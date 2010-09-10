Samsung теряет долю на российском рынке

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Гонщик8
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 20 авг 2009, 01:22

Samsung теряет долю на российском рынке

Сообщение Гонщик8 » 13 авг 2015, 20:13

Вот так новость! Оказывается нельзя доверять даже таким крупным компаниям :(
Как же так то?

Samsung теряет долю на российском рынке
http://xdrv.ru/news/analytics/17829
Изображение
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Pronowo
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 13:09

Re: Samsung теряет долю на российском рынке

Сообщение Pronowo » 21 сен 2015, 15:21

а при чем тут доверие то? теряют то почему, потому что люди приобретают новые телефоны...Apple вон тоже теряет но телефон от этого хуже не становится..

___________
http://appleproblem.ru/iphone/
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Магнусон
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 18:19

Re: Samsung теряет долю на российском рынке

Сообщение Магнусон » 28 окт 2015, 18:50

Теряют, потому что пипл покупает не самсов. Они выпускают неплохие телефоны, но в них вечно чего-то не хватает (или на батарее сэкономят, или цены заломят капец какую, или софт глючный поставят).
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dimonik35nk2
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 20 окт 2015, 08:10

Re: Samsung теряет долю на российском рынке

Сообщение dimonik35nk2 » 12 ноя 2015, 13:25

так у каждой компании есть подьемы и спады ...это естестве но ))) думаю не все потеряно 1

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тут
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екатеринка1983
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 дек 2015, 09:59

Re: Samsung теряет долю на российском рынке

Сообщение екатеринка1983 » 12 дек 2015, 11:19

От них не убудет)))
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MsVeronika
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 27 июн 2016, 07:27

Re: Samsung теряет долю на российском рынке

Сообщение MsVeronika » 28 июн 2016, 11:36

ну конечно теряют рынок им на замену прут Мейзу и Ксяоми, телефоны за свои цены ну очень хорошие. А топовые фирмы ужеь залупили б цену космическую
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Dubrovskaja
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 15:23

Re: Samsung теряет долю на российском рынке

Сообщение Dubrovskaja » Сегодня, 15:48

В случае поломок куда несете свои Самсунги? В специализированные СЦ или в любой киоск ремонтов телефонов?
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