Выборы 2015
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Выборы 2015
А что?! Вон Док продвигает Худякова. Какое дело хорошее сделал-стройку запретил.
Re: Выборы 2015
Что своих политиков не воспитала земля Рязанская? Или одного Любимова мало?
Как только продвинут того,кто стройку запретил,сразу отменят запрет и стройку продолжат. Такое было и не раз.
Как только продвинут того,кто стройку запретил,сразу отменят запрет и стройку продолжат. Такое было и не раз.
Re: Выборы 2015
Скоро уже выборы 2018)
Re: Выборы 2015
Побывал в Рязани товарищ Сурайкин,генсек партии "Коммунисты России" и кандидат в Президенты России.
Вернуться в «Рязань - политика, экономика, ЖКХ»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя