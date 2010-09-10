Сообщение ivanes » Сегодня, 16:17

Верховный суд отклонил иск Собчак.

Статья 81



1. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд.



4. Порядок выборов Президента Российской Федерации определяется федеральным законом

Из Конституции РФ

Президент может может участвовать в выборах не более двух раз подряд. И.о президента назначают,а не избирают. Так было в декабре 1999г по май 2000г. Отчет надо вести с периода избрания,а не назначения исполняющим обязанности. Путина тогда назначил Президент Б.Ельцин.



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Вы не помните лозунг при избрании президента в 1996г. "Голосуй или проиграешь". Более 6 политтехнологов США участвовали в выборах. Коммунизм или демократия. Все делалось против Зюганова. Генерал Лебедь отдал голоса,полученные за него в первом туре, в пользу Ельцина для второго тура в обмен на должность секретаря Совбеза России.

Рейтинг Ельцина перед выборами был на уровне 10%.В итоге он был избран президентом. Под него была составлена нынешняя Конституция России от 1993г.