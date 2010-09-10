Samsung теряет долю на российском рынке
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Samsung теряет долю на российском рынке
Вот так новость! Оказывается нельзя доверять даже таким крупным компаниям
Как же так то?
Samsung теряет долю на российском рынке
http://xdrv.ru/news/analytics/17829
Как же так то?
Samsung теряет долю на российском рынке
http://xdrv.ru/news/analytics/17829
Re: Samsung теряет долю на российском рынке
а при чем тут доверие то? теряют то почему, потому что люди приобретают новые телефоны...Apple вон тоже теряет но телефон от этого хуже не становится..
___________
http://appleproblem.ru/iphone/
___________
http://appleproblem.ru/iphone/
Re: Samsung теряет долю на российском рынке
Теряют, потому что пипл покупает не самсов. Они выпускают неплохие телефоны, но в них вечно чего-то не хватает (или на батарее сэкономят, или цены заломят капец какую, или софт глючный поставят).
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 20 окт 2015, 08:10
Re: Samsung теряет долю на российском рынке
так у каждой компании есть подьемы и спады ...это естестве но ))) думаю не все потеряно 1
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тут
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тут
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 12 дек 2015, 09:59
Re: Samsung теряет долю на российском рынке
От них не убудет)))
- MsVeronika
- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 27 июн 2016, 07:27
Re: Samsung теряет долю на российском рынке
ну конечно теряют рынок им на замену прут Мейзу и Ксяоми, телефоны за свои цены ну очень хорошие. А топовые фирмы ужеь залупили б цену космическую
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Сегодня, 15:23
Re: Samsung теряет долю на российском рынке
В случае поломок куда несете свои Самсунги? В специализированные СЦ или в любой киоск ремонтов телефонов?
7 сообщений • Страница 1 из 1
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