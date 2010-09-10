Сообщение hardbone » 23 ноя 2015, 23:04

DoriNoriOri писал(а): hardbone писал(а): DoriNoriOri, мне интересно, вы допускаете, что можете ошибаться? Вплоть до самых фундаментальных вещей из вашего мировоззрения? Или это исключено?

не может ошибаться Церковь, ее соборный голос, согласный голос ее святых, который поддерживает тезисы мной тут написанного. я же просто согласен с ним. не может ошибаться Церковь, ее соборный голос, согласный голос ее святых, который поддерживает тезисы мной тут написанного. я же просто согласен с ним.

DoriNoriOri

не может ошибаться Церковь, ее соборный голос...

, понятно, спасибо за ответ. А меня вот всегда удивляла абсолютная уверенность людей в подобных вещах. Любой человек хотя бы из своего бытового опыта найдет ряд примеров, когда абсолютная уверенность в чем-либо со временем изменялась во что-то другое, вплоть до отторжения. Человек развивается, старые аргументы и ощущения могут пересматриваться, терять силу, с новых высот старое может видеться по другому. К чему это все я? Да к тому, что комплексное умственно/чувственное ощущение понимания истины или абсолютной уверенности в чем-либо может запросто оказаться ложным.И второй момент, вот вы испытываете некоторую абсолютную уверенность в том, что "", но вы же понимаете, что в мире полным полно людей из других религий/практик с точно такой же по своему механизму абсолютной уверенностью, которая базируется на каких-то внутренних чувственных симпатиях к своему учению и на некоторой рационально-логической системе аргументов, т.е. в точности на том же, на чем базируется ваша абсолютная уверенность. Вы же не думаете, что ваш чувственный опыт и способность к логической поддержке своих убеждений чем-то принципиально отличаются от аналогичных способностей тех других людей? Чем не повод задуматься?