Сообщение ivanes » 08 мар 2018, 11:21

Ну слава богу, а то я думал ты вновь в будущем. Чего там, кстати, говорят про нашу рашу и ботоксную рожу?

Про него не говорят ничего.

Про П.Н.Грудинина говорят.Нашли в Швейцарии счета и более 5 кг золота на хранении.



Рейтинг остальных низкий. Для фарсу пошли в качестве кандидата. То каждой женщине по мужику,то последний вагон на Воркуту,то каждому по квартире и отдельным по коттеджу. Все хотят за неизвестные деньги построить или отремонтировать региональные дороги для малого и среднего бизнеса.Потом уменьшить число проверок. Без ответа остался вопрос о качестве шоурмы и прочего фасфуда. Снизить цену водки.Нищим -по 100 руб за бутылку.

При этом закрываются ЛВЗ и спиртзаводы,мясокомбинаты.Без колбасы будут пить водку нищие.