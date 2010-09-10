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9 февраля. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак во время поездки в США пыталась установить неправительственные связи между странами, а в Вашингтоне провела ряд встреч, в том числе конфиденциальных.Собчак, отвечая на вопрос ТАСС о том, побеседовала ли она с членами Конгресса США, сказала: "Да, у меня были встречи разные, но, к сожалению, я не обо всем могу говорить, потому что, как вы понимаете, эти встречи off-the-record (не под запись - прим. ТАСС)".Подробнее на ТАСС:Верховный суд России 16 февраля рассмотрит иск кандидата в президенты Ксении Собчак с требованием отмены регистрации Владимира Путина на выборах президента.Подробнее на ТАСС:Собчак утверждает, что Путин "не имеет права выдвигаться", поскольку неоднократно занимал должность президента, а кроме того, исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999-го по 7 мая 2000 года.Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев в свою очередь заявил ТАСС, что "эта тема неоднократно обсуждалась", "позиция ЦИК по данному вопросу давно определена, она давно закрыта".Подробнее на ТАСС: