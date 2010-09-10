Выборы 2015
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Re: Выборы 2015
Смотрю на программы кандидатов в Президенты или слышу,что надо уменьшить число бедных за счет повышения заработка и пенсий.
Но стоить поднять уровень оплаты труда в себестоимости продукции до европейского или американского уровня и цены одномоментно повысятся на 30-40%.Инфляция. В ЕС уровень 35-40%.в России 18-20%
Стоить поднять коэффициент замещения утраченного заработка-пенсии до европейского уровня (37% в России) 70%,как сразу удвоится дефицит бюджета ПФР.
Но никто не задумывался о том,что в России треть пенсионеров имеют право на досрочную по возрасту пенсию и 75% из них работают.
Кроме того,есть в России так называемые самозанятые граждане.Доход имеют ,но взносы в ПФР и ОМС не делают.Социальная пенсия гарантирована государством.Это частные адвокаты,индивидуальные предприниматели (ИП), нотариусы и часть фермеров. Есть приравненные к Северным территориям огромные части России.
Пока не покончим с подобными,нищета будет множится.
Но стоить поднять уровень оплаты труда в себестоимости продукции до европейского или американского уровня и цены одномоментно повысятся на 30-40%.Инфляция. В ЕС уровень 35-40%.в России 18-20%
Стоить поднять коэффициент замещения утраченного заработка-пенсии до европейского уровня (37% в России) 70%,как сразу удвоится дефицит бюджета ПФР.
Но никто не задумывался о том,что в России треть пенсионеров имеют право на досрочную по возрасту пенсию и 75% из них работают.
Кроме того,есть в России так называемые самозанятые граждане.Доход имеют ,но взносы в ПФР и ОМС не делают.Социальная пенсия гарантирована государством.Это частные адвокаты,индивидуальные предприниматели (ИП), нотариусы и часть фермеров. Есть приравненные к Северным территориям огромные части России.
Пока не покончим с подобными,нищета будет множится.
Re: Выборы 2015
Ну слава богу, а то я думал ты вновь в будущем. Чего там, кстати, говорят про нашу рашу и ботоксную рожу?
Про него не говорят ничего.
Про П.Н.Грудинина говорят.Нашли в Швейцарии счета и более 5 кг золота на хранении.
Рейтинг остальных низкий. Для фарсу пошли в качестве кандидата. То каждой женщине по мужику,то последний вагон на Воркуту,то каждому по квартире и отдельным по коттеджу. Все хотят за неизвестные деньги построить или отремонтировать региональные дороги для малого и среднего бизнеса.Потом уменьшить число проверок. Без ответа остался вопрос о качестве шоурмы и прочего фасфуда. Снизить цену водки.Нищим -по 100 руб за бутылку.
При этом закрываются ЛВЗ и спиртзаводы,мясокомбинаты.Без колбасы будут пить водку нищие.
Про него не говорят ничего.
Про П.Н.Грудинина говорят.Нашли в Швейцарии счета и более 5 кг золота на хранении.
Рейтинг остальных низкий. Для фарсу пошли в качестве кандидата. То каждой женщине по мужику,то последний вагон на Воркуту,то каждому по квартире и отдельным по коттеджу. Все хотят за неизвестные деньги построить или отремонтировать региональные дороги для малого и среднего бизнеса.Потом уменьшить число проверок. Без ответа остался вопрос о качестве шоурмы и прочего фасфуда. Снизить цену водки.Нищим -по 100 руб за бутылку.
При этом закрываются ЛВЗ и спиртзаводы,мясокомбинаты.Без колбасы будут пить водку нищие.
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