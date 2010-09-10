Сообщение halkhalk » 08 дек 2016, 21:45

При выборе мебели для офиса, не стоит забывать о стульях. В хорошем офисе должные быть презентабельные стулья и кресла и причем не одинаковые. Разделяться согласно статуса так сказать. Причем я сначала стулья выбрал. На Форофис посмотрел, оценил, заказал, потом только шкафы, столы, сейф и прочие удобства стал присматривать.