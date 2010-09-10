Сообщение Мэри » 09 авг 2015, 10:32

Во-первых, белый цвет сдает свои позиции, уступая другим оттенкам и цветовым сочетаниям: синий, бирюзовый, серый, розовый и даже мятный затмевают более традиционные цвета.





Во-вторых. Внимание! Вы будите удивлены, хотя это логично! Как в вечерних, коктейльных, так и в свадебных платьях в тренде кружева и гипюровые вставки! Кружевное платье придает невесте воздушность, романтичность, нежность и, королевскую величественность и изысканность. И если у Вас предстоит свадьба в стиле: гламур, ретро, винтаж, то кружево просто обязательно должно присутствовать в декоре платья! Так же в данных стилистиках кружевные элементы могут присутствовать в декоре: приглашений или в оформлении банкетного зала, бонбоньерки для гостей и даже свадебный торт, вполне могут быть украшены кружевом. И старт данному тренду дал OSCAR DE LA RENTA , который придумал свадебное платье для невесты Джорджа Клуни, Амаль Аламуддин. Платье получилось изысканным и утонченным, выполнено оно из органзы и декорированное 13 метрами кружева Шантильи.





Поддержать тематику кружевного платья можно и в общем оформлении свадьбы. Рустикальный стиль с его кружевами, милыми деталями в виде птичьих клеток, послужит отличным обрамлением для невесты.

Следующая тенденция в мире свадебной моды-это рукава на свадебных платьях. Предпочтительно они должны быть длинными, ну или ¾.



Юбки свадебных платьев в 2015 — это легкие, струящиеся, невесомые, легкие юбки, а пышные варианты отходят на второй, или даже -n план.



Следующая свадебная «фишка» это Crop top, который в ушедшем году произвел фурор в модной индустрии. И покидать свой пьедестал данный тренд не намерен в ближайшее время. Широкая, длинная юбка в сочетании с коротким лифом, который показывает несколько сантиметров живота – вариант для смелых невест, желающих даже на собственной свадьбе быть на пике моды. Такое платье отлично подойдет для свадебной тематики в морском стиле.



Еще одна тенденция, набирающая популярность – это короткие свадебные платья. При этом появляется возможность девушкам выбирать платье в современном стиле не жертвуя при этом традициями.



Итак, подведем итоги: на пике популярности кружево, его в своих коллекциях представили самые известные свадебные дизайнеры. Так же не забываем о рукавах, коротких платьях и комплектах, состоящих из юбки и топа. А вообще выбираем то платье, от которого у вас по прекрасной щечке покатиться слеза, в животе запорхают бабочки и которое вам будет снится! Помните, это ваш день и вы самая прекрасная невеста!



И давайте перейдем к моде свадебного торжества!



На пике популярности остается эко-стилистика. Основные цветовые решения данной стилистики – приглушенный зеленый, оливковый, болотный в сочетании с коричневыми, бежевыми, кремовыми цветами.





Однако на «пятки» эко-стилистике наступают цветочные мотивы. Они будут восхитительно и нежно на приглашениях и полиграфии или меню. И конечно такой принт прекрасно подойдет для платьев подружек невесты.



«Нога в ногу» с цветочными мотивами выступают в этом сезоне и животные мотивы. Причем, в самом прямом смысле. Ведь этот мотив подразумевает под собой использование шкур, рогов, меха, перьев и других аксессуаров.

Еще один тред-очень лаконичный, простота и легкость. Данный мотив включает в себя использование натуральных тканей: шифона, шелка, кружева, а так же наличие простых и изящных силуэтов.

В декоре банкетных столов преимущество отдают небольшому разнообразию цветов и материалов, добиваясь изящества искусным сочетанием материалов и форм.







Экзотическая свадьба

Пожалуй самый яркий тред-это экзотические мотивы! Данный тренд включает в себя развитие свадебного торжества в стиле тропической свадьбы с гавайскими, или другими жаркими и страстными мотивами, и очень пестрыми цветами. В букете невесты должны преобладать экзотические цветы, типа протеи или орхидеи. В приглашениях – тропические листья и простые шрифты.



Свадьба в морском стиле

Летние свадьбы в морском стиле- еще одна тенденция свадебного декора 2015 года. И не обязательно проводить свадьбу у воды, достаточно добавить морских деталей в виде ракушек, рыболовных сетей, спасательных кругов и нужная атмосфера будет создана.





Автор статьи Полина Емельянова