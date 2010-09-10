Выборы 2015
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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Re: Выборы 2015
А что?! Вон Док продвигает Худякова. Какое дело хорошее сделал-стройку запретил.
Re: Выборы 2015
Что своих политиков не воспитала земля Рязанская? Или одного Любимова мало?
Как только продвинут того,кто стройку запретил,сразу отменят запрет и стройку продолжат. Такое было и не раз.
Как только продвинут того,кто стройку запретил,сразу отменят запрет и стройку продолжат. Такое было и не раз.
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