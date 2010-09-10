Сообщение АЛСНщик » Вчера, 17:36

Дед Анатольич писал(а): ivanes писал(а): Пришла пора обсуждать выборы губернатора Рязанской области в 2017г

А чего обсуждать? ЦК КПСС, тьфу, пардон, ЕР прислала Любимова, его рязанцы и будут выбирать. Мужчина, в целом, положительный, в громких скандалах замечен не был (кажется). Процентов на 60-70 рассчитывать может А чего обсуждать? ЦК КПСС, тьфу, пардон, ЕР прислала Любимова, его рязанцы и будут выбирать. Мужчина, в целом, положительный, в громких скандалах замечен не был (кажется). Процентов на 60-70 рассчитывать может

Там ещё один наш, местный просится - на два года старше меняЧто если за него проголосовать. Впрочем, он тоже из ЕдРа - иначе как-бы он мог стать заместителем губернатора Бурятии