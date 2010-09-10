Выборы 2015

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5703
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Выборы 2015

Сообщение ivanes » 21 фев 2017, 17:29

Что в Рязани и области альтернативы уже нет? Или будет тогда закрыт доступ к федеральных дотациям?
Обнищала земля рязанская!
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 243
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Выборы 2015

Сообщение Дед Анатольич » 21 фев 2017, 17:36

ivanes писал(а):Что в Рязани и области альтернативы уже нет? Или будет тогда закрыт доступ к федеральных дотациям?
Обнищала земля рязанская!

А где-то есть альтернатива? Где-то появились сильные независимые кандидаты?
Только живи, и до всего доживешь
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1763
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Выборы 2017

Сообщение АЛСНщик » 21 фев 2017, 17:36

Дед Анатольич писал(а):
ivanes писал(а):Пришла пора обсуждать выборы губернатора Рязанской области в 2017г

А чего обсуждать? ЦК КПСС, тьфу, пардон, ЕР прислала Любимова, его рязанцы и будут выбирать. Мужчина, в целом, положительный, в громких скандалах замечен не был (кажется). Процентов на 60-70 рассчитывать может

Там ещё один наш, местный просится - на два года старше меня :wink: Что если за него проголосовать. Впрочем, он тоже из ЕдРа - иначе как-бы он мог стать заместителем губернатора Бурятии :P
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 243
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Выборы 2017

Сообщение Дед Анатольич » 21 фев 2017, 17:43

АЛСНщик писал(а):
Дед Анатольич писал(а):
ivanes писал(а):Пришла пора обсуждать выборы губернатора Рязанской области в 2017г

А чего обсуждать? ЦК КПСС, тьфу, пардон, ЕР прислала Любимова, его рязанцы и будут выбирать. Мужчина, в целом, положительный, в громких скандалах замечен не был (кажется). Процентов на 60-70 рассчитывать может

Там ещё один наш, местный просится - на два года старше меня :wink: Что если за него проголосовать. Впрочем, он тоже из ЕдРа - иначе как-бы он мог стать заместителем губернатора Бурятии :P

Возможно, Любимова подкинули на пробу - вдруг чего путное до сентября получится. Не получится - оперативно заменят на Чепика. Вдвоем они вряд ли пойдут. В любом случае - как ЦК решит, так и будет
Только живи, и до всего доживешь
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1933
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Выборы 2015

Сообщение Raider » 21 фев 2017, 19:16

А что?! Вон Док продвигает Худякова. Какое дело хорошее сделал-стройку запретил.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5703
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Выборы 2015

Сообщение ivanes » 22 фев 2017, 16:14

Что своих политиков не воспитала земля Рязанская? Или одного Любимова мало?
Как только продвинут того,кто стройку запретил,сразу отменят запрет и стройку продолжат. Такое было и не раз.
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KristenTup
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вчера, 23:27

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KristenTup
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вчера, 23:27

Студентки

Сообщение KristenTup » Вчера, 23:41

Привет!
Мы коллектив студенток города Москва, продаем наши обнаженные фото 1шт-15р.
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Сразу после опроса-регистрации можно выбрать свой институт
с нами 967 девушек :)
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KristenTup
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вчера, 23:27

Студентки

Сообщение KristenTup » Вчера, 23:51

Привет!
Мы коллектив студенток города Москва, продаем наши обнаженные фото 1шт-15р.
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Сразу после опроса-регистрации можно выбрать свой институт
с нами 967 девушек :)
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KristenTup
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вчера, 23:27

Студентки

Сообщение KristenTup » Вчера, 23:57

Привет!
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Сразу после опроса-регистрации можно выбрать свой институт
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MichaelMex
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 мар 2017, 21:00

история о сексе в воде

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