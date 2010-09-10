Посоветуйте ортопедический матрас

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Pronowo
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 13:09

Посоветуйте ортопедический матрас

Сообщение Pronowo » 18 авг 2015, 15:31

Привет) Кто то брал вот такой матрас http://sleepeesleep.ru/catalog/mattresses/bespruzhinnye/ Ортопедический пружинный? Просто подруга посоветовала а мне хочется узнать еще отзывы)
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7157
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Посоветуйте ортопедический матрас

Сообщение ivanes » 20 авг 2015, 16:53

Очень дорогие и мало ортопедичности.
Сравните http://www.vremyasna.ru/mattress/askona ... ent=moscow
Или Тут http://www.mrsleep.ru/shop/?p12[]=83&pr1=1063&pr2=554100&helper_height1=0&helper_height2=44&p25_1=0&p25_2=34&catid=60&action=search&search_ajax=0&module=shop&prh1=1063&prh2=554100&utm_source=yandex.direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=10858273_matras_poisk_msk&type=search&source=none&block=premium&position=1&utm_term=sh_2809838039_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8B&yclid=5898564278603047203
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OZakharskaya
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 дек 2015, 18:27
Откуда: Рязань
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Re: Посоветуйте ортопедический матрас

Сообщение OZakharskaya » 18 дек 2015, 18:36

И я не прочь бы найти себе нормальный матрасик))
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Koser
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 12:53

Re: Посоветуйте ортопедический матрас

Сообщение Koser » 25 дек 2015, 13:56

Мы недавно с женой купили матрас Венето Актив Мульти средней жесткости, как раз на эту модель скидка была. Отличное качество , рекомендую всем.
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DenisKot
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10
Откуда: Рязань

Re: Посоветуйте ортопедический матрас

Сообщение DenisKot » 29 дек 2015, 13:18

Берите матрас по типу зима-лето. Консультанты в магазинах должны знать и всё Вам расскажут.
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Sanych-78
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 17:39

Re: Посоветуйте ортопедический матрас

Сообщение Sanych-78 » 04 фев 2016, 17:03

Дормео берите
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ВиталькаЗ
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 18:49

Re: Посоветуйте ортопедический матрас

Сообщение ВиталькаЗ » 23 мар 2016, 18:56

Я себе до сих пор не выбрал. до сих пор сплю на досках
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madam.putina
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 апр 2016, 15:07

Re: Посоветуйте ортопедический матрас

Сообщение madam.putina » 21 апр 2016, 15:02

дормео хороший
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Пушистик
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 01:36

Re: Посоветуйте ортопедический матрас

Сообщение Пушистик » 04 янв 2017, 23:58

какой фирмы не подскажу, сами еще не определились, но точно с независимыми пружинами и зима-лето
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Vita252
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 19:44

Re: Посоветуйте ортопедический матрас

Сообщение Vita252 » 28 окт 2018, 20:20

Привет. А что можете сказать по поводу вот таких http://www.goszdraw.ru/catalog/elektromatrasy/ Электроматрасов? Имел кто опыт использования таких?
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Sergejuschka
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 13 июн 2019, 14:30

Re: Посоветуйте ортопедический матрас

Сообщение Sergejuschka » 26 июн 2019, 23:35

нам с женой отлично подошел матрас с блоком Бонель из этого магазина Спим уж 2 месяца после покупки-ни спина не болит,да и высыпаемся отлично. Ни то, что на предыдущем варианте, который у нас был. Так что хорошо, что послушали консультанта
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Сегодня, 09:18

Re: Посоветуйте ортопедический матрас

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 09:30

Спасибо за совет. У меня со спиной проблемы. Зашла в магазин послушала консультанта, что супер матрас со скидкой, не пожалеете. А в итоге он и пол года не прожил и спина как болела так и болит.
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Илья Пронин
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вчера, 23:52

Re: Посоветуйте ортопедический матрас

Сообщение Илья Пронин » Сегодня, 09:57

У Вас тоже жена вечно заходит и пишет вместо вас. Моя такая же только отойду от компьютера, она уже тут как тут.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Сегодня, 09:18

Re: Посоветуйте ортопедический матрас

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 09:59

Вы правы на все 100 %. Называется чай пошёл сделать .
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