Посоветуйте ортопедический матрас
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Посоветуйте ортопедический матрас
Привет) Кто то брал вот такой матрас http://sleepeesleep.ru/catalog/mattresses/bespruzhinnye/ Ортопедический пружинный? Просто подруга посоветовала а мне хочется узнать еще отзывы)
Re: Посоветуйте ортопедический матрас
Очень дорогие и мало ортопедичности.
Сравните http://www.vremyasna.ru/mattress/askona ... ent=moscow
Или Тут http://www.mrsleep.ru/shop/?p12[]=83&pr1=1063&pr2=554100&helper_height1=0&helper_height2=44&p25_1=0&p25_2=34&catid=60&action=search&search_ajax=0&module=shop&prh1=1063&prh2=554100&utm_source=yandex.direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=10858273_matras_poisk_msk&type=search&source=none&block=premium&position=1&utm_term=sh_2809838039_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8B&yclid=5898564278603047203
Сравните http://www.vremyasna.ru/mattress/askona ... ent=moscow
Или Тут http://www.mrsleep.ru/shop/?p12[]=83&pr1=1063&pr2=554100&helper_height1=0&helper_height2=44&p25_1=0&p25_2=34&catid=60&action=search&search_ajax=0&module=shop&prh1=1063&prh2=554100&utm_source=yandex.direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=10858273_matras_poisk_msk&type=search&source=none&block=premium&position=1&utm_term=sh_2809838039_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8B&yclid=5898564278603047203
- OZakharskaya
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18 дек 2015, 18:27
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Посоветуйте ортопедический матрас
И я не прочь бы найти себе нормальный матрасик))
Re: Посоветуйте ортопедический матрас
Мы недавно с женой купили матрас Венето Актив Мульти средней жесткости, как раз на эту модель скидка была. Отличное качество , рекомендую всем.
Re: Посоветуйте ортопедический матрас
Берите матрас по типу зима-лето. Консультанты в магазинах должны знать и всё Вам расскажут.
Re: Посоветуйте ортопедический матрас
Дормео берите
Re: Посоветуйте ортопедический матрас
Я себе до сих пор не выбрал. до сих пор сплю на досках
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 апр 2016, 15:07
Re: Посоветуйте ортопедический матрас
дормео хороший
Re: Посоветуйте ортопедический матрас
какой фирмы не подскажу, сами еще не определились, но точно с независимыми пружинами и зима-лето
Re: Посоветуйте ортопедический матрас
Привет. А что можете сказать по поводу вот таких http://www.goszdraw.ru/catalog/elektromatrasy/ Электроматрасов? Имел кто опыт использования таких?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 13 июн 2019, 14:30
Re: Посоветуйте ортопедический матрас
нам с женой отлично подошел матрас с блоком Бонель из этого магазина Спим уж 2 месяца после покупки-ни спина не болит,да и высыпаемся отлично. Ни то, что на предыдущем варианте, который у нас был. Так что хорошо, что послушали консультанта
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Сегодня, 09:18
Re: Посоветуйте ортопедический матрас
Спасибо за совет. У меня со спиной проблемы. Зашла в магазин послушала консультанта, что супер матрас со скидкой, не пожалеете. А в итоге он и пол года не прожил и спина как болела так и болит.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Вчера, 23:52
Re: Посоветуйте ортопедический матрас
У Вас тоже жена вечно заходит и пишет вместо вас. Моя такая же только отойду от компьютера, она уже тут как тут.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Сегодня, 09:18
Re: Посоветуйте ортопедический матрас
Вы правы на все 100 %. Называется чай пошёл сделать .
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