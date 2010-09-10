Сообщение blackshark » 19 мар 2016, 17:31

По порядку!

На данный момент времени меня мало интересует форма управления в поселке, и от этого мне не менее приятно общаться с человеком!

Если Вас интересует вся эта информация, почему Вы адресуете данные вопросы мне? Если Вы там проживаете, то скорее всего ответы знаете сами, если не проживаете, то данные вопросы скорее всего возникли по прочтению других сообщений таких же людей, сидящих на форуме из квартиры в городе!

Наше великое государство с каждым днем все больше приучает нас платить "за все", почему же обладая домом и участком в поселке с освещенными улицами и дорогами с твердым покрытием мы считаем, что это все должно быть бесплатно? Налог на нормальный автомобиль в данный момент в год составляет более 40000 рублей, хотя никто не знает куда идут эти деньги-дорог нет! Так почему жизнь в собственном домике должна быть бесплатной? Как вариант купить однушку 30м2 в хрущевке(оплата минимальная)!

Потом, если с Вас требуют деньги за что-то, то Вы как минимум подписали "бумажку", на основании которой с Вас требуют!

И последнее, Вы правильно выделили предложение, только зачем разбили его на отдельные слова? Прибыль с конкретного дома это одно, а прибыль с управления и застройки отдельного поселка совершенно другое, как жаль что понимаются только отдельные слова...

P.S. Когда я строю дом, придаю значение оптимизации проекта, выбору поставщика материалов для удешевления. Выбираю материалы и технические решения для поддержания качества строительства. Рисую и визуализирую дома и цветовые решения для привлечения внимания к своему объекту. Делается это все чтоб продать дом и мне совершенно на..рать, что происходит у соседа и через дорогу! А тут человек застраивает весь поселок и прекрасно понимает, что нужно и ненужно делать для комфортного проживания всех домовладельцев, а не избранных, например, только в его домах!