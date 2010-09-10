Коттеджный поселок "Павловский" - альтернатива квартире!
Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.
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Re: Коттеджный поселок "Павловский" - альтернатива квартире!
кстати как со снегом боретесь?))
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 15 мар 2016, 21:33
Re: Коттеджный поселок "Павловский" - альтернатива квартире!
А можно купить в данном КП участок без подряда? Знаю, что один дом точно построен человеком никаким образом не относящимся к данному поселку! Место интересное, дороги, коммуникации, обжитый, но дома полумерки что по планировке, что технологии, что по фасадной отделке. Жить в них несомненно можно и лить го..но я не собираюсь, но хочется чтоб мой проект, мои материалы, мои рабочие и в мои деньги...
Re: Коттеджный поселок "Павловский" - альтернатива квартире!
Покупайте в Сергеевке?)))
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 15 мар 2016, 21:33
Re: Коттеджный поселок "Павловский" - альтернатива квартире!
Спасибо, уже купил! Тут тоже хочется, не могу знаете ли жить более одного дня в неделю в одном и том же месте...
Re: Коттеджный поселок "Павловский" - альтернатива квартире!
blackshark писал(а):А можно купить в данном КП участок без подряда? Знаю, что один дом точно построен человеком никаким образом не относящимся к данному поселку! Место интересное, дороги, коммуникации, обжитый, но дома полумерки что по планировке, что технологии, что по фасадной отделке. Жить в них несомненно можно и лить го..но я не собираюсь, но хочется чтоб мой проект, мои материалы, мои рабочие и в мои деньги...
У нас можно все. Приезжайте к нам в офис на Фирсова, 19, все обсудим за чашечкой ароматного кофе!
Re: Коттеджный поселок "Павловский" - альтернатива квартире!
veris писал(а):Есть пожелание, чтобы дома были просторнее (метраж комнат больше).
Пока что, как альтернатива квартире, сложно рассматривать, так как комнаты очень маленькие.
Неплохой вариант Элегия (в том числе и потому что один этаж), но ей не хватает еще одной комнаты. Сейчас она максимум на семью из 3х человек.
Я бы купил Элегию 2.0 если бы в ней вместо террасы в 11 кв.м. была бы лишняя комната метров 15. И два санузла, вместо одного большого.
Будут ли какие-то новые проекты домов?
ps детские площадки и парковые зоны лучше совместно с Английским рожком строить, все равно дети будут приходить на площадку...
Новые проекты домов готовы, очень удачные по планировке, на наш субъективный взгляд. Добавлю также, что Вы можете предоставить свой проект или выбрать из наших разработок, высказать свои пожелания к проекту и мы построим Ваш дом таким, каким Вы его представляете. Любая планировка, размер комнат, этажность, материалы, возможно, гараж - мы учтем все, чтобы Вам в нем жилось комфортно!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 15 мар 2016, 21:33
Re: Коттеджный поселок "Павловский" - альтернатива квартире!
Итак, сегодня имел место визит в офис Стройрегионпроект. Пришли без предупреждения, приняли нас с улыбкой и по существу наших интересов быстренько отправили к генеральному директору Пискуну А.Е.! Скажу сразу, общаться с таким человеком одно удовольствие! Ответы на все вопросы получили в полной мере, и даже более! Из разговора стало понятно, что человек намерен заниматься именно "ПОСЕЛКОМ", а не конкретной маржинальностью с единичных домов! При рассказе о поселке не было ни одного "может быть", "наверное", "скорее всего"! Человек знает, что делает и к чему идет! Так как мне есть с кем и чем сравнить, скажу, что после визита данный поселок во главе с таким руководителем расположил к себе! P.S. не сочтите за рекламу, просто впечатления!
Re: Коттеджный поселок "Павловский" - альтернатива квартире!
blackshark писал(а):Итак, сегодня имел место визит в офис Стройрегионпроект. Пришли без предупреждения, приняли нас с улыбкой и по существу наших интересов быстренько отправили к генеральному директору Пискуну А.Е.! Скажу сразу, общаться с таким человеком одно удовольствие! Ответы на все вопросы получили в полной мере, и даже более! Из разговора стало понятно, что человек намерен заниматься именно "ПОСЕЛКОМ", а не конкретной маржинальностью с единичных домов! При рассказе о поселке не было ни одного "может быть", "наверное", "скорее всего"! Человек знает, что делает и к чему идет! Так как мне есть с кем и чем сравнить, скажу, что после визита данный поселок во главе с таким руководителем расположил к себе! P.S. не сочтите за рекламу, просто впечатления!
Спасибо большое!)) Жаль, что мне пришлось раньше уехать и не удалось встретить Вас лично. Но, надеюсь, это не последний Ваш визит к нам!))
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 15 мар 2016, 21:33
Re: Коттеджный поселок "Павловский" - альтернатива квартире!
По порядку!
На данный момент времени меня мало интересует форма управления в поселке, и от этого мне не менее приятно общаться с человеком!
Если Вас интересует вся эта информация, почему Вы адресуете данные вопросы мне? Если Вы там проживаете, то скорее всего ответы знаете сами, если не проживаете, то данные вопросы скорее всего возникли по прочтению других сообщений таких же людей, сидящих на форуме из квартиры в городе!
Наше великое государство с каждым днем все больше приучает нас платить "за все", почему же обладая домом и участком в поселке с освещенными улицами и дорогами с твердым покрытием мы считаем, что это все должно быть бесплатно? Налог на нормальный автомобиль в данный момент в год составляет более 40000 рублей, хотя никто не знает куда идут эти деньги-дорог нет! Так почему жизнь в собственном домике должна быть бесплатной? Как вариант купить однушку 30м2 в хрущевке(оплата минимальная)!
Потом, если с Вас требуют деньги за что-то, то Вы как минимум подписали "бумажку", на основании которой с Вас требуют!
И последнее, Вы правильно выделили предложение, только зачем разбили его на отдельные слова? Прибыль с конкретного дома это одно, а прибыль с управления и застройки отдельного поселка совершенно другое, как жаль что понимаются только отдельные слова...
P.S. Когда я строю дом, придаю значение оптимизации проекта, выбору поставщика материалов для удешевления. Выбираю материалы и технические решения для поддержания качества строительства. Рисую и визуализирую дома и цветовые решения для привлечения внимания к своему объекту. Делается это все чтоб продать дом и мне совершенно на..рать, что происходит у соседа и через дорогу! А тут человек застраивает весь поселок и прекрасно понимает, что нужно и ненужно делать для комфортного проживания всех домовладельцев, а не избранных, например, только в его домах!
На данный момент времени меня мало интересует форма управления в поселке, и от этого мне не менее приятно общаться с человеком!
Если Вас интересует вся эта информация, почему Вы адресуете данные вопросы мне? Если Вы там проживаете, то скорее всего ответы знаете сами, если не проживаете, то данные вопросы скорее всего возникли по прочтению других сообщений таких же людей, сидящих на форуме из квартиры в городе!
Наше великое государство с каждым днем все больше приучает нас платить "за все", почему же обладая домом и участком в поселке с освещенными улицами и дорогами с твердым покрытием мы считаем, что это все должно быть бесплатно? Налог на нормальный автомобиль в данный момент в год составляет более 40000 рублей, хотя никто не знает куда идут эти деньги-дорог нет! Так почему жизнь в собственном домике должна быть бесплатной? Как вариант купить однушку 30м2 в хрущевке(оплата минимальная)!
Потом, если с Вас требуют деньги за что-то, то Вы как минимум подписали "бумажку", на основании которой с Вас требуют!
И последнее, Вы правильно выделили предложение, только зачем разбили его на отдельные слова? Прибыль с конкретного дома это одно, а прибыль с управления и застройки отдельного поселка совершенно другое, как жаль что понимаются только отдельные слова...
P.S. Когда я строю дом, придаю значение оптимизации проекта, выбору поставщика материалов для удешевления. Выбираю материалы и технические решения для поддержания качества строительства. Рисую и визуализирую дома и цветовые решения для привлечения внимания к своему объекту. Делается это все чтоб продать дом и мне совершенно на..рать, что происходит у соседа и через дорогу! А тут человек застраивает весь поселок и прекрасно понимает, что нужно и ненужно делать для комфортного проживания всех домовладельцев, а не избранных, например, только в его домах!
Re: Коттеджный поселок "Павловский" - альтернатива квартире!
Пискун Александр Евгеньевич - генеральный директор строительной компании "Стройрегионпроект". А "риэлтор" там я. И мы действительно заботимся о благополучии жителей нашего КП. У нас нет недовольных покупателей! Ни одного! Потому что постпродажное обслуживание для нас не пустой звук.
Re: Коттеджный поселок "Павловский" - альтернатива квартире!
den_graf писал(а):Alena-S писал(а):Пискун Александр Евгеньевич - генеральный директор строительной компании "Стройрегионпроект". ...... Потому что постпродажное обслуживание для нас не пустой звук.
Alena-S"....с 01 мая 2015 ...деятельность по управлению лицензируемая.......
для начала.....где http://gji.ryazangov.ru/activities/reestrmkd/...ваша лицензируемая управляющая компания из списка.???? !!
Вас кто-то обидел? Весна...?? Чем лично Вас не устраивает наш КП и застройщик в частности? Вы ж не наш клиент, и даже не житель Английского рожка. Эта необоснованная агрессия, неаднократно звучащая в адрес застройщика, а также людей, которые интересуются Павловским и планируют здесь жить спокойно и вполне счастливо - с чем она связана?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 15 мар 2016, 21:33
Re: Коттеджный поселок "Павловский" - альтернатива квартире!
В данное время многие люди задумываются о том, что бы перебраться жить из города в собственный дом. На фоне этого повсеместно слышны предложения о продаже домов, в которых говорится о предложении эквивалентном квартире! Так вот скажите, можно ли говорить о сравнении квартиры с домом:
- к которому нет твердой дороги
- подъезд к которому не чистится зимой
- нет вывоза мусора, который приходится либо вывозить, либо организовывать как говорят в деревнях "помойные ямы"
- отсутствует транспортное сообщение с городом
Любая форма управления в том или ином поселке подразумевает сбор средств на различного рода нужды, эти моменты нужно обговаривать с руководством до достижения адекватного "консенсуса", а не хаять руководство, не зная его имени... Я не по наслышке знаю, что лучше заплатить побольше и видеть результат, чем платить копейки и не видеть ничего вообще...
- к которому нет твердой дороги
- подъезд к которому не чистится зимой
- нет вывоза мусора, который приходится либо вывозить, либо организовывать как говорят в деревнях "помойные ямы"
- отсутствует транспортное сообщение с городом
Любая форма управления в том или ином поселке подразумевает сбор средств на различного рода нужды, эти моменты нужно обговаривать с руководством до достижения адекватного "консенсуса", а не хаять руководство, не зная его имени... Я не по наслышке знаю, что лучше заплатить побольше и видеть результат, чем платить копейки и не видеть ничего вообще...
Re: Коттеджный поселок "Павловский" - альтернатива квартире!
Den_graf, Вы уж меня извините, но мне совершенно не хочется объяснять именно Вам, что и как у нас в поселке. По поводу плюсов и минусов каждый решит сам для себя. Мы метлой никого не гоним опять же и заманухой не занимаемся - каждый, кто к нам присоединился, уже все эти вопросы для себя решил. Если наш КП, наше детище, растет, застраивается, благоустраивается, наполняется новыми жителями, значит их уже все устраивает, и они не ломают голову над этими мелочами... Дрроги прочищены, они есть, коммуникации функционируют, возникающие вопросы и просьбы оперативно решаются. Газ проведен - в домах тепло и уютно. При покупке домовладения не нужно вкладываться в подведение электросетей и всего прочего - мы уже все продумали за вас... Мы усердно работаем для того, чтобы жителям было комфортно во всех смыслах. Мы стараемся. И не нужно здесь заниматься словоблудием и пустословием. Результаты нашей работы видны и они говорят сами за себя.
Re: Коттеджный поселок "Павловский" - альтернатива квартире!
Уважаемые форумчане, наступила весна и дальнейшая застройка нашего КП продолжается! В этом году целых три новых проекта украсят наш Павловский, с планировкой которых Вы можете предварительно ознакомиться на нашем сайте в самое ближайшее время. Стоимость домовладений, да и сами проекты более чем привлекательные. На данном этапе строительства у вас есть шанс увидеть, как ведется обустройство фундамента и как закладываются стены вашего будущего дома. Звоните мне по телефону 407-457, чтобы записаться на просмотр.
Re: Коттеджный поселок "Павловский" - альтернатива квартире!
Компания "Стройрегиопроект" спешит поделиться с участниками форума новостью. Мы организовали небывалую акцию "Земля в подарок", которая стартует с 20 октября!!! Если Вы хотите перебраться жить за город, но Вы не можете себе этого позволить, мы с удовольствием поможем Вам в этом. Выбираете проект из представленных на нашем сайте, подбираете подходящий Вам земельный участок, на котором, собственно, и будет происходить застройка коттеджа, и вперед к мечте! Акция прекрасно подойдет и тем, кто хочет построить собственное жилище по своему "идеальному проекту". Сотрудники компании-застройщика проконсультируют по всем интересующим вопросам, предоставят смету на строительство, организуют показ земельных участков и домовладений, останется только подписать договор на подрядные работы. Земельный участок при этом идет в подарок. Своеобразная антикризисная мера разработана нами специально для Вас! У нас все по-честному! Подробности акции, а также информацию о коттеджном поселке Павловский, можно получить на нашем сайте в разделе "новости". Или по телефону 407-457.
Re: Коттеджный поселок "Павловский" - альтернатива квартире!
Alena-S писал(а):Компания "Стройрегиопроект" спешит поделиться с участниками форума новостью. Мы организовали небывалую акцию ".....!!! Е... вперед к мечте! ..... Сотрудники компании-застройщика проконсультируют по всем интересующим вопросам, п... останется только подписать договор н.....У нас все по-честному! .......
с сайта и на месте:
[i]В поселке разведены и действуют все центральные коммуникации городского уровня (газопровод, электричество, водоснабжение).
В коттеджном поселке "Павловский" будет построена детская площадка, магазины, кафе, парковые зоны.
ТЕРРИТОРИЯ
- в пределах доступности имеются все необходимые элементы инфраструктуры.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Круглосуточная охрана
Вокруг коттеджного поселка "Павловский" имеется достаточно развитая инфраструктура.
ЗДЕСЬ РАСПОЛОЖЕНЫ:
Магазины
Аптека
Школа
Детский сад
Клуб
Alena-S" если у Вас всё по чеснаку....вопрос:
-водоснабжение-----через скважину..??? а вода соответствует ГОСТу..?..можно заключение СЭС...?
-что в Вашем понимании----все необходимые элементы инфраструктуры..??
-безопасность- Круглосуточная охрана----это где??
-детская площадка---Вами декларируется уже несколько ЛЕТ, стоит "копейки", и на каком этапе это будет???
-магазин, аптека, школа, детский садик, КЛУБ...-это где???
Re: Коттеджный поселок "Павловский" - альтернатива квартире!
ЦАНуНЭТ писал(а):Alena-S" если у Вас всё по чеснаку....вопрос:
-водоснабжение-----через скважину..??? а вода соответствует ГОСТу..?..можно заключение СЭС...?
-что в Вашем понимании----все необходимые элементы инфраструктуры..??
-безопасность- Круглосуточная охрана----это где??
-детская площадка---Вами декларируется уже несколько ЛЕТ, стоит "копейки", и на каком этапе это будет???
-магазин, аптека, школа, детский садик, КЛУБ...-это где???
Если все по-честному, то отвечу:
- водоснабжение - да, через скважину, артезианскую скважину, которая допущена к эксплуатации. Имеются результаты лабораторных испытаний, с заключением, все как полагается. Есть превышения по железу, как, собственно, и по всей Рязанской области.
- необходимые элементы инфраструктуры - в моем понимании, равно как и в понимании большинства - это магазины, школа и детский сад, детская площадка, развлечения. И нужно понимать, что деревня, а коттеджный поселок Павловский расположен в деревне Рожок, все же не город. До городских развлечений рукой подать - 10 минут и вы в М5Молл, в Барсе на Московском, 15 минут и вы в Премьере. Это быстрее, чем, например, с Песочни добраться. К тому же, помимо того, что в соседнем селе есть медпункт, до Канищевской ОКБ также ехать 15-20 минут. И это ближе, чем из центра по пробкам и светофорам, согласитесь. В Секиотово есть спортивно-развлекательный комплекс «Семёно-Оленинский», куда зимой вся Рязань съезжается и прекрасно себя чувствует. Для жителей нашего КП это более доступно - 5 минут дороги и никаких пробок. Конно-спортивный клуб Виктория, там также много всего интересного - 2 минуты пути.
- безопасность - откуда вы взяли информацию о круглосуточной охране? Круглосуточную охрану мы год назад сняли, поскольку, там спокойно и тихо. От охраны отказались сами жители. Охрану надо содержать, это лишние деньги, никто не пострадал от этого, только выиграли.
- детская площадка - в наличии. В КП Английский рожок. Детки все равно бегают все вместе, дружат, играют, поэтому пока пользуются площадкой английского рожка. Наша детская площадка планируется в следующем году, поскольку в следующем году как раз таки будет застраиваться та улица, где по генплану располагается зона отдыха.
- магазин, аптека, школа, детский садик, клуб - Рожок и Екимовка. Ходит школьный автобус, который забирает детишек и развозит по домам. До магазина минут 10 пешком, и 1 минута на машине.
Есть также водоемы, с хорошим песчаным дном, теплой чистой водичкой, где летом можно купаться, рыбачить. Жители КП ходят за грибами и ягодами.
А в домах наших действительно тепло и уютно, и есть газ. Да, он ЕСТЬ!!! И не первый год! Мы не обещаем, мы делаем.
Re: Коттеджный поселок "Павловский" - альтернатива квартире!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56
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