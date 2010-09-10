Сообщение ivanes » 24 фев 2018, 16:58

Но районный суд Московской области рассматривает иски пайщик земельных участков.

Закрытое акционерное общество "Совхоз имени Ленина" и частная собственность (ОКФС) с уставным капиталом в размере 4,65 млн руб (для справки:чистые активы ЗАО - около 4,5 млрд руб.), ну а название этого закрытого общества - "Совхоз имени Ленина" - хорошо продуманный брэнд. А руководитель господин Грудинин П. Н. является не только руководителем, но учредителем и акционером этого закрытого акционерного общества. Доля акций господина Грудинина составляет 42%, а если учесть, что акционерами ЗАО "Совхоз имени Ленина" являются его два сына, жена и его отец, то можно смело предположить, что семейная доля акций общества превышает 50% + 1 акция и что все вопросы этого Закрытого Акционерного Общества решаются в семейном кругу за чашкой чая, не выходя за пределы кухни.





Отвечает Павел Грудинин :



"В 1995 году Б.Н. Ельцин написал указ о реорганизации совхозов и колхозов. Мы стали акционерным обществом - стали мы не потому, что мы хотели, а потому что мы не могли не стать, потому что невыполнить указ было невозможно: остаться госпредприятием - это практически самоликвидироваться. Или ты должен был попасть под министерство, а министерство потом тебя само продало бы, как это случилось с остальными предприятиями. Так мы стали акционерным обществом, но сразу тогда - в 1995 году - решили, что все деньги мы будем направлять на материальное благосостояние наших работников, на модернизацию и на поддержку пенсионеров на социальные выплаты. Но никто из акционеров, включая меня, на протяжении 22 лет у нас дивиденды не получает. У меня просто при голосовании есть блокирующий пакет.

На сегодняшний день акциями Совхоза имени Ленина владеют 34 и одно юридическое лицо. Но вы понимаете, что произошло: когда-то мы начинали с 526 акционеров, а потом когда вышел закон об обороте земель сельхозназначения и повсеместно в Московской области предприятия стали захватывать рейдеры, мы вынуждены были сами выкупить акции.



Сразу же встает вопрос о зарубежных счетах Грудинина,которые он закрыл.

Другой вопрос.Каким образом из 526 акционеров превратились в 34+ одно юрлицо-управляющая компания?