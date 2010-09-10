Выборы 2015

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2003
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Выборы 2015

Сообщение Raider » 21 фев 2017, 19:16

А что?! Вон Док продвигает Худякова. Какое дело хорошее сделал-стройку запретил.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6273
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Выборы 2015

Сообщение ivanes » 22 фев 2017, 16:14

Что своих политиков не воспитала земля Рязанская? Или одного Любимова мало?
Как только продвинут того,кто стройку запретил,сразу отменят запрет и стройку продолжат. Такое было и не раз.
Вернуться к началу
Marcus
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 03 май 2017, 21:21

Re: Выборы 2015

Сообщение Marcus » 23 ноя 2017, 12:10

Скоро уже выборы 2018)
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6273
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Выборы 2015

Сообщение ivanes » Сегодня, 15:12

Побывал в Рязани товарищ Сурайкин,генсек партии "Коммунисты России" и кандидат в Президенты России.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Рязань - политика, экономика, ЖКХ»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя