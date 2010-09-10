Порекомендуйте где купить\заказать мебель в новый офис
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Порекомендуйте где купить\заказать мебель в новый офис
Добрый день, открываю небольшой офис, нужна мебель, хочу что нибудь простенькое но с изюминкой, что бы у клиентов оставалось позитивное впечатление после нахождения в офисе,посоветуйте пожалуйста куда обратиться
Re: Порекомендуйте где купить\заказать мебель в новый офис
Посмотрите тут.
Мебель на заказ как для бизнеса, так и для дома. Сами здесь заказывали как для своей фирмы, так и на дачу, мебель получилась хорошая.
Производство в Ростове, но работают со всей европейской частью России.
Мебель на заказ как для бизнеса, так и для дома. Сами здесь заказывали как для своей фирмы, так и на дачу, мебель получилась хорошая.
Производство в Ростове, но работают со всей европейской частью России.
Re: Порекомендуйте где купить\заказать мебель в новый офис
спасибо, я вот тоже пока ждал ответы на форумах нашел отличную компанию
быстро работают и очень ответственные
быстро работают и очень ответственные
Re: Порекомендуйте где купить\заказать мебель в новый офис
А мы обращались в Табурет.Заказывали в офис шкаф,все понравилось.Теперь вот решили и домой кухню у них заказать.Посмотрите тут
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 09 окт 2015, 21:24
Re: Порекомендуйте где купить\заказать мебель в новый офис
Поищите в интернет-магазинах, сейчас очень большой выбор, и как правило с доставкой проблем не бывает. Мы, например, в офис мебель на этом (ссылка удалена) сайте заказывали
Re: Порекомендуйте где купить\заказать мебель в новый офис
Мы покупаем через интернет-магазин.
Цены разные, применимы к любому кошельку, а качество отличное, уже и домой стулья офисные у них прикупили.
Цены разные, применимы к любому кошельку, а качество отличное, уже и домой стулья офисные у них прикупили.
Re: Порекомендуйте где купить\заказать мебель в новый офис
Я бы в ИКЕА все купил и заказал доставку в Рязань - все равно так дешевле выйдет.
IKEATUT.RU - Доставка товаров из ИКЕА в Рязань
Re: Порекомендуйте где купить\заказать мебель в новый офис
Конечно лучше взять в интернет-магазине, если имеет значение цена и большой выбор. Хотя тоже есть вероятность того, что мебель привезут не самого лучшего качества. Я когда покупаю что-то в незнакомых магазинах то подымаю в нете всю поднаготную на этот магазин. Ищу отзывы людей о товарах и самом магазине и только потом делаю заказ, если не узнал о магазине ничего плохого. Таким же образом заказывал себе стенку тут. Нормальный магазин с неплохой мебелью. Офисные варианты там тоже присутствуют.
Re: Порекомендуйте где купить\заказать мебель в новый офис
При выборе мебели для офиса, не стоит забывать о стульях. В хорошем офисе должные быть презентабельные стулья и кресла и причем не одинаковые. Разделяться согласно статуса так сказать. Причем я сначала стулья выбрал. На Форофис посмотрел, оценил, заказал, потом только шкафы, столы, сейф и прочие удобства стал присматривать.
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
Re: Порекомендуйте где купить\заказать мебель в новый офис
Посмотрите хорошую мебель на сайте http://www.express-office.ru/catalog/staff/Simple/ Мы брали в этом магазине мебель себе в офис - остались довольны качеством и ценами, кстати, деньги платили по факту получения. Фирма проверенная, 12 лет на рынке. Рекомендую.
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