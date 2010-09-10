Выборы 2015
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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Re: Выборы 2015
А что?! Вон Док продвигает Худякова. Какое дело хорошее сделал-стройку запретил.
Re: Выборы 2015
Что своих политиков не воспитала земля Рязанская? Или одного Любимова мало?
Как только продвинут того,кто стройку запретил,сразу отменят запрет и стройку продолжат. Такое было и не раз.
Как только продвинут того,кто стройку запретил,сразу отменят запрет и стройку продолжат. Такое было и не раз.
Re: Выборы 2015
Скоро уже выборы 2018)
Re: Выборы 2015
Побывал в Рязани товарищ Сурайкин,генсек партии "Коммунисты России" и кандидат в Президенты России.
Re: Выборы 2015
9 февраля. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак во время поездки в США пыталась установить неправительственные связи между странами, а в Вашингтоне провела ряд встреч, в том числе конфиденциальных.
Собчак, отвечая на вопрос ТАСС о том, побеседовала ли она с членами Конгресса США, сказала: "Да, у меня были встречи разные, но, к сожалению, я не обо всем могу говорить, потому что, как вы понимаете, эти встречи off-the-record (не под запись - прим. ТАСС)".
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/politika/4943208
Верховный суд России 16 февраля рассмотрит иск кандидата в президенты Ксении Собчак с требованием отмены регистрации Владимира Путина на выборах президента.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/politika/4958579
Собчак утверждает, что Путин "не имеет права выдвигаться", поскольку неоднократно занимал должность президента, а кроме того, исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999-го по 7 мая 2000 года.
Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев в свою очередь заявил ТАСС, что "эта тема неоднократно обсуждалась", "позиция ЦИК по данному вопросу давно определена, она давно закрыта".
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/politika/4958579
Собчак, отвечая на вопрос ТАСС о том, побеседовала ли она с членами Конгресса США, сказала: "Да, у меня были встречи разные, но, к сожалению, я не обо всем могу говорить, потому что, как вы понимаете, эти встречи off-the-record (не под запись - прим. ТАСС)".
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/politika/4943208
Верховный суд России 16 февраля рассмотрит иск кандидата в президенты Ксении Собчак с требованием отмены регистрации Владимира Путина на выборах президента.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/politika/4958579
Собчак утверждает, что Путин "не имеет права выдвигаться", поскольку неоднократно занимал должность президента, а кроме того, исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999-го по 7 мая 2000 года.
Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев в свою очередь заявил ТАСС, что "эта тема неоднократно обсуждалась", "позиция ЦИК по данному вопросу давно определена, она давно закрыта".
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/politika/4958579
- allenatore
- Гость RZN.info
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:57
- Контактная информация:
Re: Выборы 2015
Собчак - это медийный проект. Реальным влиянием не обладает, шансов на победу - 0,0. Один из реальных кандидатов был убит, остальные не смогут выдвинуть общего для всей оппозиции лидера. Принцип "разделяй и властвуй" работает безотказно.
английский по скайпу: euroeducation-english2
Re: Выборы 2015
Верховный суд отклонил иск Собчак.
Статья 81
1. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд.
4. Порядок выборов Президента Российской Федерации определяется федеральным законом
Из Конституции РФ
Президент может может участвовать в выборах не более двух раз подряд. И.о президента назначают,а не избирают. Так было в декабре 1999г по май 2000г. Отчет надо вести с периода избрания,а не назначения исполняющим обязанности. Путина тогда назначил Президент Б.Ельцин.
allenatore
Вы не помните лозунг при избрании президента в 1996г. "Голосуй или проиграешь". Более 6 политтехнологов США участвовали в выборах. Коммунизм или демократия. Все делалось против Зюганова. Генерал Лебедь отдал голоса,полученные за него в первом туре, в пользу Ельцина для второго тура в обмен на должность секретаря Совбеза России.
Рейтинг Ельцина перед выборами был на уровне 10%.В итоге он был избран президентом. Под него была составлена нынешняя Конституция России от 1993г.
Статья 81
1. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд.
4. Порядок выборов Президента Российской Федерации определяется федеральным законом
Из Конституции РФ
Президент может может участвовать в выборах не более двух раз подряд. И.о президента назначают,а не избирают. Так было в декабре 1999г по май 2000г. Отчет надо вести с периода избрания,а не назначения исполняющим обязанности. Путина тогда назначил Президент Б.Ельцин.
allenatore
Вы не помните лозунг при избрании президента в 1996г. "Голосуй или проиграешь". Более 6 политтехнологов США участвовали в выборах. Коммунизм или демократия. Все делалось против Зюганова. Генерал Лебедь отдал голоса,полученные за него в первом туре, в пользу Ельцина для второго тура в обмен на должность секретаря Совбеза России.
Рейтинг Ельцина перед выборами был на уровне 10%.В итоге он был избран президентом. Под него была составлена нынешняя Конституция России от 1993г.
Re: Выборы 2015
"В первый день инвестиционного форума подписано девять соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Рязанской области с объемом инвестиций более 46 млрд рублей. Планируется создать 2,83 тыс. рабочих мест", - сказал собеседник агентства.
Нефтегазовая компания "Капитал газ" будет участвовать в реализации проекта по строительству центра бытового обслуживания и ряда строительных объектов .
Агентство развития проектных инициатив примет участие в строительстве участка дороги между северным объездом Рязани и Михайловским шоссе.
К 2019 году в Рязанской области появится авиационный парк "Патриот", в который инвесторы планируют вложить 106 млн рублей.
http://tass.ru/forumsochi2018/articles/4963848
Сочи -2018 Инвестфорум
Нефтегазовая компания "Капитал газ" будет участвовать в реализации проекта по строительству центра бытового обслуживания и ряда строительных объектов .
Агентство развития проектных инициатив примет участие в строительстве участка дороги между северным объездом Рязани и Михайловским шоссе.
К 2019 году в Рязанской области появится авиационный парк "Патриот", в который инвесторы планируют вложить 106 млн рублей.
http://tass.ru/forumsochi2018/articles/4963848
Сочи -2018 Инвестфорум
Re: Выборы 2015
Ксения Собчак назвала спонсоров своей предвыборной кампании.
Владелец холдинга ACMG, в который входит русская версия журнала Forbes и издание LʼOfficiel, Александр Федотов. Владимир Палихата, являющийся владельцем журнала Inc. и бывший президент концерна «Росэнергомаш».
Александр Росляков генеральный директор ООО «Онего Шипинг»
Сергей Адоньев,основатель и совладелец Yota Devices.
Вадим Расковалов, совладелец клуба SportLife и его супруга Яна
Анатолий Цыбулевский, учредитель «Новых энергетических систем»
Все фигуранты «списка Собчак» дали на это согласие. Но не объяснили, зачем деньги дают. Ведь шансов на победу их протеже, очевидно, нет.
Владелец холдинга ACMG, в который входит русская версия журнала Forbes и издание LʼOfficiel, Александр Федотов. Владимир Палихата, являющийся владельцем журнала Inc. и бывший президент концерна «Росэнергомаш».
Александр Росляков генеральный директор ООО «Онего Шипинг»
Сергей Адоньев,основатель и совладелец Yota Devices.
Вадим Расковалов, совладелец клуба SportLife и его супруга Яна
Анатолий Цыбулевский, учредитель «Новых энергетических систем»
Все фигуранты «списка Собчак» дали на это согласие. Но не объяснили, зачем деньги дают. Ведь шансов на победу их протеже, очевидно, нет.
Re: Выборы 2015
""Дядя Паша" - такой же проект Кремля (Грудинин)
Но районный суд Московской области рассматривает иски пайщик земельных участков.
Но районный суд Московской области рассматривает иски пайщик земельных участков.
Re: Выборы 2015
Но районный суд Московской области рассматривает иски пайщик земельных участков.
Закрытое акционерное общество "Совхоз имени Ленина" и частная собственность (ОКФС) с уставным капиталом в размере 4,65 млн руб (для справки:чистые активы ЗАО - около 4,5 млрд руб.), ну а название этого закрытого общества - "Совхоз имени Ленина" - хорошо продуманный брэнд. А руководитель господин Грудинин П. Н. является не только руководителем, но учредителем и акционером этого закрытого акционерного общества. Доля акций господина Грудинина составляет 42%, а если учесть, что акционерами ЗАО "Совхоз имени Ленина" являются его два сына, жена и его отец, то можно смело предположить, что семейная доля акций общества превышает 50% + 1 акция и что все вопросы этого Закрытого Акционерного Общества решаются в семейном кругу за чашкой чая, не выходя за пределы кухни.
Отвечает Павел Грудинин:
"В 1995 году Б.Н. Ельцин написал указ о реорганизации совхозов и колхозов. Мы стали акционерным обществом - стали мы не потому, что мы хотели, а потому что мы не могли не стать, потому что невыполнить указ было невозможно: остаться госпредприятием - это практически самоликвидироваться. Или ты должен был попасть под министерство, а министерство потом тебя само продало бы, как это случилось с остальными предприятиями. Так мы стали акционерным обществом, но сразу тогда - в 1995 году - решили, что все деньги мы будем направлять на материальное благосостояние наших работников, на модернизацию и на поддержку пенсионеров на социальные выплаты. Но никто из акционеров, включая меня, на протяжении 22 лет у нас дивиденды не получает. У меня просто при голосовании есть блокирующий пакет.
На сегодняшний день акциями Совхоза имени Ленина владеют 34 и одно юридическое лицо. Но вы понимаете, что произошло: когда-то мы начинали с 526 акционеров, а потом когда вышел закон об обороте земель сельхозназначения и повсеместно в Московской области предприятия стали захватывать рейдеры, мы вынуждены были сами выкупить акции.
Сразу же встает вопрос о зарубежных счетах Грудинина,которые он закрыл.
Другой вопрос.Каким образом из 526 акционеров превратились в 34+ одно юрлицо-управляющая компания?
Закрытое акционерное общество "Совхоз имени Ленина" и частная собственность (ОКФС) с уставным капиталом в размере 4,65 млн руб (для справки:чистые активы ЗАО - около 4,5 млрд руб.), ну а название этого закрытого общества - "Совхоз имени Ленина" - хорошо продуманный брэнд. А руководитель господин Грудинин П. Н. является не только руководителем, но учредителем и акционером этого закрытого акционерного общества. Доля акций господина Грудинина составляет 42%, а если учесть, что акционерами ЗАО "Совхоз имени Ленина" являются его два сына, жена и его отец, то можно смело предположить, что семейная доля акций общества превышает 50% + 1 акция и что все вопросы этого Закрытого Акционерного Общества решаются в семейном кругу за чашкой чая, не выходя за пределы кухни.
Отвечает Павел Грудинин:
"В 1995 году Б.Н. Ельцин написал указ о реорганизации совхозов и колхозов. Мы стали акционерным обществом - стали мы не потому, что мы хотели, а потому что мы не могли не стать, потому что невыполнить указ было невозможно: остаться госпредприятием - это практически самоликвидироваться. Или ты должен был попасть под министерство, а министерство потом тебя само продало бы, как это случилось с остальными предприятиями. Так мы стали акционерным обществом, но сразу тогда - в 1995 году - решили, что все деньги мы будем направлять на материальное благосостояние наших работников, на модернизацию и на поддержку пенсионеров на социальные выплаты. Но никто из акционеров, включая меня, на протяжении 22 лет у нас дивиденды не получает. У меня просто при голосовании есть блокирующий пакет.
На сегодняшний день акциями Совхоза имени Ленина владеют 34 и одно юридическое лицо. Но вы понимаете, что произошло: когда-то мы начинали с 526 акционеров, а потом когда вышел закон об обороте земель сельхозназначения и повсеместно в Московской области предприятия стали захватывать рейдеры, мы вынуждены были сами выкупить акции.
Сразу же встает вопрос о зарубежных счетах Грудинина,которые он закрыл.
Другой вопрос.Каким образом из 526 акционеров превратились в 34+ одно юрлицо-управляющая компания?
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3560
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Выборы 2015
Народу пофиг. Победит сами знаете кто.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Выборы 2015
ivanes писал(а):Ксения Собчак назвала спонсоров своей предвыборной кампании.
Владелец холдинга ACMG, в который входит русская версия журнала Forbes и издание LʼOfficiel, Александр Федотов. Владимир Палихата, являющийся владельцем журнала Inc. и бывший президент концерна «Росэнергомаш».
Александр Росляков генеральный директор ООО «Онего Шипинг»
Сергей Адоньев,основатель и совладелец Yota Devices.
Вадим Расковалов, совладелец клуба SportLife и его супруга Яна
Анатолий Цыбулевский, учредитель «Новых энергетических систем»
Все фигуранты «списка Собчак» дали на это согласие. Но не объяснили, зачем деньги дают. Ведь шансов на победу их протеже, очевидно, нет.
Ебунец, ты вроде старше меня. Неужели не понимаешь, что все кандтдаты- креатуры Кремля? Голосуй - не голосуй, все равно получишь...
Братву назначили Ксюшу обеспечить баблом, они ответили "есть".
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Выборы 2015
Кремль избрал Президента США.Белый Дом и ЦРУ заявили,что вмешивались и будут вмешиваться в выборы в других странах для избрания своего "парня" во власти. Кремль избирал рязанцам неоднократно губернатора или главу области.Им в выборной программе уже нет места.
Голосуй-не голосуй,Кремль изберет чужака.
Голосуй-не голосуй,Кремль изберет чужака.
Re: Выборы 2015
Явлинский все про Украину и Сирию.
"Заявление Пан Ги Муна в ООН о том, что "Украина это не государство – это административный округ СССР" заинтересовала нас в исследовании того, как формировались исторические границы Украины.
Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предостерегает РФ от посягательств на Восток Украины, поскольку это обернется для Москвы "серьезными последствиями" в отношениях с альянсом и еще больше изолирует ее на международном уровне", и призывает РФ отвести "десятки тысяч военных" от украинской границы."
Расскажите Григорию о словах Пан Ги Муна. Он же лезет рулить Россией. В политику международную
Собчак о 70% госсектора в экономике и забывает по молодости о закрытии массы предприятий в 90-е годы.
"Заявление Пан Ги Муна в ООН о том, что "Украина это не государство – это административный округ СССР" заинтересовала нас в исследовании того, как формировались исторические границы Украины.
Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предостерегает РФ от посягательств на Восток Украины, поскольку это обернется для Москвы "серьезными последствиями" в отношениях с альянсом и еще больше изолирует ее на международном уровне", и призывает РФ отвести "десятки тысяч военных" от украинской границы."
Расскажите Григорию о словах Пан Ги Муна. Он же лезет рулить Россией. В политику международную
Собчак о 70% госсектора в экономике и забывает по молодости о закрытии массы предприятий в 90-е годы.
Re: Выборы 2015
Каждой женщине по мужчине.1996г
Всех выпускников школы в университет.2018г
Образование -залог успеха в экономике.
Вот данные по образованию в разных странах.
высшее/средне-специальное в %
Канада- 54/7 ; Россия -54/5 ; США- 44/7; ФРГ -27/10; Франция -33/16; КНР-10/47.
Всех выпускников школы в университет.2018г
Образование -залог успеха в экономике.
Вот данные по образованию в разных странах.
высшее/средне-специальное в %
Канада- 54/7 ; Россия -54/5 ; США- 44/7; ФРГ -27/10; Франция -33/16; КНР-10/47.
Re: Выборы 2015
Кандидаты в Президенты говорят о снижении ставки по ипотеке и др.видам кредита.
Всем ясно,что банки имеют прибыль за счет разницы между ставкой по депозитам и ставками по кредитам.При ставке по кредитам в 5% годовых,население тут же начнет переводить рубли в доллары и евро. Колебания этих валют равна тех 5%. Пусть доллары и евро лежат в банке из под огурцов. Банки как финансовые институты лопнут.
Всем ясно,что банки имеют прибыль за счет разницы между ставкой по депозитам и ставками по кредитам.При ставке по кредитам в 5% годовых,население тут же начнет переводить рубли в доллары и евро. Колебания этих валют равна тех 5%. Пусть доллары и евро лежат в банке из под огурцов. Банки как финансовые институты лопнут.
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