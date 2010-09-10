Сообщение ФрекенСнорк » 28 сен 2016, 08:47

hardbone писал(а): Хотя бы то, что ответ диаметрально разный в зависимости от описанных выше глобальных обстоятельств.

hardbone писал(а): а не смогли ответить только да или нет, после ответа вам потребовались дополнительные пояснения.



hardbone писал(а): Венгрия (1956) и Чехословакия (1968). Ввод войск закрывал возникшие проблемы. И для руководителей в 1979 году это был вполне успешный сюжет, которым можно было воспользоваться вновь.

hardbone писал(а): Что ж имеете право на такое мнение. Как и я имею право оценить его как невежественное и глупое.

hardbone писал(а): с чего бы бытовую ксенофобию так однозначно связывать с исламом, причин для этого не проглядывает никаких.

ну так и напишите- за речкой мне не братья, но я готов им слегка помочь материально.эти пояснения куда как короче ваших.ага. только страна была куда как беднее, это раз. и ментальность венгров и чехов со словаками-очень похожа на ментальность славян, не правда ли?да и рельеф местности- за рчкой сплошные Карпатыну в таком случае я могу, вслед за Райдером, предложить вам проехаться по тем самым районам Средней Азии...или по арабскому Востоку...и узнать о нормальности и обычности мусульман на своей собственной шкурке. Борух аба в Сирию, как скажут мои друзья-израильтяне...кстати,среди них есть мнение, что то, что сейчас творится в Сирии, это расплата сирийцев за их многолетнюю дружбу с СССР. но это так, к слову.и смотреть надо не на количество мусульман в мире и в СА, а на процентное соотношение в регионе проживания мусульман и людейпрочих религий...впрочем, кому я это говорю?это вы расскажите тем русским, кто покинул свои дома в результате "бытовой ксенофобии". они вас услышат, я уверена.