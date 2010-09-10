Выборы 2015
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Re: Выборы 2015
UNCLE1911 писал(а):В России запущен таймер обратного отсчёта (Гудков про выборы.)
Странный этот Гудков, вроде политик, должен держать руку на пульсе событий в стране, по крайне мере быть в курсе. Механизм единоначалия функционирует в стране уже ~16 лет, со всеми вытекающими плюсами и минусами, а он только таймер запустил.
Нелегитимный Парламент, сформированный жульническим образом, страну из кризиса не выведет, всё будет только хуже, и очень скоро мы в этом убедимся сами.
Гудкову наверное забыл про КС оппозиции, как там все со всеми конструктивно договорились, не переругались и сделали много полезных дел.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24084
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Выборы 2015
hardbone писал(а):Хотя бы то, что ответ диаметрально разный в зависимости от описанных выше глобальных обстоятельств.
ну так и напишите- за речкой мне не братья, но я готов им слегка помочь материально.
hardbone писал(а):а не смогли ответить только да или нет, после ответа вам потребовались дополнительные пояснения.
эти пояснения куда как короче ваших.
hardbone писал(а): Венгрия (1956) и Чехословакия (1968). Ввод войск закрывал возникшие проблемы. И для руководителей в 1979 году это был вполне успешный сюжет, которым можно было воспользоваться вновь.
ага. только страна была куда как беднее, это раз. и ментальность венгров и чехов со словаками-очень похожа на ментальность славян, не правда ли? да и рельеф местности- за рчкой сплошные Карпаты
hardbone писал(а):Что ж имеете право на такое мнение. Как и я имею право оценить его как невежественное и глупое.
ну в таком случае я могу, вслед за Райдером, предложить вам проехаться по тем самым районам Средней Азии...или по арабскому Востоку ...и узнать о нормальности и обычности мусульман на своей собственной шкурке. Борух аба в Сирию, как скажут мои друзья-израильтяне...кстати,среди них есть мнение, что то, что сейчас творится в Сирии, это расплата сирийцев за их многолетнюю дружбу с СССР. но это так, к слову.
и смотреть надо не на количество мусульман в мире и в СА, а на процентное соотношение в регионе проживания мусульман и людейпрочих религий...впрочем, кому я это говорю?
hardbone писал(а): с чего бы бытовую ксенофобию так однозначно связывать с исламом, причин для этого не проглядывает никаких.
это вы расскажите тем русским, кто покинул свои дома в результате "бытовой ксенофобии". они вас услышат, я уверена.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24084
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Выборы 2015
hardbone писал(а):Похоже вам все равно что писать, просто составляете слова в предложения и никак не можете защитить ранее написанное, просто набрасываете новые фразы ведущие в никуда, авось заболтаете и отстанут от тех глупостей, что вы ранее наговорили.
ну раз все так грустно- чего ж вы передо мной распинаетесь?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Выборы 2015
Брали бы пример с узбекской и туркменской оппозиции, у них тишь да гладьhardbone писал(а):UNCLE1911 писал(а):В России запущен таймер обратного отсчёта (Гудков про выборы.)
Странный этот Гудков, вроде политик, должен держать руку на пульсе событий в стране, по крайне мере быть в курсе. Механизм единоначалия функционирует в стране уже ~16 лет, со всеми вытекающими плюсами и минусами, а он только таймер запустил.
---
Гудкову наверное забыл про КС оппозиции, как там все со всеми конструктивно договорились, не переругались и сделали много полезных дел.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Выборы 2015
Во время июньских 1989г событий погибло 103 человека, из них 52 турка-месхетинца, 36 узбеков, травмы и увечья получили 1011 человек, было ранено 137 военнослужащих внутренних войск и 110 работников милиции, один из них скончался; было сожжено и разграблено 757 жилых домов, 27 государственных объектов, 275 единиц автотранспорта. Судами за участие в беспорядках было осуждено к 1991 г. около 100 человек, двое (Т. Парпиев и Г. Хуриев) — к смертной казни.
UNCLE1911 тишь и гладь у узбеков
По данным следственной группы прокуратуры СССР, в конфликте с киргизской стороны в городах Узген и Ош, а также в сёлах Ошской области погибло около 1200 человек, а с узбекской следователи нашли около 10 тысяч эпизодов преступлений. В суды было направлено 1500 уголовных дел. В конфликте принимали участие около 30-35 тыс. человек, к уголовной ответственности привлекли около 300 человек.
Это Киргизия 1990г
UNCLE1911 тишь и гладь у узбеков
По данным следственной группы прокуратуры СССР, в конфликте с киргизской стороны в городах Узген и Ош, а также в сёлах Ошской области погибло около 1200 человек, а с узбекской следователи нашли около 10 тысяч эпизодов преступлений. В суды было направлено 1500 уголовных дел. В конфликте принимали участие около 30-35 тыс. человек, к уголовной ответственности привлекли около 300 человек.
Это Киргизия 1990г
Re: Выборы 2015
В Сурхандарьинской области Узбекистана начались протесты против возможного выдвижения кандидатуры премьер-министра Шавката Мирзияева на предстоящих президентских выборах в Узбекистане.
Сегодня появились сообщения о том, что военные вошли в город Карасу, где протестующие ранее захватили правительственные здания.
Сегодня появились сообщения о том, что военные вошли в город Карасу, где протестующие ранее захватили правительственные здания.
Re: Выборы 2015
https://news.tajinfo.org/
Новости оппозиции Таджикистана
Новости оппозиции Таджикистана
Re: Выборы 2015
Стар.ердун, не засоряй ветку.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Выборы 2015
Беда совсем у вас с пониманием смысла текста.ФрекенСнорк писал(а):ну так и напишите- за речкой мне не братья, но я готов им слегка помочь материально.hardbone писал(а):Хотя бы то, что ответ диаметрально разный в зависимости от описанных выше глобальных обстоятельств.
Очередное бессмысленное замечание, вроде и отмолчаться не хочется и сказать нечего.ФрекенСнорк писал(а):эти пояснения куда как короче ваших.hardbone писал(а):а не смогли ответить только да или нет, после ответа вам потребовались дополнительные пояснения.
Бедней, ментальность, рельеф...да, это конечно все в корне меняет.ФрекенСнорк писал(а):ага. только страна была куда как беднее, это раз. и ментальность венгров и чехов со словаками-очень похожа на ментальность славян, не правда ли? да и рельеф местности- за рчкой сплошные Карпатыhardbone писал(а): Венгрия (1956) и Чехословакия (1968). Ввод войск закрывал возникшие проблемы. И для руководителей в 1979 году это был вполне успешный сюжет, которым можно было воспользоваться вновь.
Забавное мнение, о том, что именно ислам делает этих людей такими какие они есть. Но иметь его конечно ваше право.ФрекенСнорк писал(а):ну в таком случае я могу, вслед за Райдером, предложить вам проехаться по тем самым районам Средней Азии...или по арабскому Востоку ...и узнать о нормальности и обычности мусульман на своей собственной шкурке.
Кому это говорите? Видимо тому, кто несколько лучше вас разбирается в основах грамотных исследований. Ну вот выбрали вы преобладающее некоторое свойство населения - религию. И что? Где хоть сколько обоснованная связь религии с ксенофобией? Есть достаточное число случаев массовой ксенофобии в регионах без мусульманского населения, и есть огромные мусульманские регионы, из которых не слышно про массовую ксенофобию. Т.е. даже смышленный подросток догадается, что между этими явлениями нет однозначной связи, одно не определяет другое. А вы с умным видом заявляете про "процентное соотношение", глупотень в квадрате. Так же как и предложение оценивать рост цен по акционным товарам. Того же уровня глупотень и непонимание. Просто не разбираетесь и не понимаете, как нужно правильно считать/оценивать.ФрекенСнорк писал(а):и смотреть надо не на количество мусульман в мире и в СА, а на процентное соотношение в регионе проживания мусульман и людейпрочих религий...впрочем, кому я это говорю?
Мама мне говорила, что невежливо не отвечать на вопросы.ФрекенСнорк писал(а):ну раз все так грустно- чего ж вы передо мной распинаетесь?hardbone писал(а):Похоже вам все равно что писать, просто составляете слова в предложения и никак не можете защитить ранее написанное, просто набрасываете новые фразы ведущие в никуда, авось заболтаете и отстанут от тех глупостей, что вы ранее наговорили.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24084
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Выборы 2015
hardbone писал(а):с пониманием смысла текста.
а у вас- с написанием.
hardbone писал(а):Бедней, ментальность, рельеф...да, это конечно все в корне меняет.
да, меняет. еще как меняет.
hardbone писал(а): что именно ислам делает этих людей такими какие они есть. Но иметь его конечно ваше право.
да нет, не ислам, конечно. инопланетяне лучи наводят.
hardbone писал(а):Мама мне говорила, что невежливо не отвечать на вопросы.
а отвечать на них несколько раз, что вы, по вашему мнению, делали?
да и при чем тут ксенофобия? уверена, что те мусульмане, что гнали русских, и слова-то такого не знают...
им это не мешало устраивать погромы,знаете ли.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Выборы 2015
Забавное мнение, о том, что именно ислам делает этих людей такими какие они есть. Но иметь его конечно ваше право.
Я побывал во всех республиках Сев.Кавказа. В советские времена ислам не был так заметен,как сейчас. Но был жесток.
Все были обязаны соблюдать местные обычаи. Не говорить с незамужней женщиной,не вести разговор с замужней без разрешения мужа. местные женщины купались отдельно от оголенных.
Мужчины купались отдельно от женщин. Муж идет впереди,а жена шагов на 10 сзади его. На рынке муж выбирает овощи или фрукты,расплачивается и кладет в сумку жены.Она должна нести покупку. мужчине в транспорте обязана уступить место женщина,даже старуха. Не смей не выполнять эти традиции и обычаи.Обида.
Сегодня ислам расцвел во всей красе. Ни одна религия такого не имеет.
В исламе появились различные течения (шииты.суниты ),разногласия раньше были не так заметны,как сейчас. Кто-то раскрутил умышленно эту проблему.
Я побывал во всех республиках Сев.Кавказа. В советские времена ислам не был так заметен,как сейчас. Но был жесток.
Все были обязаны соблюдать местные обычаи. Не говорить с незамужней женщиной,не вести разговор с замужней без разрешения мужа. местные женщины купались отдельно от оголенных.
Мужчины купались отдельно от женщин. Муж идет впереди,а жена шагов на 10 сзади его. На рынке муж выбирает овощи или фрукты,расплачивается и кладет в сумку жены.Она должна нести покупку. мужчине в транспорте обязана уступить место женщина,даже старуха. Не смей не выполнять эти традиции и обычаи.Обида.
Сегодня ислам расцвел во всей красе. Ни одна религия такого не имеет.
В исламе появились различные течения (шииты.суниты ),разногласия раньше были не так заметны,как сейчас. Кто-то раскрутил умышленно эту проблему.
Re: Выборы 2015
ФрекенСнорк писал(а):да и при чем тут ксенофобия? уверена, что те мусульмане, что гнали русских, и слова-то такого не знают... им это не мешало устраивать погромы,знаете ли.
Жесть конечно. Т.е. получается знание или не знание людьми кем-то придуманного названия некому явлению как-то влияет на сам факт этого явления.
Когда казалось бы достиг дна, снизу кто-то постучал (с) Не устаете удивлять своим случаем.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24084
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Выборы 2015
hardbone писал(а):ФрекенСнорк писал(а):да и при чем тут ксенофобия? уверена, что те мусульмане, что гнали русских, и слова-то такого не знают... им это не мешало устраивать погромы,знаете ли.
Жесть конечно. Т.е. получается знание или не знание людьми кем-то придуманного названия некому явлению как-то влияет на сам факт этого явления.
Когда казалось бы достиг дна, снизу кто-то постучал (с) Не устаете удивлять своим случаем.
Отнюдь! Вы вопрошали за связь религии с ксенофобией. А я отвечаю, что тем,кого громили и из домов вышвыривали, нет дела до наличия какой-бы то ни было связи. Вам предлагалось проверить ваши слова про обычность мусульман на вашей шкурке. А я из личного опыта знаю,что мусульманам нет разницы;кого резать-в 1993 одни таджики прекрасно резали других таджиков.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Выборы 2015
ФрекенСнорк писал(а):Вы вопрошали за связь религии с ксенофобией. А я отвечаю, что тем,кого громили и из домов вышвыривали, нет дела до наличия какой-бы то ни было связи.
Ну да, я спрашивал про одно, а вы отвечает про совсем другое. Спрашивал чем можете подтвердить свои заявления о связи гонений и влиянием конкретной религии. Ответа по существу у вас нет. Зато есть банальные рассуждения "что тем,кого громили и из домов вышвыривали, нет дела до наличия какой-бы то ни было связи", как будто именно про это была речь. На этом я пожалуй и закончу.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24084
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Выборы 2015
hardbone писал(а): Ответа по существу у вас нет
это вам так кажется. а впрочем, заканчивайте. можете и дальше считать большинство мусульман вполне себе обычными людьми. Вашим детям расхлебывать эти последствия.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Выборы 2015
Оппозиция, шах и мат.
В конце прошлой недели был приглашен в гости. В Москву. Принимающая сторона – супружеская пара молодых люде. В числе немногих гостей – еще одна такая пара. Много тем затронуто в беседе, в том числе – и выборы. Из этих двух супружеских пар на выборы не ходил никто. На мой вопрос насчет причин одна молодая женщина, не слишком стесняясь, закатила глаза. Один из молодых людей бросил такую фразу:
– Здоровые люди в поликлинику не ходят.
Вот так. Все здоровы, все нормально.
Еще одна из тем – седьмой айфон, естественно. У одной дамы есть. Вторая – ждет заказ в каком-то дефицитном цвете. Обсуждение сводится к возмущению о том, что слишком много желающих.
Все нормально, айфоны обновляют. Кто сказал, что что-то не так?
В конце прошлой недели был приглашен в гости. В Москву. Принимающая сторона – супружеская пара молодых люде. В числе немногих гостей – еще одна такая пара. Много тем затронуто в беседе, в том числе – и выборы. Из этих двух супружеских пар на выборы не ходил никто. На мой вопрос насчет причин одна молодая женщина, не слишком стесняясь, закатила глаза. Один из молодых людей бросил такую фразу:
– Здоровые люди в поликлинику не ходят.
Вот так. Все здоровы, все нормально.
Еще одна из тем – седьмой айфон, естественно. У одной дамы есть. Вторая – ждет заказ в каком-то дефицитном цвете. Обсуждение сводится к возмущению о том, что слишком много желающих.
Все нормально, айфоны обновляют. Кто сказал, что что-то не так?
Только живи, и до всего доживешь
Re: Выборы 2015
1 млрд руб за айфон -7 получил только ГУМ. За один день торговли.
Про больных и здоровых и поликлиниках и полиса ОМС. Скоро будет создана база данных по оплатам взноса в ОМС.
Кто не платил,тот не получит полис ОМС. Старые полисы будут обменены.Общероссийские сохранят,а региональные новые. С чипом и магнитной полоской. У него нет штрих-кода. в Москве начали такие выдавать.Но терминалы не срабатывают.Нужно перенастроить терминалы.
Про больных и здоровых и поликлиниках и полиса ОМС. Скоро будет создана база данных по оплатам взноса в ОМС.
Кто не платил,тот не получит полис ОМС. Старые полисы будут обменены.Общероссийские сохранят,а региональные новые. С чипом и магнитной полоской. У него нет штрих-кода. в Москве начали такие выдавать.Но терминалы не срабатывают.Нужно перенастроить терминалы.
Re: Выборы 2015
- Папа, а скажи пожалуйста, вот я щас бросила бумажку от мороженого в урну. А потом мы пошли на избирательный участок и ты бросил какую-то бумажку в урну. А в чём разница?
- Да, в принципе, ни в чём..
- Да, в принципе, ни в чём..
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