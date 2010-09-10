Выборы 2015

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2003
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Выборы 2015

Сообщение Raider » 21 фев 2017, 19:16

А что?! Вон Док продвигает Худякова. Какое дело хорошее сделал-стройку запретил.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6290
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Выборы 2015

Сообщение ivanes » 22 фев 2017, 16:14

Что своих политиков не воспитала земля Рязанская? Или одного Любимова мало?
Как только продвинут того,кто стройку запретил,сразу отменят запрет и стройку продолжат. Такое было и не раз.
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Marcus
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 03 май 2017, 21:21

Re: Выборы 2015

Сообщение Marcus » 23 ноя 2017, 12:10

Скоро уже выборы 2018)
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6290
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Выборы 2015

Сообщение ivanes » 09 фев 2018, 15:12

Побывал в Рязани товарищ Сурайкин,генсек партии "Коммунисты России" и кандидат в Президенты России.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6290
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Выборы 2015

Сообщение ivanes » Сегодня, 11:24

9 февраля. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак во время поездки в США пыталась установить неправительственные связи между странами, а в Вашингтоне провела ряд встреч, в том числе конфиденциальных.
Собчак, отвечая на вопрос ТАСС о том, побеседовала ли она с членами Конгресса США, сказала: "Да, у меня были встречи разные, но, к сожалению, я не обо всем могу говорить, потому что, как вы понимаете, эти встречи off-the-record (не под запись - прим. ТАСС)".

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/politika/4943208

Верховный суд России 16 февраля рассмотрит иск кандидата в президенты Ксении Собчак с требованием отмены регистрации Владимира Путина на выборах президента.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/politika/4958579
Собчак утверждает, что Путин "не имеет права выдвигаться", поскольку неоднократно занимал должность президента, а кроме того, исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999-го по 7 мая 2000 года.
Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев в свою очередь заявил ТАСС, что "эта тема неоднократно обсуждалась", "позиция ЦИК по данному вопросу давно определена, она давно закрыта".
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/politika/4958579
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allenatore
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:57
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Re: Выборы 2015

Сообщение allenatore » Сегодня, 17:30

Собчак - это медийный проект. Реальным влиянием не обладает, шансов на победу - 0,0. Один из реальных кандидатов был убит, остальные не смогут выдвинуть общего для всей оппозиции лидера. Принцип "разделяй и властвуй" работает безотказно.
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