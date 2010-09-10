Сообщение DoriNoriOri » 28 июл 2015, 20:40

Оккультизм повреждает тело и душу человекаГосподь говорит нам в Священном Писании: не ходите к чародеям, ворожеям, волхвам, прорицателям, гадателям, вопрошающим мертвых, «ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это» (Втор.18:9-13). «Обращу лице Мое на ту душу и истреблю ее из народа ее» (Лев.20:6).Всех этих служителей диаволу называют «оккультистами». Оккультизм – это общее название различных методов общения с нечистой силой. Мы должны помнить, что, принимая оккультизм в любой его форме, в том числе и оккультные предметы, человек открывается для прямого воздействия нечистых духов и входит с ними в контакт.Повредиться от оккультистов можно не только посещая их, но и через телевидение, радио, различную литературу. Люди практикующие занятия «фэн-шуй», привносящие в свои дома или на работу оккультные предметы: фигурки домовых, египетские папирусы (на которых повсеместно изображены акты языческих жертвоприношений), обереги, талисманы, амулеты, предметы «на счастье»: подковы, жабы, деревья с монетами, а также предметы в виде диска с черно-белыми кругами и черной точкой в центре. Господь же говорит: «Не делай себе богов литых» (Исх. 34;17) – тем самым запрещая нам верить в силу этих предметов.В результате оккультного греха человек подпадает под демоническое воздействие. При этом повреждается не только его душа, но и тело, поскольку между ними существует тесная связь. Оккультные болезни проявляются в навязчивых страхах, беспричинной раздражительности и агрессивности, тяге к самоубийству. На человека, его семью обрушиваются всевозможные беды и несчастья: семейные скандалы, разводы, автомобильные катастрофы, неприятности на работе и в бизнесе, гибель близких... Есть подтверждения взаимосвязи оккультизма с болезнями человека: инфаркт, инсульт, рак, сахарный диабет, цирроз печени и т.п., а особенно – с душевными болезнями.Существует множество свидетельств, что эти скорби начинаются после приобщения к оккультному. Вспомним, когда в нашей стране резко стала увеличиваться смертность? Со второй половины 1980-х годов. Именно тогда начали широко выступать Кашпировский, Чумак, Джуна, Глоба, Лонго и им подобные оккультисты по всей России. Их практика вызвала резкое увеличение числа психических расстройств, суицидов и тех заболеваний, которые перечислены выше.ТЕ, К КОТОРЫМ ГОСПОДЬ ЗАПРЕЩАЕТ ХОДИТЬЧародеи. Это целители-экстрасенсы. Зачастую они не говорят напрямую об оккультной стороне своей практики, работая различного рода врачами, массажистами, психологами, психотерапевтами, могут называть себя космоэнергетиками, психоэнергетиками, биоэнергетиками, берутся «лечить», воздействуя на расстоянии руками, гипнозом. К ним относятся так называемые ясновидящие, маги, знахари, колдуны, которые якобы определяют наличие порчи, сглаза и т.д. Чародеи часто используют восточную терминологию: инь, янь, чакры, карма, аура, мантры, реинкарнация, астрал, ментал, энергии; спрашивают фото для лечения или поисков кого-либо.Ворожеи. Это женщины, в основном, так называемые «бабки». Раньше их звали ведьмами. В наше время они практикуют повсеместно. Так же, как и целители, предлагают снятие порчи, сглаза, разнообразные привороты, «врачевания», в том числе «завораживание» грыжи у младенцев. Потому бабки и зовутся ворожеями. Их сеансы обязательно сопровождаются заговорами, заклинательными и, зачастую, православными молитвами. При этом они используют православные иконы и свечи, могут послать своего посетителя в церковь на Исповедь и Причастие – тем самым лукаво показывая, будто бы они от Бога. А это хула на Бога – самый тяжкий грех. Случается, что грыжа действительно завораживается, но расплатой за это становится тяжелая судьба человека. Часто маленькие дети после таких сеансов начинают в храме вести себя крайне беспокойно, что является признаком духовного повреждения.Приходилось встречаться с раскаявшимися ведьмами, которые подробно рассказывали о своей деятельности. Они признавались: все, что они делают руками, совершая свои заговоры, бесполезно без заклинательной молитвы, которая на самом деле является обращением к диаволу. И эти молитвы почти у каждой бабки свои, нередко они передаются по наследству. Тексты молитв крайне глупы и бессвязны. Например: «Сучок, сучок, 3 раза хлоп, топ...». Или: «Кусаю, закусываю, говорю, заговариваю...». Но пока их не скажешь, воздействие на грыжу не совершается. Для диавола не имеет значения, какой текст – лишь бы это было обращение к нему. И тогда начинается демоническое воздействие на человека, которое сопровождает его всю жизнь и проявляется различными телесными и душевными недомоганиями, бедами и трагедиями.Вот один из множества тысяч примеров. В семье, начиная с января 2006 года, произошел ряд потрясений: потеря бизнеса, два потопа в квартире, три пожара, две автомобильные аварии. Выяснилось, что в декабре 2005 года водили ребенка на «лечение» к бабке.Волхвы. На современном языке их называют – астрологами. Считается, что астрологи будто бы могут предсказывать судьбу человека по звездам. На самом деле звезды ни о ком и ничего рассказать не могут. Астрологические прогнозы, купленные в разных местах, разнятся и противоречат друг другу. Лживыми являются и знаки зодиака. По ним выходит, что все, родившиеся, например, в августе, должны быть в чем-то одинаковы. Так же и родившиеся в январе, феврале... Но мы этого не наблюдаем. Если взять какую-нибудь группу студентов, так называемых «тельцов», то увидим, что все они абсолютно разные, не имеющие в себе как объединяющих «астрологических черт», так и отличительных, например, от «стрельцов».Крайне греховно считать себя «стрельцом», «девой», «козерогом», опасно покупать или принимать предметы, изображающие знаки зодиака. То же касается и «символов» года по восточному календарю: крыса, свинья, тигр, кролик...Греховным является и обращение к сонникам. Кто больше им верит, у того чаще и сбывается. Не потому, что так должно случиться, а потому, что в ход событий вмешиваются бесы.Прорицатели. К ним относятся гадалки и «ясновидящие». Господь называет таковых лжепророками, поясняя, что пророком может быть только тот, чьи предсказания полностью сбываются. Если хотя бы одно не сбывается, значит, это лжепророк. Дар пророчества − это высший дар от Бога. Он дается только угодникам Божиим. Ни один прорицатель не является таким угодником. Они почти всегда ошибаются, свидетельствуя тем самым, что предсказания их от диавола. Например, согласно американской статистике, из 100 самых значимых предсказаний Ванги сбылось только 70. Так что приговор ей однозначен: ведьма, как и все другие.В судьбах всех оккультистов сбывается реченное Господом во второй заповеди – о наказании детей за грехи родителей до третьего и четвертого колена (рода). По-другому это можно назвать проклятием рода. Это явление наблюдается по всей России. Очень часто встречаешь людей, которые признаются, что из пяти-шести родных братьев и сестер в живых остались один или двое. Остальные не дожили и до 50 лет. А сохранившиеся всегда свидетельствуют, что в роду были «лечащая» бабка или чародей-целитель.У современных оккультистов погибают дети. Они называют гибель детей «жертвой богу» за свои «праведные» дела. Но на самом деле это расплата за служение диаволу «первого колена». За ним последуют другие поколения, как у бабок-ворожей, у которых это уже подтвердилось временем.Господь говорит: «Невозможно не прийти в мир соблазнам, но горе тому, через кого они приходят» (Лк. 17; 1-2). Это относится ко всем оккультистам.ПРИЗНАКИ ОККУЛЬТНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙСтрахования (страхи). Могут проявляться в излишнем беспричинном беспокойстве, в унынии, отчаянии. В таком состоянии многие боятся темных комнат, ощущают чье-то невидимое присутствие, дыхание, прикосновение, бывает даже насилие и так далее.Сны. Их оккультность выражается в часто повторяющихся сновидениях. Видятся умершие родственники, зовущие за собой, в загробную жизнь. Однако, на самом деле, в их облике являются нечистые духи.Голоса. Они могут быть слышимыми как явно, так и в мыслях. Голоса всегда навязчивы, поскольку всегда бесовские, даже если слышны в храме и возле икон. Главная задача лукавого – любыми способами расшатать психику человека, довести до отчаяния и самоубийства. Святые отцы говорят, что всякое самоубийство совершается под одержанием, то есть под воздействием беса. Враг рода человеческого диавол желает этого всем, но побеждает только тех, кто ранее был связан с оккультизмом и не покаялся.Пример. В храм пришла молодая женщина с ребенком и в полном отчаянии сообщила о намерении расстаться с жизнью из-за крайних притеснений со стороны мужа и непонятных ночных наваждений с довлеющими мыслями о самоубийстве. В беседе выяснилось, что она проходила курс «лечения» у целителя, после чего все и началось. Женщина покаялась, а через две недели пришла в храм со слезами благодарности и сообщила, что стала спать спокойно, и даже муж согласился на размен квартиры, чему прежде препятствовал. В практике каждого священника множество подобных примеров.Видения. Видения также все от врага, за очень редким исключением. В основном все они с самого начала сопровождаются беспокойством и призывом к определенным действиям, например, к переходу в загробную жизнь. Со временем влияние усиливается. Многие в результате подобных видений ушли из жизни, покончив с собой. А те, которых в последний момент удается спасти, как и родственники погибших, рассказывают об оккультных увлечениях или посещениях целителей, бабок и так далее.Беды. Они встречаются в жизни у каждого, но за оккультные грехи Господь может в небольшой промежуток времени попустить разнообразные несчастья всем членам семьи, иногда с определенной закономерностью кому-то одному, а то и целому коллективу предприятия. Вот пример: ворожея заглянула к соседке и перекрестила на ноге ее болящий палец, якобы для исцеления. Через неделю та упала и сломала эту стопу сразу в нескольких местах. Или такой случай: выпивающий мужчина, уходя на сожительство к другой, перестает пить. Возвращается домой − опять принимается за старое, и так неоднократно. Выяснилось: в доме полно оккультной литературы и предметов. Еще пример: три автомобильные аварии в течение двух месяцев. Причина? Вся семья прошла курс «врачевания» у целителя. В другой семье произошли четыре автомобильные аварии за год. Когда же хозяева сожгли нечистую литературу и покаялись, аварии прекратились. Но стоило им вновь получить в подарок «нехорошую» книгу, как неприятности возобновились.Еще пример. Один бизнесмен пришел в храм с сетованием на то, что в семье начались проблемы, а бизнес резко «встал». На вопрос священника, когда это началось, он ответил: примерно четыре месяца назад. Как выяснилось, именно тогда они с женой вернулись из Таиланда, привезли оттуда фигурки слоников – «на счастье» и установили их на металлическом сейфе в квартире. Можно с уверенностью утверждать, что именно это послужило причиной несчастий, так как больше ни с чем оккультным семья не соприкасалась.Известно множество подобных примеров, когда даже единственный нечистый предмет, находящийся в доме, влечет за собой череду бед, постоянных семейных ссор, разводов и болезней, невозможность иметь детей. Оккультная основа этих разнообразных наваждений всегда определяема. Как-то в храм обратился мужчина и сказал, что на него и его мать в физическом смысле нападают бесы. Мать ежедневно душат, а его сбрасывают с кровати и топчут копытами (именно так он сказал!). Выяснилось, что в доме висит подкова. Священник попросил вспомнить, когда было первое наваждение. Сказали: 6 мая. Значит, предположил священник, подкову повесили в начале мая. Они вспомнили: четвертого. Поскольку никаких других оккультных предметов в квартире нет и никаких оккультных отношений (бабки, целители, гадания и так далее) не было, причиной наваждений явилась именно подкова (ее можно буквально назвать портретом дьявола). Ее сняли, хозяева покаялись, и все прекратилось.Следующий пример. У молодого человека была язва 2,5 см в диаметре и 4 мм в глубину. Медики разводят руками, так как лечение не помогает. После посещения священником больного на дому, проявился только один оккультный грех – в доме присутствовали изображения египетских жрецов с различной символикой жертвоприношений: змеи, маски животных на головных уборах и другая атрибутика, которую могут использовать только жрецы для актов жертвоприношений, а все жертвоприношения приносятся бесам. После покаяния домочадцев, уже на следующий день больного перестало рвать, у него появились аппетит, румянец и хорошее настроение, чего не было до покаяния. А через две недели ФГС показало, что язва почти зарубцевалась, ее глубина сократилась до 1 мм. Следовательно, и в этом случае причиной язвы было демоническое воздействие.В одной из крупных организаций в течение полутора лет произошло 17 трагедий, включая смертные случаи сотрудников, два пожара, три потопа. Выяснилось, что первая трагедия произошла меньше чем через месяц после того, как одна из сотрудниц (психолог) прямо на работе проводила сеанс по книге черной магии. После того, как священник провел встречу с работниками организации, и после покаяния сотрудников беды закончились. А психолог в итоге сошла с ума. Следует заметить, что в психбольницах почти все пациенты – последователи оккультизма.ВЫВОДЫОккультные грехи Господь называет мерзкими потому, что они являют собой служение диаволу. Этим мы крайне нарушаем первые две Божии заповеди. Первая говорит о служении только Богу (Исх. 20:2-3), во второй Господь запрещает создавать себе кумиров (то есть идолов), поклоняться их изображениям и служить им (Исх. 20:4-6). Яркий пример нарушения этих заповедей мы видим в истории человечества, когда еврейский народ, пока пророк Моисей получал заповеди Божии на горе Синай, сотворил себе золотого тельца, стал поклоняться, молиться ему и совершать жертвоприношения. И за свой грех понес тягчайшее наказание, так как за этим тельцом стоял диавол.То же самое поклонение и служение мы наблюдаем и в современной жизни и нашего народа, и всего человечества. Различные предметы «на счастье», о которых говорилось в начале, – и есть тот самый «золотой телец». Внесение этих предметов в дом (например, той же подковы) является, по сути, жертвоприношением врагу рода человеческого. Апостол Павел говорит: «Приносящие жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами» (1Кор.10:20). Таким же жертвоприношением является и плевание три раза через плечо, стучание по дереву, боязнь поздороваться через порог, загадывание желаний, различные суеверия: упала вилка или ложка – к гостю, кошка перебежала дорогу – к несчастью, деньги отдавать или брать на ночь – к бедности и тому подобное, обязательное мытье пола для очищения помещения, переворачивание табуреток после выноса покойника из дома и многое другое.Если Господь предупреждает в первой заповеди, что служить надо только Ему, значит, существует и обратное служение – выполнение заповедей диавола. Несколько примеров. Ни один мужчина в стране не поздоровается через порог, чтобы не поссориться. Об этом нигде не написано, но выполняется всеми. Бывает также, что девушки гадают на Рождество. Гадание – один из самых тяжких грехов, а Рождество – самый большой церковный праздник. Именно диавол насаждает эту заповедь, потому что это нужно только ему: чтобы максимально усугубить тяжесть греха. И подтверждением этого являются последствия, которые относятся сугубо к девушкам: то есть все девушки, которые гадают на Рождество, подвергаются насилию, от самых легких форм принуждения (под угрозой избиения) до самых жестоких. По опыту, исключение составляют только те, за которых молятся.Совершающий оккультные грехи нарушает главные заповеди Бога, удаляясь от Него, но исполняет заповеди диавола, совершая служение ему. Для того, чтобы избавиться от многоразличных наказаний и от бесовского воздействия, которые постигают человека за оккультные грехи, следует искренне покаяться перед Господом.Иерей Андрей Блидченко,священник Знаменского кафедрального собора города ТюмениИсточник: Официальный сайт Тобольско-Тюменской Епархии