Выборы 2015
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Re: Выборы 2015
Смотрю на программы кандидатов в Президенты или слышу,что надо уменьшить число бедных за счет повышения заработка и пенсий.
Но стоить поднять уровень оплаты труда в себестоимости продукции до европейского или американского уровня и цены одномоментно повысятся на 30-40%.Инфляция. В ЕС уровень 35-40%.в России 18-20%
Стоить поднять коэффициент замещения утраченного заработка-пенсии до европейского уровня (37% в России) 70%,как сразу удвоится дефицит бюджета ПФР.
Но никто не задумывался о том,что в России треть пенсионеров имеют право на досрочную по возрасту пенсию и 75% из них работают.
Кроме того,есть в России так называемые самозанятые граждане.Доход имеют ,но взносы в ПФР и ОМС не делают.Социальная пенсия гарантирована государством.Это частные адвокаты,индивидуальные предприниматели (ИП), нотариусы и часть фермеров. Есть приравненные к Северным территориям огромные части России.
Пока не покончим с подобными,нищета будет множится.
Но стоить поднять уровень оплаты труда в себестоимости продукции до европейского или американского уровня и цены одномоментно повысятся на 30-40%.Инфляция. В ЕС уровень 35-40%.в России 18-20%
Стоить поднять коэффициент замещения утраченного заработка-пенсии до европейского уровня (37% в России) 70%,как сразу удвоится дефицит бюджета ПФР.
Но никто не задумывался о том,что в России треть пенсионеров имеют право на досрочную по возрасту пенсию и 75% из них работают.
Кроме того,есть в России так называемые самозанятые граждане.Доход имеют ,но взносы в ПФР и ОМС не делают.Социальная пенсия гарантирована государством.Это частные адвокаты,индивидуальные предприниматели (ИП), нотариусы и часть фермеров. Есть приравненные к Северным территориям огромные части России.
Пока не покончим с подобными,нищета будет множится.
Re: Выборы 2015
Ну слава богу, а то я думал ты вновь в будущем. Чего там, кстати, говорят про нашу рашу и ботоксную рожу?
Про него не говорят ничего.
Про П.Н.Грудинина говорят.Нашли в Швейцарии счета и более 5 кг золота на хранении.
Рейтинг остальных низкий. Для фарсу пошли в качестве кандидата. То каждой женщине по мужику,то последний вагон на Воркуту,то каждому по квартире и отдельным по коттеджу. Все хотят за неизвестные деньги построить или отремонтировать региональные дороги для малого и среднего бизнеса.Потом уменьшить число проверок. Без ответа остался вопрос о качестве шоурмы и прочего фасфуда. Снизить цену водки.Нищим -по 100 руб за бутылку.
При этом закрываются ЛВЗ и спиртзаводы,мясокомбинаты.Без колбасы будут пить водку нищие.
Про него не говорят ничего.
Про П.Н.Грудинина говорят.Нашли в Швейцарии счета и более 5 кг золота на хранении.
Рейтинг остальных низкий. Для фарсу пошли в качестве кандидата. То каждой женщине по мужику,то последний вагон на Воркуту,то каждому по квартире и отдельным по коттеджу. Все хотят за неизвестные деньги построить или отремонтировать региональные дороги для малого и среднего бизнеса.Потом уменьшить число проверок. Без ответа остался вопрос о качестве шоурмы и прочего фасфуда. Снизить цену водки.Нищим -по 100 руб за бутылку.
При этом закрываются ЛВЗ и спиртзаводы,мясокомбинаты.Без колбасы будут пить водку нищие.
Re: Выборы 2015
ivanes писал(а):Смотрю на программы кандидатов в Президенты или слышу,что надо уменьшить число бедных за счет повышения заработка и пенсий.
Но стоить поднять уровень оплаты труда в себестоимости продукции до европейского или американского уровня и цены одномоментно повысятся на 30-40%.Инфляция. В ЕС уровень 35-40%.в России 18-20%
Стоить поднять коэффициент замещения утраченного заработка-пенсии до европейского уровня (37% в России) 70%,как сразу удвоится дефицит бюджета ПФР.
Но никто не задумывался о том,что в России треть пенсионеров имеют право на досрочную по возрасту пенсию и 75% из них работают.
Кроме того,есть в России так называемые самозанятые граждане.Доход имеют ,но взносы в ПФР и ОМС не делают.Социальная пенсия гарантирована государством.Это частные адвокаты,индивидуальные предприниматели (ИП), нотариусы и часть фермеров. Есть приравненные к Северным территориям огромные части России.
Пока не покончим с подобными,нищета будет множится.
Адвокатов, ипешников и нотариусов и фермеров перевести в госслужащие, пенсам запретить работать, северные территории приравнять к краснодарскому краю. И все! Ебунца заместо Вовы!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Выборы 2015
А Вы,учитель по профессии,должны получать пенсию в 47-48 лет? Шахтеры такого не имеют.
В списке вредных профессий полно не существующих ныне с вредными условиями труда. Работа с ртутью пример.
Этого требует Минтруда и профсоюзы.
Где ныне приравненные к Северам районы в период массового потепления? Там коэффициент 1,8 по оплате труда.
В списке вредных профессий полно не существующих ныне с вредными условиями труда. Работа с ртутью пример.
Этого требует Минтруда и профсоюзы.
Где ныне приравненные к Северам районы в период массового потепления? Там коэффициент 1,8 по оплате труда.
Re: Выборы 2015
Бредолог))). Чего хотел сказать?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Выборы 2015
Можно выделить 4 группы пенсионеров, претендующих на данные выплаты пенсии за выслугу лет: федеральные госслужащие (стаж гражданской службы – от 15 лет); военнослужащие космонавты; работники летно-испытательного состава. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/262055/vidyi-pensi ... y-v-rossii
Но тут нет профессии учитель общеобразовательных школ.
Претендующим на такое пенсионное обеспечение застрахованным лицам необходимо выполнить одно из главных условий — ведение преподавательской деятельности суммарной продолжительностью 25 лет и более.
23 года после ВУЗа +25 лет стажа=48лет-пенсионер,котором у разрешено работать и получать пенсию.
Пенсия неработающим гражданам не может быть ниже прожиточного минимума (с 01.05 2018г не ниже 11 тыс руб). Если получаемые человеком средства не достигают этой суммы, он может обратиться в ПФР за социальной доплатой.
Списку № 2 (9 лет) — право на пенсию возникает в 57 лет. При сложении к периодам работы по Списку № 2 периодов работы Списка № 1 получается льготный стаж равный 13 годам, что дает право выхода на пенсию в 55 лет в соответствии с пунктом 2 части 1 Закона 400-ФЗ.
Но тут нет профессии учитель общеобразовательных школ.
Претендующим на такое пенсионное обеспечение застрахованным лицам необходимо выполнить одно из главных условий — ведение преподавательской деятельности суммарной продолжительностью 25 лет и более.
23 года после ВУЗа +25 лет стажа=48лет-пенсионер,котором у разрешено работать и получать пенсию.
Пенсия неработающим гражданам не может быть ниже прожиточного минимума (с 01.05 2018г не ниже 11 тыс руб). Если получаемые человеком средства не достигают этой суммы, он может обратиться в ПФР за социальной доплатой.
Списку № 2 (9 лет) — право на пенсию возникает в 57 лет. При сложении к периодам работы по Списку № 2 периодов работы Списка № 1 получается льготный стаж равный 13 годам, что дает право выхода на пенсию в 55 лет в соответствии с пунктом 2 части 1 Закона 400-ФЗ.
Re: Выборы 2015
На сайте nashdybor2018 нашел свой участок и просмотрел видео
И участок на ул.Ленина,28 посмотрел.Голосует народ.
И участок на ул.Ленина,28 посмотрел.Голосует народ.
Re: Выборы 2015
ivanes писал(а):На сайте nashdybor2018 нашел свой участок и просмотрел....
Ну что же ты там мог найти, интернет-Сусанин??? Адрес ресурса хотя бы указывай правильно
Re: Выборы 2015
И тоги выборов К.Собчак и Г.Явлинского по ряду избиркомов:
Ленинградская обл: Собчак -1,9%,Явлинский-1,18%
Санкт- Петербург: Собчак -4,02%,Явлинский-2,99%
Москва: Собчак -4,08%,Явлинский-3,17%
Рязанская обл: Собчак -1,29%,Явлинский-0,68%
Ленинградская обл: Собчак -1,9%,Явлинский-1,18%
Санкт- Петербург: Собчак -4,02%,Явлинский-2,99%
Москва: Собчак -4,08%,Явлинский-3,17%
Рязанская обл: Собчак -1,29%,Явлинский-0,68%
Re: Выборы 2015
Дмитрий Некрасов на одном шоу сказал,что подобные итоги выборов Президента говорят о тоталитарном государстве.
И сам привел пример выборов президента США Л.Джонсона,когда американское общество мобилизовалось после убийства Кеннеди.
Но санкции и вся русофобия мобилизовали российского избирателя. Но он не берет эти факты в расчет.
США,ЕС,Великобритания мобилизовали.Сами этого не заметили.
И сам привел пример выборов президента США Л.Джонсона,когда американское общество мобилизовалось после убийства Кеннеди.
Но санкции и вся русофобия мобилизовали российского избирателя. Но он не берет эти факты в расчет.
США,ЕС,Великобритания мобилизовали.Сами этого не заметили.
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