему администрация города выдавала людям разрешение, заранее зная, к каким последствиям это может привести? Почему по документам администрации Рязани, котельная значится как «недействующая», если в течение двух недель она вовсю работала и вызывала у людей массу вопросов? И почему городские власти хотят в срочном порядке разобрать и ликвидировать эту котельную, чтобы поскорее от нее откреститься?
А главный вопрос, почему в течение нескольких лет чиновники города и области не обращали внимания на людей, которые били тревогу. Они не были в курсе проблемы? Значит, это плохие хозяева. При хороших дома не взрываются.
Зато после взрыва в бюджете региона сразу нашлись деньги за сутки подключить дома к безопасному центральному отоплению. Семь человек невольно принесли себя в жертву, чтобы губернатор Ковалев, наконец, хотя бы сделал вид, что заинтересован судьбами жильцов. Но людям кажется, что глава региона установил слишком дорогой тариф на тепло. И гибели людей можно было избежать.
Михаил Агиров
YA62.ru
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 30 июл 2015, 08:21
Re: Проблемы с котельными в Рязани
http://tass.ru/proisshestviya/3761827
Эпицентром взрыва в доме в Иванове стал газовый котел в квартире на первом этаже
Происшествия
6 ноября 2016, 17:10 UTC+3
В результате трагедии погибли шесть человек, в том числе четырехлетняя девочка
МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Эпицентр взрыва в жилом доме в Иваново находился на первом этаже, где был установлен газовый котел.
Об этом ТАСС сообщила и. о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.
"Следователи установили квартиру, где находился эпицентр взрыва бытового газа, - сообщила она. - По основной версии, эпицентром взрыва стала квартира на первом этаже, в которой был обнаружен газовый котел с повреждениями и следы термического воздействия на полу".
В результате взрыва в 12-квартирном двухэтажном жилом доме погибли шесть человек, в том числе четырехлетняя девочка. Еще четыре человека находятся в областной больнице. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
ТАСС
Эпицентром взрыва в доме в Иванове стал газовый котел в квартире на первом этаже
Происшествия
6 ноября 2016, 17:10 UTC+3
В результате трагедии погибли шесть человек, в том числе четырехлетняя девочка
МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Эпицентр взрыва в жилом доме в Иваново находился на первом этаже, где был установлен газовый котел.
Об этом ТАСС сообщила и. о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.
"Следователи установили квартиру, где находился эпицентр взрыва бытового газа, - сообщила она. - По основной версии, эпицентром взрыва стала квартира на первом этаже, в которой был обнаружен газовый котел с повреждениями и следы термического воздействия на полу".
В результате взрыва в 12-квартирном двухэтажном жилом доме погибли шесть человек, в том числе четырехлетняя девочка. Еще четыре человека находятся в областной больнице. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
ТАСС
Re: Проблемы с котельными в Рязани
О жадности.
Что такое тепловая энергия? Товар. С точки зрения закона, точно такой же, как хлеб или сыр. Правда есть особенность - стоимость тепла устанавливается государством на каждом этапе его продвижения к покупателю. Как формируется цена обычного товара? Производитель-оптовик - доставщик - торговля, каждый берут свою цену. Обычно общая наценка на цену производителя около 100%. Эта наценка учитывает не только стоимость перекупки, перемещения и распределения товара, но и потери от брака, просрочки, воровства. Давайте прикинем наценку на доставку и распределение тепла в Рязани. Самый крупный поставщик тепла с Рязани Новорязанская ТЭС. В город отдает тепло по 777 руб за 1 Гкал. Город через сети РМПТС доставляет тепло в квартиры и получает за это около 2000 рублей за 1 Гкал. Наценка 250%! Это только по цене Гкал. У РМПТС есть еще дополнительная хитрость - отпуск тепла не по фактическому отпуску, а по нормативу потребления. То есть берут тепло с Новорязанки по счетчику, сами же отпускают потребителю, сколько напишут. Для утепленных домов это на 40-50% больше реального потребления, для неутепленных по разному. В основном укладываются в "норматив", если нормально греют. Но берут со всех "по максимуму", т.е. по нормативу. В последнее время собрались увеличить платежи в 1,5 раза, если на доме жителями не поставлен теплосчетчик, при этом максимально сопротивляются установке приборов учета. Почему? Да потому, что прежде всего РМПТС и котельным теплосчетчики у потребителя не выгодны. А по поводу высокой цены Гиги говорят, что трубы дырявые. На потребителя не жалуются, поскольку государство за коммунальные услуги заставит заплатить под угрозой пенни или выселения. Ладно РМПТС, эти ребята давно славятся своей расхлябанностью. Но за какие такие подвиги владельцы котельных требуют такие же цены, как РМПТС? У них сетей нет, значит нет проблем с доставкой и потерями! Совершенно нормально, когда им устанавливают стоимость 1300, а не 2000. О чем плачут? Новорязанка за 777 рублей имеет прибыль, а котельные за 1300 нет? Почему при собираемости 95% платежей котельные являются постоянными должниками за газ и воду? Оставшиеся 5% "неплательщиков" все равно платят с хорошими пенни, под 20% годовых. Вы можете себе представить, что бы торговля могла бы себя вот так вести с покупателем? Берешь килограмм по полуторной цене, при этом с тебя на кассе считают за 2 и еще охранник держит кулак у носа, пока не заплатишь. В результате уходишь из магазина с 1 килограммом, заплатив за 2 и с никаким настроением. Или вообще ничего не дадут, но деньги потребуют. Вот такой у нас крышуемый госорганами и муниципалитетом котельный и тепловой бизнес, вот такой мы бесправный корм. Стоит ли удивляться после всего этого стремлению жителей решать проблемы с теплом как получится с риском для жизни.
Что такое тепловая энергия? Товар. С точки зрения закона, точно такой же, как хлеб или сыр. Правда есть особенность - стоимость тепла устанавливается государством на каждом этапе его продвижения к покупателю. Как формируется цена обычного товара? Производитель-оптовик - доставщик - торговля, каждый берут свою цену. Обычно общая наценка на цену производителя около 100%. Эта наценка учитывает не только стоимость перекупки, перемещения и распределения товара, но и потери от брака, просрочки, воровства. Давайте прикинем наценку на доставку и распределение тепла в Рязани. Самый крупный поставщик тепла с Рязани Новорязанская ТЭС. В город отдает тепло по 777 руб за 1 Гкал. Город через сети РМПТС доставляет тепло в квартиры и получает за это около 2000 рублей за 1 Гкал. Наценка 250%! Это только по цене Гкал. У РМПТС есть еще дополнительная хитрость - отпуск тепла не по фактическому отпуску, а по нормативу потребления. То есть берут тепло с Новорязанки по счетчику, сами же отпускают потребителю, сколько напишут. Для утепленных домов это на 40-50% больше реального потребления, для неутепленных по разному. В основном укладываются в "норматив", если нормально греют. Но берут со всех "по максимуму", т.е. по нормативу. В последнее время собрались увеличить платежи в 1,5 раза, если на доме жителями не поставлен теплосчетчик, при этом максимально сопротивляются установке приборов учета. Почему? Да потому, что прежде всего РМПТС и котельным теплосчетчики у потребителя не выгодны. А по поводу высокой цены Гиги говорят, что трубы дырявые. На потребителя не жалуются, поскольку государство за коммунальные услуги заставит заплатить под угрозой пенни или выселения. Ладно РМПТС, эти ребята давно славятся своей расхлябанностью. Но за какие такие подвиги владельцы котельных требуют такие же цены, как РМПТС? У них сетей нет, значит нет проблем с доставкой и потерями! Совершенно нормально, когда им устанавливают стоимость 1300, а не 2000. О чем плачут? Новорязанка за 777 рублей имеет прибыль, а котельные за 1300 нет? Почему при собираемости 95% платежей котельные являются постоянными должниками за газ и воду? Оставшиеся 5% "неплательщиков" все равно платят с хорошими пенни, под 20% годовых. Вы можете себе представить, что бы торговля могла бы себя вот так вести с покупателем? Берешь килограмм по полуторной цене, при этом с тебя на кассе считают за 2 и еще охранник держит кулак у носа, пока не заплатишь. В результате уходишь из магазина с 1 килограммом, заплатив за 2 и с никаким настроением. Или вообще ничего не дадут, но деньги потребуют. Вот такой у нас крышуемый госорганами и муниципалитетом котельный и тепловой бизнес, вот такой мы бесправный корм. Стоит ли удивляться после всего этого стремлению жителей решать проблемы с теплом как получится с риском для жизни.
Re: Проблемы с котельными в Рязани
Всегда было интересно, что за люди массово угорают в своих квартирах. В СМИ очень редко пишут прямо, что угорела семья алкоголиков-наркоманов, угорела семья с "девиантным поведением", угорела семья эльфов, угорела семья лентяев на соцпособиях.
Вот просочилось:
http://www.yaplakal.com/forum1/topic1757076.html
Сразу видно, что жили приличные люди:
Нестарая эльфийская барышня смотрела "Дом-2", переписывалась с другими эльфами в соцсетях, развела срачь на кухне как в алкоголической коммунальной квартире. И не знала, что зажигать все 4-е комфорки, чтобы посушить одежду - опасно. Особенно когда живешь в сталинском доме с забитыми вытяжными каналами. По сути, конечно, виновата обслуживающая организация. По регламенту они обязаны проверять дымоходы и вытяжные каналы. Но нафиг оно кому надо? В передаче "Дом-2" этому не учат, в "Одноклассниках" и во "Вконтактике" про это не говорят, певцы Елена Ваенка, Григорий Лепс и Стас Михайлов про это не поют. И ещё виноваты все три мужика, от которых у неё были дети. Трахали и уходили в туман. А ведь могли бы выдернуть бабу из эльфийского мирка, может даже крепкой рукой отучили бы слушать Стаса Михайлова и Бутырку, и проспонсировали нормальную хату.
Вот просочилось:
http://www.yaplakal.com/forum1/topic1757076.html
Сразу видно, что жили приличные люди:
По словам полицейских, помимо включенной газовой колонки, на кухне работали все газовые конфорки, а над плитой была натянута верёвка, на которой сушились детские вещи. Все окна были закрыты.
По предварительным данным люди скончались около трёх дней. Основная версия трагедии — они отравились угарным газом. При обходе квартир в этом доме в аналогичном жилище этажом выше обнаружили два трупа - 73-летней пенсионерки Светланы Игоревны и ее 54-летнего сына Вячеслава.
Нестарая эльфийская барышня смотрела "Дом-2", переписывалась с другими эльфами в соцсетях, развела срачь на кухне как в алкоголической коммунальной квартире. И не знала, что зажигать все 4-е комфорки, чтобы посушить одежду - опасно. Особенно когда живешь в сталинском доме с забитыми вытяжными каналами. По сути, конечно, виновата обслуживающая организация. По регламенту они обязаны проверять дымоходы и вытяжные каналы. Но нафиг оно кому надо? В передаче "Дом-2" этому не учат, в "Одноклассниках" и во "Вконтактике" про это не говорят, певцы Елена Ваенка, Григорий Лепс и Стас Михайлов про это не поют. И ещё виноваты все три мужика, от которых у неё были дети. Трахали и уходили в туман. А ведь могли бы выдернуть бабу из эльфийского мирка, может даже крепкой рукой отучили бы слушать Стаса Михайлова и Бутырку, и проспонсировали нормальную хату.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Проблемы с котельными в Рязани
Эко тебя пробрало! Давно не слышно было.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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