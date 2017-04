Сообщение DoriNoriOri » 08 авг 2015, 22:16

Здравствуйте!я ранее в 1998 -2008 годах был православно-буддийским синкретистом, и Божьей милостью, покаялся в этом. предлагаю несколько статей, способных помочь ищущим истинную религию или синкретистам, эти материалы очень помогли мне тогда.Для слышавших о мистике восточных религий и православной мистике и думающих, что это по сути одно и то же - рекомендую сразу обратиться к статье о.Д.Сысоева "Две вершины" и к наблюдению "Как на черном - так чистый, как на белом - рябой", а для не слышавших об этих вершинах, и просто считающих, что "все религии ведут к одному Богу" - предлагаю начать со статей "Проблемы со слоном" и "Проблемы религиозного плюрализма"................................................................1) о.Д.Сысоев "Две вершины""Из комментариев к Книге Иова.И яснее полдня пойдет жизнь твоя; просветлеешь, как утро.О каком свете здесь говорит Софар? Дело в том, что мы знаем, что есть несколько видов света. Есть свет видимый, есть свет Божественный, есть свет ангельский, есть свет падших ангелов, а есть свет человеческий - это свет разума, свет ума человеческого. Это и свет в переносном смысле, потому что разум как бы озаряет наши пути, и в результате мы начинаем видеть мир ясно. Если мы обдумываем мир, мы идем в нем спокойно, видя то, что нам предстоит, понимая смысл того, что с нами происходит. В этом смысле разум освещает наши пути. Но он свет еще в некотором мистическом смысле, поэтому и говорится, что место Божие, в котором Бог является, подобно сапфиру и как само небо ясное. То есть, есть некоторый внутренний свет человека, его духовной природы, который светится, хотя для нас и невидимо. Некоторые мистики это видят.Есть такая точка зрения, что иногда языческая мистика может подняться до этого света. Когда язычники видят некий свет, например, неоплатоники или индуисты, это необязательно, что они видят свет демонов - они могут видеть свет ума. Именно поэтому индуисты говорят "я это Он". "Я это Бог", то есть. Потому что они принимают свет своего ума за Бога. А это, кстати говоря, чудовищное преступление, понимаете? То есть это одно из самых величайших преступлений, преступление самого Люцифера. Здесь даже можно обойтись без вмешательства Люцифера - человек сделал себя самого Сатаной. Он принял себя, свой свет, за Бога. Поэтому языческая мистика, похожая на христианство, на самом деле в своих корнях от него дальше всего. Я скажу даже, что мистика света, когда человек видит самого себя, как свет, и считает этот свет за Бога - она более далека от христианства, чем прямая дьявольщина.Помните, Писание говорит: "приступит человек, и сердце глубоко, и вознесется Бог." Сердце человека, действительно, огромно, это огромная бездна. А так как человек по образу Божьему сотворен, а Бог есть Свет, в котором нет никакой тьмы, то человек в духовной своей сути тоже является неким светом. Как говорил Григорий Богослов, "наш ум есть третий свет". Понятно, почему - первый - Бог, второй - ангелы, третий - человека. Это некая реальность. Но человек внушает себе, видя реальный свет, что это Бог. Внушает в результате гордыни. Он говорит - я дошел до этого, я прорвался к этому, значит - я и есть Бог. Это как раз то страшное самообольщение, которое есть во многих религиях. Оно является предельно далеким от христианства, хотя очень похожим. Предельно далекие вещи становятся похожими - по принципу противоположности сходятся. Но при этом они не отождествляются. Опыт христиан, христианских святых, которые видят Бога, противоположен опыту мистиков, западных или восточных. Если восточный мистик, неважно, индуист или мусульманский суфий или еврейский каббалист или немецкий мистик, вроде Бёме или Майстера Экхарта, говорит о том, что "я Бог", "я вижу, что я Бог" - а эта теория очень популярна - эта мистика похожа на христианство, но она противоположна ему. Потому что, когда человек видит Бога, он говорит "я вижу, что мы едины, но я вижу, что Ты всегда - Бог, а я всегда творение, ты всегда Господин, я всегда твой слуга." Об этом говорил Макарий Великий - на самых вершинах это различие четко сохраняется. Потому что он видит иную, несотворенную Реальность. А язычник видит сотворенную реальность. В самых высоких своих подъемах он дальше всего от христианства.Когда говорят, что все пути ведут к одной вершине, это ошибка. Есть две вершины. И чем выше поднимается человек не на ту вершину, тем он дальше от Истины. Представьте, вам нужно подняться на Эверест, а вы случайно поднимаетесъ на Монблан. Чем выше поднялись, тем вам труднее обратно добираться - вам нужно будет спуститься с Монблана обратно, а оттуда начать подъем на Эверест. Именно поэтому обычно эти мистики к Богу не приходят. А зачем? Им Бог не нужен. Это самая тяжелая болезнь, которая есть у человека и у ангелов. Именно этой болезнью заболел Люцифер. Ведь с чего началось падение Люцифера? Он засмотрелся на свою красоту. И решил, что он может быть реально Богом. И именно эта люциферическая болезнь дальше всего удаляет человека от Бога.Поэтому, когда вы видите каких-нибудь авторов, которые, как например о. Александр Мень, пишут, что индуистский мистик, суфий или исихаст видят одно и то же, вы должны знать, что это ложь. Они видят разные вещи. То есть, конечно, христианин тоже видит то, что видит индуистский мистик. Но он видит больше. И он видит настоящее место этого света.Почему возможна такая ошибка? Дело в том, что, как я уже говорил, сердце человека глубоко и более того, с точки зрения христианства, человек это макрокосмос в микрокосмосе. То есть, Вселенная это микрокосмос, а макрокосмос это человек, большой Космос в маленьком. И именно поэтому возможна такая подмена. И исцеляется она тем, что человек помнит, что всемогущий Бог - это Творец. Как раз догмат творения - это важнейший, первый догмат для христиан. Поэтому и начинается наш Символ Веры с исповедания того, что Бог Вседержитель наш и Творец. Если забыть об этом хоть на секундoчку, сразу же все христианство превращается просто в сатанизм.Даже не сатанизм. Сатанизм все же предполагает, что Бог есть нечто отдельное от человека. Превращается в еще худшее. Человек сам превращается просто в Сатану, великого врага Бога. Именно поэтому добродетели йогов и самых лучших из нехристиан хуже, чем самые страшные пороки христиан. Потому что все эти добродетели являются элементом этого самопоклонения, этого великого сатанизма. Даже не сатанизма, а осатанения человека, скажем так. Чем больше человек делает каких-то мнимых добродетелей внешних или даже внутренних, тем больше он обожествляет себя. Как говорил святой Иоанн Лествичник, представим, что все страсти делятся на четырнадцать частей. Человек может отбросить тринадцать частей и оставить одну, и эта одна часть перевесит все остальные. Какая это часть? Гордыня.Именно этa страсть есть суть того, что человек говорит "я Бог". Действительно, хорошо сказано, что лучше пьянствовать, лучше блудить, убивать, чем считать, что я Бог. Потому что убийца, блудник, пьяница может покаяться, он знает, что он делает зло, он знает, что он делает подлость. А "Бог" не знает этого. Перед кем каяться "Богу"?"............................................................................................................................................................................................................еще наблюдение на эту тему: "..Дело очень важное: одинаковы ли идеальные (высшие) состояния разных религий? Православная святость и восточное (индуистско-ведийское и буддийское) просветление в частности. Итак, православная святость не видит себя святой, языческое просветление - видит себя таковым.: "Когда преподобный Сисой лежал на смертном одре, окружавшие старца ученики увидели, что лицо его просияло. Они спросили умирающего, что он видит. Авва Сисой ответил, что он зрит святых пророков и апостолов. Ученики спросили, с кем Преподобный беседует? Он сказал, что пришли Ангелы за его душой, а он просит их дать ему еще хоть краткое время на покаяние. "Тебе, отче, нет нужды в покаянии", - возразили ученики. Но преподобный Сисой, по своему великому смирению, ответил: "Поистине я не знаю, сотворил ли я хоть начало покаяния моего". После этих слов лицо святого аввы просияло так, что братия не дерзали на него смотреть. Преподобный успел сказать им, что видит Самого Господа, и святая душа его отошла в Царство Небесное." http://days.pravoslavie.ru/Life/life4163.htm И так же чувствовали все святые. Пимен Великий говорил: "Поверьте, братие, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я" Антоний Великий: «Все лучше меня. Все спасутся, один я достоин гибели за грехи мои».Будда же сказал: "Но как только стало вполне чистым это мое знание и видение четырех благородных истин, как они есть, о трех оборотах, о двенадцати видах – тогда заявил я, что прямо пробудился правильным пробуждением, непревзойденном во вселенной с ее богами, Марами и Брахмами, с отшельниками и брахманами, царями и простыми людьми. И открылось мне знание и видение: "Безусловно мое освобождение, это – последнее рождение, нет становления больше". Так сказал Благословенный. Пятеро монахов восхищенно восприняли сказанное им." http://dhamma.ru/canon/sn/sn56-11.htm Православное святоотеческое учение на сей счет конценрируется в словах схиигумена Иоанна (Алексеева) Валаамского: "Чем больше человек приближается к Богу, тем больше видит себя неисправнее и грешнее. Избави Бог, если человек увидит себя праведным" и "Не бойся, что видишь себя никуда не годной, бойся увидеть себя святой. Видеть себя худой - это ведет к смирению, а видеть себя святой - явная прелесть бесовская". А, например, Рамана Махарши пишет: „Я есмь Я"—Атман, ваша истинная природа. „Я есть это или то" — эго, ваша иллюзорная природа. Когда Я сохраняется только как Я, это и есть А т м а н." - и так говорят все "просветленные" и "освобожденные" гуру индуизма... ....................................................................Налицо принципиальное различие, несовместимость и нетождественность состояний православной святости и восточной мистики. Причиной их , на мой взгляд, является то, что святые уверен, видели себя таковыми в силу того, что рассматривали себя на фоне истинного Света (Нетварного, а не на фоне света ума, наличие которого также постулируется православными, как и буддистами). "Как на черном - так чистый, как на белом - рябой", как пел БГ .В Православии есть понимание двух светов - одного тварного, он же - естественный свет ума (см. 1-ю часть книги "Старец Силуан Афонский", написанную арх.Софронием Сахаровым), второй -Нетварный (Фаворский), Он же -Божественные Энергии, Он же - Бог в Его проявлении в мире, Тот Бог, Которого, по обетованию Христа, узрят чистые сердцем (в отличие от Божественной Сущности, Какую никто никогда не видел). Первый и второй света новичку можно спутать, и это очень опасно. В индуизме и буддизме же, насколько знаю, есть понятие лишь об 1 свете, он постулируется и как основа всего (Дхармакайя) и как базовая основа нашего ума, т.е. свет ума. Т.е., с т.з. православия, буддисты и индуисты принимают меньшее за большее, закрывая тем самым себе путь к большему (оно и ясно, идут-то они не путем Христа). Т.е.даже с непредвзятой т.з., христианство имеет способ объяснить буддизм и индуизм,их мистический опыт, а те объяснить мистический опыт православных, исходя из своих концепций -не могут. Имхо, уже это говорит о большей истинности христианства. А тема 1 или 2 светов, как мне кажется, напрямую следует из концепции "я - скрытое божество"(индуизм) (соотв., свет моего ума и есть Свет Абсолюта) и из концепции "душа -не часть Бога, но несет Его образ" (христианство) (соотв., осознание света своего ума далеко не равноценно зрению Бога).. И в этом видении себя хуже всех нет мучительности: наоборот, святые испытывают неземное блаженство, т.к. благодать Духа утешает в той мере, в какой человек смиряется.....таким образом, осознав это, мы, как минимум, не сможем оставаться синкретистами и религиозными плюралистами (каковым я сам был не менее 11 лет), а как максимум - признаем, что лишь православие (в котором одном есть такой эффект, как субъективное видение себя грешнее по мере объективно увеличивающейся близости к Богу - имхо, это оттого, что гордость, поглотившая прочие страсти заслонила Будде и заслоняет неправославным подвижникам Нетварный Свет (Бога), на фоне именно Которого (а не на фоне света ума) становятся ясно различимыми все страсти: как в комнате пока темно, грязи не видно вовсе, когда света мало, видны лишь несколько самых больших кусков грязи, а чем светлее - тем больше грязи и пятен заметно, а на ярком свету видны даже мелкие пылинки в воздухе... ) - истинная вера. т.е. свет ума, хоть он и свет, но по сравнению с Нетварным Светом (Богом) - он как тьма, как чернота. Т.к. тварный.".............................................................................................................................................................................................Проблема религиозного плюрализмаКеннет СемплсДвадцатый век бросил беспримерный вызов исторической христианской вере. В этом столетии ее уместность и приемлемость подвергались сомнению как никогда прежде. Эти нападки на христианство, как единственно правильный путь, обрушивались с двух ясно различимых фронтов: атеистического “светского гуманизма” и сгущающейся атмосферы религиозного плюрализма.Хотя светский, мирской взгляд уже сам по себе таит значительную угрозу, вопрос плюрализма в приложении к религии создает еще большую проблему. Технические достижения нашего века привели нас к порогу создания поистине всемирного общества. Америка в особенности представляет собой конгломерат самых разных этнических, расовых и религиозных истоков. Наша страна основана на принципах терпимости, в том числе и в вопросах религии. Нам гарантировано право свободного вероисповедания. Принцип равной терпимости ко всем религиям настолько строг, что наихудшим ярлыком для человека в наше время стало “нетерпимый фанатик”. Но случилось так, что нашу идею демократии стали применять и к определению высшей истины. Под веротерпимостью стали понимать убеждение, что все религии одинаково приемлемы (т.е. все религии ведут к Богу). Это фатальное заблуждение.Люди, доказывающие, что все религии одинаково приемлемы (т.е. метафизически истинны), либо слабо разбираются в разных религиях, либо утратили способность логически мыслить. Даже поверхностное изучение мировых религий показывает, что между ними существуют фундаментальные и непримиримые различия. К примеру, одни религии проповедуют(Бог один), другие —(богов много), а третьи —(Бог во всем). И это только основные из множества противоречивых утверждений о Боге. По самым элементарным законам логики (напр., закону непротиворечия), разные мнения о Боге не могут быть высшей истиной. Следуя логике, все три мировых точки зрения могут быть неверны, но верны все они быть не могут. Если же мы убеждены в правоте своей религии, то мы вновь оказываемся в столь неудобном исключительном положении. Но есть ли иной выбор?Были попытки доказать, что применение логики к религии неоправданно и приведет к заблуждению. Сторонники этой точки зрения утверждали, что высшая истина открывается только через интуицию. Однако их доводы обращаются против них же, потому что они должнызаконами логики, прежде чем опровергать их (этими законами приходится пользоваться хотя бы для того, чтобы говорить и думать). Их слова противоречат сами себе. Расстаться с очевидными законами мышления — значит обречь себя на неразумность. Для большинства людей такая цена слишком высока.Но не может ли быть так, что противоречия между мировыми религиями — не, а только? Нельзя ли их отнести на счет неспособности человека понять бесконечного Бога? Восточная притча, которую часто приводят в пример, говорит о нескольких слепых, ощупывающих разные части тела одного и того же слона. Смысл этого примера в том, что люди воспринимают одну и ту же действительность по-разному, благодаря своим историческим, культурным или философским различиям. Многое в этом доводе заслуживает внимания. Однако философ-христианин К.Стефен Эванс, в своей книге “Философия или религия”, указывает на две слабости такого подхода. Во-первых, эта точка зрения, видимо, выражает крайний скептицизм по поводу нашего знания Бога, поскольку утверждается, что никто не знает Бога в удовлетворительной мере. Во-вторых, она не принимает в расчет беспримерные утверждения Иисуса Христа (Мф. 7:13, Ин. 14:6, Деян. 4:12). Иисус говорит, что Он —путь, а непутей. Вера христиан в Воплощение (в то, что Бог пришел в мир в Иисусе Христе) — прямое и исторически подтвержденное откровение — представляет собой совершенно иную категорию, чем необоснованные претензии других религий. Религия, данная в откровении, конкретна и непостижима. Если претензии такой религии на происхождение от Бога, а не от человека, справедливы, то ее учения авторитетны, и на них можно положиться.Многие люди, верящие, что “все религии ведут к Богу”, и не подозревают о непреодолимых логических противоречиях, стоящих за этой точкой зрения. Поэтому слова об исключительной истинности какой-либо одной религии часто наталкиваются на обвинения в догматичности, узости мышления или просто самонадеянности. Люди могут поступать и часто поступают самонадеянно, но говорить об исключительности одной религии — это не провинциальность и не узость мышления. Как уже отмечалось выше, единственно логичным выводом, ввиду множества противоречий между мировыми религиями, может быть только то, что верна одна точка зрения, а остальные — нет, или же чтоони неверны. Как сказал один философ, мир, в котором все религии одновременно верны, был бы “космическим сумасшедшим домом”.Кроме того, если человек верит в исключительную истинность одной религии благодаря особому откровению, то делает это потому, что считает ее не своим путем, а. Христианин избирает для спасения путь Иисуса Христа, а не свой собственный. Мы лишь повторяем слова, сказанные Самим Иисусом: “Я есмь путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня” (Ин. 14:6). Принять и проповедовать Божий путь — не самонадеянность, а истинное смирение.Но следует также понимать, что убежденность в достоверности христианства не означает, что каждая деталь нехристианских религий неверна. Спасительная истина приходит только в Иисусе Христе (особое откровение), но другие религии могут выводить общие понятия о Боге из естественного откровения (т.е. через природу или сознание). Таким образом, второстепенные верования и учения различных религий могут совпадать, что иногда и происходит на практике.Опасность плюрализма — в его коварных и всепримиряющих положениях. Мирской гуманизм смело называет христианство заблуждением и ложью. Плюрализм же утверждает, что христианство, будучи, все же не является. Плюрализм называет христианство не лжерелигией, арелигий. Это коварное учение, — возможно, самый большой вызов Церкви до сих пор.…………………………………………………3) Проблемы со слоном Грегори Коукл.Проблемы со слоном Oct. 29th, 2009 at 12:06 AMАвтор детской книги «Слепые и слон» Лилиан Квигли пересказывает древнюю индийскую притчу о шестерых слепых, которые приходят во дворец раджи и там впервые в жизни встречаются со слоном. Каждый из них ощупывает животное руками и рассказывает о своих впечатлениях:«Первый слепой протянул руку и коснулся бока слона: «Какой гладкий! Слон похож на стену». Второй слепой протянул руку и коснулся хобота слона: «Какой круглый! Слон похож на змею». Третий слепой протянул руку и коснулся бивня слона: «Какой острый! Слон похож на копье». Четвертый слепой протянул руку и коснулся ноги слона: «Какой высокий! Слон похож на дерево». Пятый слепой протянул руку и коснулся уха слона: «Какой широкий! Слон похож на опахало». Шестой слепой протянул руку и коснулся хвоста слона: «Какой тонкий! Слон похож на веревку» (1).Завязался спор, поскольку каждый слепой считал свое описание слона правильным. Раджа, разбуженный шумом, вышел на балкон. «Слон — это большое животное», — сказал он. — «Каждый из вас прикоснулся лишь к одной его части. Вам придется сложить все части вместе, чтобы узнать, на что похож слон».Просветленные мудростью раджи, слепые пришли к согласию: «Каждый из нас знает только часть истины. Чтобы найти истину целиком, мы должны сложить все части вместе».Эту притчу нередко используют для иллюстрации одной из двух мыслей. Первая мысль, имеющая отношение к религии, гласит, что любое вероучение представляет собой лишь часть большей истины о Боге. В каждой религии есть лишь частица истины, и все они, в конечном итоге, ведут к Богу разными путями. Сторонники восточных религий любят использовать эту притчу в таком ключе.Вторую мысль высказывают скептики, по словам которых, влияние культуры настолько ослепило нас, что нам никогда не познать истинную природу вещей. Эта точка зрения, модная в университетских кругах, называется «постмодернизмом». Подобный скептицизм распространяется на все стороны истины — рациональную, религиозную, нравственную. В своей монографии Folkways, классическом изложении теории культурной относительности, антрополог Уильям Грэм Самнер утверждает, что нравственность ни в каком смысле не является объективной. «Любая попытка встать на точку зрения внешнего наблюдателя и с этой позиции вывести из целого абсолютную философию истины и права, основанную на неизменном принципе, — это самообман», — пишет он (2).Самнер высказывает очень категоричное суждение о знании. Он говорит, что все претензии на знание абсолютной истины ошибочны, потому что каждый из нас является пленником собственной культуры и не способен выглянуть за рамки собственных предубеждений. Следовательно, пишет Самнер, для каждой культуры есть своя истина, и никакого объективного стандарта не существует.У слона из этой притчи есть три изъяна, но прежде, чем мы поговорим о них, нужно решить один принципиальный вопрос.Иллюстрация — не доказательствоМежду суждением и утверждением есть разница. Суждение — это просто точка зрения, мнение. Утверждение — это точка зрения, подкрепленная доводами, которые подтверждают ее правильность.Притча о слепых и слоне — простая и яркая иллюстрация. Но любая иллюстрация — это все та же точка зрения, только изложенная более красочным образом. Это не утверждение, а четко сформулированное суждение. Сама по себе она ничего не доказывает. Она не подтверждает справедливость того или иного мнения. Она всего лишь ясно его излагает.Доказать истинность утверждения — совсем другое дело. Для этого нужны факты и свидетельства. На каком основании мы должны считать, что притча о слепых и слоне описывает истинное положение дел?Я назову три причины, по которым эта иллюстрация, на мой взгляд, не может доказать истинность упомянутых выше идей.Говорящие слоныПервый серьезный изъян заключается в том, что, хотя люди действительно слепы, слон необязательно нем. О такой возможности притча умалчивает — но что, если слон заговорит?Христианство утверждает, что человек не получает знания о Боге ощупью. Напротив, человек познает Бога постольку, поскольку Сам Бог открывает ему Себя. Он не занимает позицию безучастного и безмолвного наблюдателя, предоставляя нам гадать о том, какой Он. Бог Сам рассказывает нам о том, какой Он, и чего Он хочет.Если Бог говорит, это все меняет. Все противоположные точки зрения теряют смысл, все предположения становятся ненужными. Бог открылся нам, дав нам критерий, с помощью которого следует оценивать все прочие религиозные утверждения. Притча о слепых не учитывает такую возможность. Но именно об этом говорят три величайших религии мира: христианство, иудаизм и ислам.Объективно, а не субъективноЕсть у этой притчи и другой изъян. В ее основе лежит предположение, что христиане отвергают плюрализм исключительно по причине недостаточного знакомства с другими верованиями — так же как слепые ошибались потому, что каждый из них изучил только одну часть слона. Если бы они изучили другие части, они бы поняли свою ошибку. Христиане просто не владеют полнотой информации.Однако на самом деле все не так. Христиане отрицают плюрализм в том числе еще и потому, что ключевые учения разных религий противоречат друг другу. Дело не в недостатке знаний; дело в логическом несоответствии.Иудаизм утверждает, что Иисус не был Мессией. Христианство утверждает, что был. Либо Иисус — Мессия, либо нет. Обе религии не могут быть правы одновременно. Утверждать, что христианство и иудаизм одинаково истинны, так же нелепо, как пытаться нарисовать квадратный круг.Что если бы слон из притчи был таким маленьким, что слепой мог бы сжать его в своем кулаке? Если бы другой слепой потом сказал, что «слон больше, чем этот дворец», первый имел бы все основания не согласиться. Почему? Потому что слон не может быть достаточно маленьким, чтобы уместиться в человеческом кулаке, и одновременно быть величиной с дворец раджи.Никакие будущие открытия не изменят того факта, что верования разных религий невозможно примирить между собой. Напротив, новые знания лишь еще больше усугубляют проблему. Чем больше человек узнает о ключевых верованиях различных религий, тем сложнее ему согласовать эти верования друг с другом.Существование универсальных принципов вроде «золотого правила», которое присутствует во всех религиях, ничего не доказывает. Это всего лишь нравственный постулат, который почти ничего не говорит о мировоззрении той или иной религии. Глубокие противоречия между фундаментальными догмами различных религий нельзя уничтожить ссылками на сходные нравственные предписания.Утверждения, противоречащие друг другу, не могут одновременно быть истинными. Этот факт не имеет никакого отношения к дальнейшим изысканиям. Религиозный плюрализм невозможен не по субъективным, а по объективным причинам.Слон-самоубийцаТретье возражение — самое серьезное. Применение этой притчи к проблеме поиска истины изначально обречено на неудачу. Эта точка зрения самоубийственна, она сама себя опровергает. И вот, каким образом.Есть только один способ убедиться, что наши культурные или религиозные предубеждения мешают нам увидеть более глобальную истину о том, что все религии ведут к Богу. Об этом нам должен рассказать кто-нибудь другой — тот, кто все видит ясно и без предрассудков. Но притча о слоне убеждает нас в том, что подобная объективность невозможна.Например, Уильям Грэм Самнер, чтобы прийти к выводу об иллюзорности всех высказываний о нравственности, сначала сам должен избавиться от иллюзий. Он должен видеть действительность такой, какая она есть, и во всей ее полноте — точно так же, как раджа со своего балкона видел слепых и слона. У раджи был особый доступ к истине. Он все ясно видел и поэтому мог поправить невидящих.Однако религиозный плюрализм и радикальный скептицизм постмодернизма отрицают существование именно такой исключительной точки зрения.Последователи этих учений утверждают, что возможность совершенно объективной оценки — иллюзия. Истина представляет собой некое сочетание частных мнений или, по словам самых радикальных скептиков, недостижима ни для кого из нас. Но как раз такие утверждения притча о слоне и называет непозволительными.Точка зрения скептиков сама по себе претендует на роль объективного и истинного представления о мире. Это все равно, что сказать: «Мы все слепы», — а затем добавить: «Но я расскажу тебе, как мир выглядит на самом деле». Это очевидное противоречие.Помочь человеку увидеть проблему можно следующим образом. Спросите: «Кем ты видишь себя в этой притче? Когда ты применяешь эту притчу к проблеме поиска истины, ты видишь себя на месте одного из слепых или на месте раджи?»Эта дилемма не имеет решения. Если рассказчик — один из слепых, которые не могут видеть и познают истину на ощупь, откуда ему известно, что все остальные слепы и знают только часть истины? Напротив, если он воображает себя раджой, каким образом ему одному удалось избавиться от иллюзий, которые ослепляют всех остальных?Притча о слоне — будь она верным отражением действительности — могла бы послужить оправданием агностицизма, но никак не религиозного плюрализма. Единственный вывод, который из нее можно сделать, — что все мы тыркаемся, как слепые, и никто из нас не знает всей правды.Но и этого никто не может знать наверняка.Царь видит всеЕсли все действительно слепы, никто не может знать, кто прав, а кто ошибается. Лишь тот, кто знает истину целиком, может понять, что другие неправы. В притче о слоне такая возможность есть только у раджи — больше ни у кого.Самое забавное — притча о шестерых слепых и слоне довольно точно отражает истинное положение вещей. Просто ее неверно используют.Мы действительно похожи на слепых, спотыкаясь бредущих по миру в поисках ответов на самые важные жизненные вопросы. Время от времени мы натыкаемся на что-то истинное, но чаще всего мы ошибаемся точно так же, как слепые из притчи.Откуда я это знаю? Так сказал Царь. Он находится на Небесах, Он наставляет нас, указывает нам на наши ошибки и исправляет наши заблуждения. И главный вопрос звучит так: готовы ли мы Его услышать?………………………………………………..1. Lillian Quigley. The Blind Men and the Elephant (New York: Charles Scribner’s Sons, 1959). Вероятными первоисточниками этой истории были буддийские джатаки (истории о рождении Будды) и «Панчатантра» (сборник индуистских басен и притч). 2. William Graham Sumner. Folkways (Chicago: Ginn and Company, 1906), цит. по Louis B. Pojman, ed. Ethical Theory — Classical and Contemporary Readings (Belmont, CA: Wadsworth, 1995), p. 27. Вестник ЦАИ №38http://pitanov.livejournal.com/125296.html#cutid1Источник: http://pravoslavnayadrujba.ru/viewtopic ... 478#p57561 ……………………………а главный для меня аргумент в истинности православия - отсюда:"Почему православие есть истинная вера" Лекция профессора А.И.Осипова по основному богословию, прочитанная в Сретенском училище 13 сентября 2000г:т.е. чем глубже (точнее) поставлен диагноз, тем вернее назначенное лечение.. ……………………………много информативных критических статей о йоге: http://sueverie.net/vidy-sueverij/yazyc ... eriya/joga отличный сайт по сравнению православной святости и восточного языческого просветления: http://www.proprosvetlenie.ru/