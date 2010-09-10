Сообщение Алексей Кобзарь » 01 июл 2019, 09:30

Спасибо за совет. У меня со спиной проблемы. Зашла в магазин послушала консультанта, что супер матрас со скидкой, не пожалеете. А в итоге он и пол года не прожил и спина как болела так и болит.