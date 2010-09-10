Порекомендуйте где купить\заказать мебель в новый офис

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
nekit1984
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:40

Порекомендуйте где купить\заказать мебель в новый офис

Сообщение nekit1984 » 05 авг 2015, 13:52

Добрый день, открываю небольшой офис, нужна мебель, хочу что нибудь простенькое но с изюминкой, что бы у клиентов оставалось позитивное впечатление после нахождения в офисе,посоветуйте пожалуйста куда обратиться
Вернуться к началу
kirill10
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 авг 2015, 10:50

Re: Порекомендуйте где купить\заказать мебель в новый офис

Сообщение kirill10 » 06 авг 2015, 10:51

Посмотрите тут.
Мебель на заказ как для бизнеса, так и для дома. Сами здесь заказывали как для своей фирмы, так и на дачу, мебель получилась хорошая.
Производство в Ростове, но работают со всей европейской частью России.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
nekit1984
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:40

Re: Порекомендуйте где купить\заказать мебель в новый офис

Сообщение nekit1984 » 07 авг 2015, 05:19

спасибо, я вот тоже пока ждал ответы на форумах нашел отличную компанию
быстро работают и очень ответственные
Вернуться к началу
Кристи082
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 окт 2015, 16:36

Re: Порекомендуйте где купить\заказать мебель в новый офис

Сообщение Кристи082 » 08 окт 2015, 16:48

А мы обращались в Табурет.Заказывали в офис шкаф,все понравилось.Теперь вот решили и домой кухню у них заказать.Посмотрите тут
Вернуться к началу
простоСергей
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 окт 2015, 21:24

Re: Порекомендуйте где купить\заказать мебель в новый офис

Сообщение простоСергей » 09 окт 2015, 21:26

Поищите в интернет-магазинах, сейчас очень большой выбор, и как правило с доставкой проблем не бывает. Мы, например, в офис мебель на этом (ссылка удалена) сайте заказывали
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Mishel
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 12:42

Re: Порекомендуйте где купить\заказать мебель в новый офис

Сообщение Mishel » 14 фев 2016, 12:47

Мы покупаем через интернет-магазин.
Цены разные, применимы к любому кошельку, а качество отличное, уже и домой стулья офисные у них прикупили.
Вернуться к началу
OlegSt
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 18:31

Re: Порекомендуйте где купить\заказать мебель в новый офис

Сообщение OlegSt » 13 ноя 2016, 11:55

Я бы в ИКЕА все купил и заказал доставку в Рязань - все равно так дешевле выйдет.
IKEATUT.RU - Доставка товаров из ИКЕА в Рязань
Вернуться к началу
shabot
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 ноя 2016, 10:45

Re: Порекомендуйте где купить\заказать мебель в новый офис

Сообщение shabot » 22 ноя 2016, 11:02

Конечно лучше взять в интернет-магазине, если имеет значение цена и большой выбор. Хотя тоже есть вероятность того, что мебель привезут не самого лучшего качества. Я когда покупаю что-то в незнакомых магазинах то подымаю в нете всю поднаготную на этот магазин. Ищу отзывы людей о товарах и самом магазине и только потом делаю заказ, если не узнал о магазине ничего плохого. Таким же образом заказывал себе стенку тут. Нормальный магазин с неплохой мебелью. Офисные варианты там тоже присутствуют.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
halkhalk
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 14:45

Re: Порекомендуйте где купить\заказать мебель в новый офис

Сообщение halkhalk » 08 дек 2016, 21:45

При выборе мебели для офиса, не стоит забывать о стульях. В хорошем офисе должные быть презентабельные стулья и кресла и причем не одинаковые. Разделяться согласно статуса так сказать. Причем я сначала стулья выбрал. На Форофис посмотрел, оценил, заказал, потом только шкафы, столы, сейф и прочие удобства стал присматривать.
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
Вернуться к началу
guseevaanya
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 мар 2017, 22:13

Re: Порекомендуйте где купить\заказать мебель в новый офис

Сообщение guseevaanya » Сегодня, 18:00

Рекомендую посмотреть в салоне мебели "ЭколМебель". Мы там купали мебель, вообще очень шикарная мебель http://ecolmebel.ru смотрится просто супер и Очень качественная.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя