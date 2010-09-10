Что приготовил нам 2015 год в свадебной моде

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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Что приготовил нам 2015 год в свадебной моде

Сообщение Мэри » 09 авг 2015, 10:32

Во-первых, белый цвет сдает свои позиции, уступая другим оттенкам и цветовым сочетаниям: синий, бирюзовый, серый, розовый и даже мятный затмевают более традиционные цвета.


Во-вторых. Внимание! Вы будите удивлены, хотя это логично! Как в вечерних, коктейльных, так и в свадебных платьях в тренде кружева и гипюровые вставки! Кружевное платье придает невесте воздушность, романтичность, нежность и, королевскую величественность и изысканность. И если у Вас предстоит свадьба в стиле: гламур, ретро, винтаж, то кружево просто обязательно должно присутствовать в декоре платья! Так же в данных стилистиках кружевные элементы могут присутствовать в декоре: приглашений или в оформлении банкетного зала, бонбоньерки для гостей и даже свадебный торт, вполне могут быть украшены кружевом. И старт данному тренду дал OSCAR DE LA RENTA , который придумал свадебное платье для невесты Джорджа Клуни, Амаль Аламуддин. Платье получилось изысканным и утонченным, выполнено оно из органзы и декорированное 13 метрами кружева Шантильи.


Поддержать тематику кружевного платья можно и в общем оформлении свадьбы. Рустикальный стиль с его кружевами, милыми деталями в виде птичьих клеток, послужит отличным обрамлением для невесты.
Следующая тенденция в мире свадебной моды-это рукава на свадебных платьях. Предпочтительно они должны быть длинными, ну или ¾.

Юбки свадебных платьев в 2015 — это легкие, струящиеся, невесомые, легкие юбки, а пышные варианты отходят на второй, или даже -n план.

Следующая свадебная «фишка» это Crop top, который в ушедшем году произвел фурор в модной индустрии. И покидать свой пьедестал данный тренд не намерен в ближайшее время. Широкая, длинная юбка в сочетании с коротким лифом, который показывает несколько сантиметров живота – вариант для смелых невест, желающих даже на собственной свадьбе быть на пике моды. Такое платье отлично подойдет для свадебной тематики в морском стиле.

Еще одна тенденция, набирающая популярность – это короткие свадебные платья. При этом появляется возможность девушкам выбирать платье в современном стиле не жертвуя при этом традициями.

Итак, подведем итоги: на пике популярности кружево, его в своих коллекциях представили самые известные свадебные дизайнеры. Так же не забываем о рукавах, коротких платьях и комплектах, состоящих из юбки и топа. А вообще выбираем то платье, от которого у вас по прекрасной щечке покатиться слеза, в животе запорхают бабочки и которое вам будет снится! Помните, это ваш день и вы самая прекрасная невеста!

И давайте перейдем к моде свадебного торжества!

На пике популярности остается эко-стилистика. Основные цветовые решения данной стилистики – приглушенный зеленый, оливковый, болотный в сочетании с коричневыми, бежевыми, кремовыми цветами.


Однако на «пятки» эко-стилистике наступают цветочные мотивы. Они будут восхитительно и нежно на приглашениях и полиграфии или меню. И конечно такой принт прекрасно подойдет для платьев подружек невесты.

«Нога в ногу» с цветочными мотивами выступают в этом сезоне и животные мотивы. Причем, в самом прямом смысле. Ведь этот мотив подразумевает под собой использование шкур, рогов, меха, перьев и других аксессуаров.
Еще один тред-очень лаконичный, простота и легкость. Данный мотив включает в себя использование натуральных тканей: шифона, шелка, кружева, а так же наличие простых и изящных силуэтов.
В декоре банкетных столов преимущество отдают небольшому разнообразию цветов и материалов, добиваясь изящества искусным сочетанием материалов и форм.



Экзотическая свадьба
Пожалуй самый яркий тред-это экзотические мотивы! Данный тренд включает в себя развитие свадебного торжества в стиле тропической свадьбы с гавайскими, или другими жаркими и страстными мотивами, и очень пестрыми цветами. В букете невесты должны преобладать экзотические цветы, типа протеи или орхидеи. В приглашениях – тропические листья и простые шрифты.

Свадьба в морском стиле
Летние свадьбы в морском стиле- еще одна тенденция свадебного декора 2015 года. И не обязательно проводить свадьбу у воды, достаточно добавить морских деталей в виде ракушек, рыболовных сетей, спасательных кругов и нужная атмосфера будет создана.


Автор статьи Полина Емельянова
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Bellajackdaw
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 16:30
Откуда: Россия, Москва
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Re: Что приготовил нам 2015 год в свадебной моде

Сообщение Bellajackdaw » 26 ноя 2015, 17:26

Уже скоро будет 2016 год. Может создать такую тему?
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Koser
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 12:53

Re: Что приготовил нам 2015 год в свадебной моде

Сообщение Koser » 13 дек 2015, 12:43

У меня племянницав этом году замуж выходила. Особого внимания новинкам -2015 не придавала, выбирала то, что ей по душе пришлось.
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Ajina
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 май 2016, 04:12
Откуда: Рязань

Re: Что приготовил нам 2015 год в свадебной моде

Сообщение Ajina » 54 минуты назад

Нда, свадебная мода развивается не по дням, а по часам.
Дни рождения — вещь приятная, но в больших дозах смертельная.
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