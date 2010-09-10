Выборы 2015

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Выборы 2015

Сообщение ivanes » 21 фев 2017, 17:29

Что в Рязани и области альтернативы уже нет? Или будет тогда закрыт доступ к федеральных дотациям?
Обнищала земля рязанская!
Вернуться к началу
Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 243
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Выборы 2015

Сообщение Дед Анатольич » 21 фев 2017, 17:36

ivanes писал(а):Что в Рязани и области альтернативы уже нет? Или будет тогда закрыт доступ к федеральных дотациям?
Обнищала земля рязанская!

А где-то есть альтернатива? Где-то появились сильные независимые кандидаты?
Только живи, и до всего доживешь
Вернуться к началу
Аватара пользователя
АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1753
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Выборы 2017

Сообщение АЛСНщик » 21 фев 2017, 17:36

Дед Анатольич писал(а):
ivanes писал(а):Пришла пора обсуждать выборы губернатора Рязанской области в 2017г

А чего обсуждать? ЦК КПСС, тьфу, пардон, ЕР прислала Любимова, его рязанцы и будут выбирать. Мужчина, в целом, положительный, в громких скандалах замечен не был (кажется). Процентов на 60-70 рассчитывать может

Там ещё один наш, местный просится - на два года старше меня :wink: Что если за него проголосовать. Впрочем, он тоже из ЕдРа - иначе как-бы он мог стать заместителем губернатора Бурятии :P
Вернуться к началу
Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 243
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Выборы 2017

Сообщение Дед Анатольич » 21 фев 2017, 17:43

АЛСНщик писал(а):
Дед Анатольич писал(а):
ivanes писал(а):Пришла пора обсуждать выборы губернатора Рязанской области в 2017г

А чего обсуждать? ЦК КПСС, тьфу, пардон, ЕР прислала Любимова, его рязанцы и будут выбирать. Мужчина, в целом, положительный, в громких скандалах замечен не был (кажется). Процентов на 60-70 рассчитывать может

Там ещё один наш, местный просится - на два года старше меня :wink: Что если за него проголосовать. Впрочем, он тоже из ЕдРа - иначе как-бы он мог стать заместителем губернатора Бурятии :P

Возможно, Любимова подкинули на пробу - вдруг чего путное до сентября получится. Не получится - оперативно заменят на Чепика. Вдвоем они вряд ли пойдут. В любом случае - как ЦК решит, так и будет
Только живи, и до всего доживешь
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1914
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Выборы 2015

Сообщение Raider » 21 фев 2017, 19:16

А что?! Вон Док продвигает Худякова. Какое дело хорошее сделал-стройку запретил.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Выборы 2015

Сообщение ivanes » 22 фев 2017, 16:14

Что своих политиков не воспитала земля Рязанская? Или одного Любимова мало?
Как только продвинут того,кто стройку запретил,сразу отменят запрет и стройку продолжат. Такое было и не раз.
Вернуться к началу
Anfisamet
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Вчера, 22:37

AliExpress рулит!!!

Сообщение Anfisamet » Вчера, 23:13

Алиэкспресс дарит СКИДКИ НА ВСЕ ТОВАРЫ ДО 90% !!!
Вернуться к началу
Scottsmalf
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34

приворот дома

Сообщение Scottsmalf » 16 минут назад

заговор на ключ
заговоры на старый
заговор против
приворот на святки
магия приворот



заговор на слюну

заговоры на деньги на монеты

как вернуть любимого мужчину после расставания

заговоры на любовь на старый новый год

снять порчу яйцом
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Рязань - политика, экономика, ЖКХ»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Scottsmalf и 2 гостя