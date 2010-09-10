Выборы 2015

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1969
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Выборы 2015

Сообщение Raider » 21 фев 2017, 19:16

А что?! Вон Док продвигает Худякова. Какое дело хорошее сделал-стройку запретил.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6072
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Выборы 2015

Сообщение ivanes » 22 фев 2017, 16:14

Что своих политиков не воспитала земля Рязанская? Или одного Любимова мало?
Как только продвинут того,кто стройку запретил,сразу отменят запрет и стройку продолжат. Такое было и не раз.
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Гость RZN.info
Сообщения: 18
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